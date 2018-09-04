Вместе с активными жителями района «Крылатское» прошлись по Рублевскому шоссе, реконструкция которого, по сообщению на портале Стройкомплекса, якобы завершена. Попытались понять, зачем вновь перекладывают бордюры, делают выходы из подземных переходов на разделительную полосу шоссе, почему, несмотря на многочисленные просьбы жителей, не ремонтируют надземные переходы. А также выяснили, куда текут сточные воды с автодороги и соседних промзон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Надземный переход через Рублевское шоссе находится в плачевном состоянии

Дарья Антонова ИА REGNUM Надземный переход через Рублевское шоссе находится в плачевном состоянии

Неподалеку от пересечения Рублевского шоссе с улицами Ярцевская и Крылатская расположен очень важный для местных жителей надземный переход. Дело в том, что на улице Крылатская находятся детская поликлиника и Клинико-диагностический центр, в детское учреждение ходят и жители домов по другую сторону Рублевского шоссе. В диагностический центр так и вообще приезжают со всего округа, и, по понятным причинам, в основном люди пожилого возраста.

Дарья Антонова ИА REGNUM В надземном переходе отошли плиты пола из рифленого железа

Дарья Антонова ИА REGNUM Окна в переходе разбиты

Всем этим, как сейчас принято говорить, «незащищенным группам граждан» крайне необходим этот переход, который пусть и не пришел пока в аварийное состояние, но для людей пожилых и мам с колясками превратился в значительное препятствие. Оставив в стороне общий вид, который производит данное инженерное сооружение, отмечу главное. На всем протяжении перехода отошли плиты пола из рифленого железа, образовав выступы, о которые постоянно спотыкаются шаркающие ногами пожилые люди, что неминуемо приводит их к различным травмам.

Дарья Антонова ИА REGNUM В подобных переходах женщинам сложно поднимать и спускать коляску

Кроме того, в процессе реконструкции Рублевского шоссе дорожники позабыли вернуть полозья для колясок, чем очень обидели мам с колясками. Безусловно, русская женщина и «коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет», но при всем при этом можно было бы сделать так, чтобы им не приходилось поднимать коляски с детьми и продуктами на высоченные бордюры и ступеньки. В качестве ремарки добавлю, подобных сооружений в столице построено очень много, в них очень тяжело сначала закатывать коляски наверх, а потом спускаться. Многие переходы оборудованы лифтовыми шахтами, но лично я ни в одном не видел работающего лифта. Зато очень часто в выступлениях мэра Собянина можно услышать о том, какую большую работу осуществляет мэрия в интересах этих групп москвичей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Замена бордюров и плитки на Рублёвском шоссе

Дарья Антонова ИА REGNUM Но, как видно, до окончания работ еще далеко

Дарья Антонова ИА REGNUM Двойной бордюр через Рублевское шоссе

При этом на очередную (какую по счету?) перекладку бордюров и плитки, а также строительству выходов «в никуда» из подземных переходов деньги в столичном бюджете находятся. Явление, названное городское программой благоустройства, не только исследовано «вдоль и поперк», но и исчерпывающим образом объяснено. В ее основании находятся разрушенная система управления городскими службами и так называемая «чиновничья рента», из-за которых мы регулярно наблюдаем, как вновь и вновь переделываются участки, о которых сами чиновники успели отчитаться, что работы завершены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция Рублёвского шоссе

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция Рублёвского шоссе

Работы на Рублевском шоссе в этом смысле не являются чем-то исключительным. Портал Стройкомплекса Москвы сообщил, что «на данный момент реконструкция завершена». Городские порталы так устроены, что понять дату завершения реконструкции не представляется возможным. При этом официальный сайт мэра Москвы 21 июля 2018 года сообщил, что вновь начался ремонт Рублевского шоссе. Из сообщения следует, что рабочие заменят бордюры, положат новый асфальт и нанесут дорожную разметку. Так закончился или всё ж таки начался? Если верить своим глазам (смотрите фотогалерею к статье), на трассе действительно меняют бордюры и кладут асфальт. Тогда о каком окончании работ отчитываются на портале Стройкомплекса?

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция Рублёвского шоссе

Так, на портале Стройкомплекса отчитались в том, что наконец-то завершили начатую в 2012 году реконструкцию Рублевского шоссе. Но поскольку «совершенству нет предела», позже власти решили построить Северо-Западную хорду, в которую входит обсуждаемое нами шоссе, и когда дошли до «Рублевки», решили заодно сменить бордюры и переуложить асфальт и плитку. При таких «грандиозных изменениях» чиновникам точно не до каких-то местных мам и стариков с их неудобным переходом.

Если вы подумали, что на этом всё закачивается — зря! Мы же обещали рассказать, как устроена в этой части столицы ливневая канализация.

Историю с ливневками я себе представляю так. Утопающая после каждого мал-мала значительного дождика Москва давно стала «притчей во языцех» и неисчерпаемым источников для интернет-мемов. Вампуки про регулярно обрушивающиеся на Москву «вселенские потопы» на общественность больше не действуют, городские власти озаботились их созданием, по крайней мере там, где это возможно. А поскольку кладутся гранитные бордюры невообразимой ширины и высоты, на правильную организацию сточных вод денег, видимо, уже не остается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализационная решетка, труба от которой проведена в соседний овраг

Ливневки на Рублевском шоссе есть, вопрос лишь в том, как они устроены. Представьте себе канализационную решетку, труба от которой проведена в соседний овраг, расположенный как бы на земле научного учреждения, у которого нет денег на содержание территории, поэтому по факту в ничейный овраг. Далее по оврагу сточные воды, зимой с реагентами, летом со смытыми маслами, бензином, осадками выхлопных газов автотранспорта, попадают в речку Большая Гнилуша. Речка протекает по территории ООПТ ПИП «Московрецкий» и напротив пляжей «Серебряного бора» впадает в Москву-реку. На всем протяжении стока ни нам, корреспонденту и фотокорру ИА REGNUM, ни нашему гиду не удалось обнаружить ни малейшего намека на какие-либо очистные сооружения.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Река Гнилуша

Зато мы нашли еще одну сточную трубу, выходящую из промзоны, расположенной по соседству с ООПТ, в сделанный на речке Большая Гнилуша отстойник. В промзоне располагаются ООО «Дымовское колбасное производство», автосалон одного из дилеров компании Kia motors, Техцентр и филиал ТЭЦ № 8. Я далек от того, чтобы обвинять уважаемого производителя колбас, но из песни слова не выкинешь — труба выходит с его территории. Возможно, труба лишь проходит по территории пищевого производства и принадлежит соседям. Более того, возможно, сток оснащен соответствующими фильтрами. Я лишь отмечаю тот факт, что вода в отстойнике имеет ужасный цвет и время от времени распространяет невыносимый запах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отстойник на речке Большая Гнилуша. На Заднем фоне виднеются трубы филиала ТЭЦ № 8 и ООО «Дымовское колбасное производство»

Дарья Антонова ИА REGNUM ООО «Дымовское колбасное производство»

Дарья Антонова ИА REGNUM Конец пути: в этом месте река Гнилуша впадает в Москва-реку

Всё вышеописанное вызывает ряд вопросов, которые следовало бы адресовать в ГУП «Мосводосток» и главе департамента природопользования и охраны окружающей среды господину Кульбачевскому. В чьи функции входит защита московских природных комплексов. Но, по зрелому размышлению, решил не отвлекать главу департамента от поимки ужасных китайских змей и передачи их в питомники. Ни его инспекторов, которые в основном заняты тем, что на корпоративах, которые проводятся на пляжах «Серебряного бора», угрожают журналистам, смеющим об этом рассказывать, всяческими административными карами.

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Отношение к Москве как к кормушке со стороны чиновников понятно. Они исповедуют принцип «на наш век хватит, а там хоть потоп». А вот нам, миллионам москвичей, которым жить в этом городе, по всей видимости, до всех этих проблем никакого дела нет.