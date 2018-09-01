На прошлой неделе, 24 августа, было объявлено, что четвертая поездка американского госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян будет отложена. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что, по его мнению, «мы не добились достаточного прогресса в отношении денуклеаризации». Возможно, для того, чтобы достигнуть значительного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова, администрация Трампа должна улучшить координацию своих действий с региональными союзниками, пишет Джон Дейл Гровер в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

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Тем временем Сеул предпринимает новые усилия на дипломатическом фронте. В первой половине августа президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил, что он и северокорейский лидер Ким Чен Ын проведут третий саммит в Пхеньяне в сентябре 2018 года. В повестку дня предстоящего саммита войдет денуклеаризация Корейского полуострова и вопрос о смягчении санкционного давления. Сеул надеется подтолкнуть Северную Корею к более широкому сотрудничеству с Вашингтоном и к полной денуклеаризации. Тем временем Пхеньян заинтересован в получении иностранной помощи и смягчении санкционного давления.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Ким Чен Ын совершил целую серию дипломатических поездок. Он дважды посетил Южную Корею, три раза ездил в Китай и может также посетить Россию в сентябре. Неудивительно, что северокорейский лидер использует свои дипломатические визиты, чтобы убедить мировых лидеров в том, что он искренне хочет мира и что санкции должны быть смягчены. Пхеньян пытается вбить клин между Соединенными Штатами и его союзником Южной Кореей, заявив, что отказ Америки от сокращения санкций препятствует миру и разоружению. Вот почему Вашингтон должен последовательно и согласованно координировать свои действия с Сеулом в отношении Пхеньяна.

Сотрудничество с Сеулом представляет особую важность, поскольку план Ким Чен Ына по сближению с Южной Кореей, похоже, работает. Президент Южной Кореи заявил 15 августа, что обе Кореи создадут единое экономическое сообщество, объединив свои железные дороги. Кроме того, в Сеуле выступили за создание Восточноазиатского железнодорожного сообщества, которое объединило бы между собой шесть стран Северо-Восточной Азии и США, после заключения мирного договора, чтобы обеспечить совместное процветание всей Северо-Восточной Азии.

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Однако 31 августа возглавляемое США командование ООН, которое контролирует межкорейскую границу, отклонило просьбу Сеула отправить поезд в Северную Корею в рамках совместного исследования состояния железных дорог Севера. Это подчеркивает растущую напряженность и разногласия между Вашингтоном и Сеулом. К тому же экономическое сотрудничество с КНДР, предложенное президентом Южной Кореи, может привести к нарушению санкций против Пхеньяна и вызвать гнев Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

Например, 15 августа в Сеуле также предложили создать совместные специальные зоны экономической интеграции между Севером и Югом. Южная Корея очень заинтересована в экономических возможностях, которые предоставляет менее развитая Северная Корея, включая инвестиции в инфраструктуру и дешевую рабочую силу. На фоне южнокорейского экономического предложения в тот же день, 15 августа, Вашингтон внес в черный список китайские и российские компании, помогавшие Пхеньяну обходить санкции, обеспечивая незаконную деятельность КНДР на сумму в $1 млрд.

Кроме того, в конфиденциальном докладе ООН говорится, что Пхеньян занимался незаконной продажей нефти и оружия. На этот раз Пхеньян продал оружие Судану, Йемену и Ливии. Северная Корея также обвиняется в нарушении запрета на экспорт текстиля на сумму $100 млн. КНДР поставляла текстиль в Китай, Мексику, Турцию, Уругвай, Индию, Гану и другие страны.

Так что же делать США и Южной Корее? Как полагается хорошим союзникам, им нужно наладить координацию своих действий в отношении КНДР. Нельзя, чтобы Сеул и Вашингтон постоянно делали друг другу сюрпризы в виде новых встреч с северокорейским лидером, односторонних угроз или уступок. Вашингтон также не должен забывать, что любые переговоры с КНДР затрагивают интересы миллионов граждан Южной Кореи. Если Америка серьезно относится к денуклеаризации, то она не может диктовать условия, неприемлемые для Сеула. Вашингтон и Сеул должны стремиться к постоянному сдерживанию КНДР и обеспечению хотя бы частичной денуклеаризации, надеясь на то, что в один прекрасный момент КНДР либо претерпит экономическую трансформацию, которую ранее претерпел Китай, либо обрушится относительно мирно, как Советский Союз. Любой другой вариант, вероятно, приведет к ядерной войне с Северной Кореей или опасной конфронтации с Китаем.

White House Photograph Office Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

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Сейчас Вашингтону и Сеулу необходимо прояснить свои цели в отношении КНДР и способов их достижения, а также приемлемые альтернативы. Координация необходима как для обеспечения успеха, так и для выживания альянса между двумя странами. Факт остается фактом, если Вашингтон и Сеул не смогут выработать единого подхода по отношению к денуклеаризации Корейского полуострова и санкциям против КНДР, Пхеньян нарушит санкции и оставит США и Южную Корею ни с чем.