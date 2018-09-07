Bloomberg: Как Канада могла бы снизить свою зависимость от США?

Максим Исаев, , 07:24 — REGNUM

Канада и США не всегда были лучшими друзьями. В 1812 году Соединенные Штаты попытались вторгнуться в Канаду, которая тогда еще была частью Британской империи. Это вторжение потерпело неудачу. В последующие десятилетия между двумя странами происходили трансграничные стычки. Только в годы после Гражданской войны в Америке, когда началось объединение «англосферы», США и Канада стали друзьями. США обеспечивали Канаде военную поддержку и стали основным экспортным рынком, пишет Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

Читайте также: Project Syndicate: Китай уже проигрывает новую холодную войну с США

В настоящий момент Канада снова имеет основания сомневаться в надежности своего основного союзника. Военные столкновения кажутся маловероятными, но президент США Дональд Трамп начал торговую войну против Канады, установил пошлины на экспорт стали, угрожал ввести крупные пошлины на импортные автомобили, произведенные в Канаде, и выгнать страну из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

По этой причине руководство Канады должно тщательно продумать свою стратегию развития в течение следующих нескольких десятилетий. Канада могла бы сконцентрировать свое внимание на наращивании своего потенциала, чтобы уменьшить экономическую и геополитическую зависимость от США.

Чтобы увеличить свой общенациональный потенциал, Канаде нужно больше людей. Нынешняя численность населения составляет около 36 млн человек — это примерно 11% от численности населения Соединенных Штатов. Кроме того, коэффициент рождаемости в Канаде составляет 1,6 ребенка на одну женщину, это значительно ниже показателя (2,1), необходимого для обеспечения естественной стабильности населения. Следовательно, при отсутствии притока мигрантов Канада в перспективе столкнется с убылью населения.

К счастью, Канада открыла свои двери для мигрантов. В 2016 году мигранты прибывали в Канаду в основном из пяти стран: Филиппин, Индии, Сирии, Китая и Пакистана. Миграционный поток не привел к появлению ксенофобии, которую можно было наблюдать в некоторых европейских странах и которая способствовала победе Трампа на президентских выборах в 2016 году. С тех пор как бывший премьер-министр Канады Пьер Трюдо официально объявил Канаду мультикультурной страной в 1971 году, нация с гордостью придерживалась этой политической идентичности.

Канадские СМИ решительно демонстрируют мультикультурализм в качестве клея, который сохраняет единство нации. Безусловно, в стране присутствуют расисты и сторонники белого превосходства, которые опираются на политическую идентичность, возобладавшую в США. Однако в Канаде нет политиков, похожих на Трампа, поскольку они опираются на мультирасовые базы поддержки.

Существует еще один фактор, лежащий в основе открытости Канады к миграции, — это избирательность. Канада делает ставку на высококвалифицированных мигрантов. Также в стране проводится политика воссоединения семей мигрантов, аналогичные программы существуют и в США, однако Трамп хочет их отменить. Квалифицированные мигранты, как правило, добиваются лучших экономических результатов, что приводит к повышению заработной платы коренных жителей, а это означает, что у коренных канадцев нет причин экономического характера для блокирования миграции.

Благодаря притоку в основном квалифицированных рабочих со всего мира темпы роста населения Канады сейчас выше, чем в США, несмотря на более низкую рождаемость. Если этот процесс удастся сохранить или ускорить, тогда у страны есть шанс однажды выйти из тени США. Это не означает, что численность населения Канады должна приблизиться к численности населения США, при нынешних темпах роста через 50 лет численность населения Канады увеличится только до 65,7 млн человек. Но Канада может превратиться из небольшой страны в среднюю, пытаясь занять позиции выше по рангу.

Канада также сталкивается с проблемой климата. Большая часть ее обширной территории находится в приполярном климатическом районе. Ситуацию может изменить глобальное потепление, которое может превратить Канаду в гораздо более гостеприимное место для проживания. Даже небольшие климатические изменения могут пойти на пользу Канаде и привести к увеличению пахотных земель, т. е. у страны могут появиться дополнительные возможности для наращивания миграционного потока.

Читайте также: Bloomberg: Социальные сети запустили механизм деградации человечества?

Если Канада решится взять на вооружение такую национальную стратегию развития и станет крупным, мультикультурным и высококвалифицированным обществом, в конечном итоге она сможет воспользоваться экономическими достижениями, чтобы уменьшить зависимость от США. Ксенофобия Трампа сокращает поток инженеров и ученых в технологические центры Соединенных Штатов, следовательно, существует вероятность того, что завтра они могут занять более слабые позиции.

К принятию новой стратегии национального развития Канады нужно подойти со всей серьезностью, по сути, речь идет о грандиозном эксперименте — создании нового типа нации. Канаде потребуются десятилетия, чтобы воплотить эту стратегию развития в жизнь. Альтернативой этой стратегии является лишь сохранение зависимости от прихотей гигантского соседа, а это очень опасно.