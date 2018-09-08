Более 100 лет назад Запад, включая Соединенные Штаты, развязал две Опиумные войны и предпринял другие военные действия, чтобы заставить династию Цин открыть китайский рынок для торговли, пишет Сунь Си в статье для издания Asia Times.

Антонио Паолетти (1834-1912). Продавцы каштанов

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По иронии судьбы, теперь, когда Китай является убежденным сторонником международной свободной торговли и глобализации, администрация президента США Дональда Трампа решила направить свою геополитическую стратегию в направлении протекционизма, односторонности и изоляционизма. Нынешняя американо-китайская торговая война окажет глубокое влияние на будущий глобальный экономический и политический порядок.

Соединенные Штаты заняли наступательную позицию в торговой войне с Китаем, который предпочел оборонительные действия. Многие считают, что в этой войне не будет победителей, Китай и США — оба потерпят поражение, а мир столкнется с трагедией.

Тем не менее Трамп считает, что ему удалось уже много чего достигнуть, учитывая рост ВВП Соединенных Штатов на 4,1% во втором квартале 2018 года — это лучший показатель с 2014 года. Американские избиратели поддерживают политику Трампа в отношении КНР. Всё это придает Трампу уверенность в том, что он может избраться на второй срок в 2020 году.

Китай уже несет большие потери. С 22 марта по 22 июня общая рыночная капитализация двух китайских фондовых бирж сократилась более чем на $1 трлн, общая стоимость фондового рынка США увеличилась примерно на $2 трлн. Эксперты считают, что торговая война замедлит рост ВВП КНР и приведет к сокращению рабочих мест.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Китай является ключевым торговым партнером для более чем 100 стран. Примечательно, что более 60% современной международной торговли приходится на промежуточные товары (продукция, используемая для производства другой продукции, а не для потребления), причем Китай является крупным трейдером, связывающим глобальные производственно-сбытовые цепочки. Некоторые из ключевых экспортоориентированных экономик в Восточной и Юго-Восточной Азии начали ощущать последствия торговой войны. Сюда относится Южная Корея, Япония, Тайвань и Сингапур.

Торговая война может повлиять на экспортоориентированную экономику тремя способами. Во-первых, сюда можно отнести увеличение пошлин на импорт. Во-вторых, это косвенное влияние, возникающее в результате сбоев в глобальных цепочках поставок. В-третьих, замедления общей глобальной торговли и связанного с этим побочного воздействия на бизнес перспективы.

Из-за американо-китайской торговой войны в Южной Корее сократился экспорт автомобилей и электротоваров. Ожидается, что темпы роста ВВП Южной Кореи будут ниже запланированных 3%. Тайвань также пересмотрел свой прогноз роста ВВП на 2018 год, понизив показатели с 2,6% до 2,4%. Сингапур также столкнулся со снижением роста ВВП на 0,3% до 2,7%.

Тем не менее некоторые страны могут выиграть на фоне американо-китайской торговой войны. ЕС, Россия и Северная Корея только выиграют, если баланс между основными глобальными державами изменится. Чтобы противостоять Китаю, Соединенные Штаты согласились работать с ЕС в отношении «нулевых пошлин». Точно так же Трамп улучшил отношения с Россией, пытаясь сдержать рост Китая. Более того, Соединенным Штатам будет гораздо сложнее убедить Китай сотрудничать в вопросе о денуклеаризации Северной Кореи.

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Китайское правительство и многие граждане КНР считают, что торговая война Соединенных Штатов в конечном счете направлена на сдерживание технологического развития Китая, особенно в свете стратегии «Сделано в Китае — 2025». Китай пересматривает свою стратегию развития, и, скорее всего, он станет более бдительным и хитрым, когда будет иметь дело с США в будущем. Первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон однажды сказал: «Соблюдайте добросовестность и справедливость ко всем народам. Развивайте мир и гармонию со всеми». Следует надеяться, что администрация Трампа согласится с этим девизом.