Президент США Дональд Трамп утверждает, что поисковая система Google предвзято относится к консерваторам. В Конгрессе должны пройти слушания с участием представителей Google о том, как интернет-компании управляют потоками данных. К сожалению, в рамках слушаний, на которых также должны присутствовать представители Facebook и Twitter, почти наверняка не будет рассмотрена гораздо более важная проблема, чем предполагаемое предвзятое отношение этих компаний по отношению к Республиканской партии. Более важную проблему представляет бизнес-модель этих интернет-компаний, которая предположительно может приводить к росту ненависти, насилия и политической поляризации не только в Соединенных Штатах, но и во всём мире, пишет Марк Бьюкенен в статье для американского издания Bloomberg.

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Тревожное предположение заключается в том, что автоматизированные алгоритмы Google, Facebook и Twitter, которые анализируют поведение человека для повышения активности пользователей, узнали, что бизнес идет лучше, когда одних настраиваешь против других.

Конечно, в интернете и социальных сетях есть немало вещей, которые вызывают беспокойство. Журналист Николас Карр в своей книге The Shallows («Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами») предупредил, что интернет и социальные сети меняют мозг пользователей. Люди теряют способность глубокой концентрации на одной задаче, привыкают к обработке небольших фрагментов информации и часто переключаются с одной несложной задачи на другую. Интернет технологии оказывают глубокое влияние на процесс чтения. Люди быстро просматривают онлайн-текст, сначала читают первую строку, а затем пробегают по тексту, ища ключевые слова, чтобы выхватить основную мысль сообщения. Такое чтение не позволяет воспринять сложную аргументацию и не оставляет времени для собственного творческого осмысления прочитанного, у читателя практически нет времени на выработку собственных мыслей.

Цитата из к/ф «Ингрид едет на запад». Реж. Мэттью Спайсер. 2017. США В социальной сети

Хуже всего то, что данная технология может работать как огромный оптимизированный механизм социальной деградации. Такое утверждение прозвучало в недавней книге ученого в области визуализации данных и биометрических технологий, автора термина «виртуальная реальность» Джарона Ланье. В рамках текущей бизнес-модели, используемой Google, Twitter и Facebook, пользователям предлагают бесплатные услуги, которые предоставляют этим интернет-компаниям возможность сбора огромного количества пользовательских данных. Затем автоматизированные алгоритмы этих компаний используют эти данные, чтобы помочь рекламодателям сформировать оптимизированные стимулы для пользователей, чтобы изменить их поведение — например, заставить их покупать вещи. Мы так привыкли к этой модели, что считаем ее вполне естественной.

Однако Ланье предупреждает, что подобная бизнес-модель также может «естественным путем» привести к катастрофе. Причина до безобразия проста. Facebook, например, зарабатывает деньги, помогая рекламодателям направлять сообщения, включая ложь и конспирологические теории, тем людям, которых, скорее всего, удастся убедить. У автоматизированных алгоритмов, которые ищут лучшие способы привлечения пользователей, нет совести, они просто используют всё, что работает. Ланье считает, что автоматизированные алгоритмы пришли к выводу, что легче побудить к действию тех пользователей, которые испытывают отрицательные эмоции, такие как ненависть, подозрительность или ярость.

По мнению Ланье, «социальные медиа не подыгрывают ни левым, ни правым», а запускают «нисходящий процесс», приводя к взрывному усилению негатива в человеческих поступках. Пытаясь определить лучшие средства манипуляции людьми, автоматизированные алгоритмы Google, Twitter и Facebook могут непреднамеренно вызывать массовое насилие и прогрессирующую социальную деградацию.

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Ланье не подкрепляет свои утверждения точными данными, но множество других исследований указывают на то, что теория Ланье звучит очень правдоподобно. Например, исследования, рассматривающие, как различные виды эмоций влияют на действия онлайн-зрителей, показывают, что сообщения, возбуждающие негативные эмоции, включая страх или гнев, как правило, работают лучше. В докладе ООН пришли к выводу о том, что распространение слухов через Facebook и другие социальные сети имело решающее значение для запуска геноцида против народности рохинджа в Мьянме.

В другом недавнем исследовании пытались определить взаимосвязь между Facebook и вспышками насилия в отношении иммигрантов по всей Германии. Европейские исследователи в течение двух лет пытались установить причины нападений на мигрантов в Германии. Всего было рассмотрено 3 тыс. 335 случаев нападения. Среди факторов, влияющих на вспышки насилия, ключевым оказался уровень использования Facebook в районах, где происходили нападения. Согласно исследованию, повышенный уровень использования Facebook на одного человека по сравнению с национальным среднестатистическим уровнем приводил к 50-процентному увеличению числа нападений на беженцев.

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Что можно сделать? Нельзя, чтобы рекламная модель, используемая интернет-компаниями, оставалась доминирующий, особенно если мы осознаем огромный ущерб, который она может нанести людям. Альтернативой стал бы отказ от бесплатных услуг Gmail, Facebook, Twitter и переход к платным услугам, за которые пользователь будет платить напрямую. Если бы социальные медиа-компании получали свои деньги от пользователей, а не от третьих лиц, охотящихся на этих пользователей, ситуацию можно было бы изменить.

Избавьтесь от рекламной модели, призывает Ланье, и все смогут сохранить свободу выбора: платить или нет, чтобы увидеть ядовитую пропаганду. Просто никто не сможет заплатить тайно, чтобы этот яд был направлен на кого-то другого. Это будет иметь большое значение.