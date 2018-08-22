Foreign Affairs: Как граждан США заставили смириться с вечной войной?

Максим Исаев, , 08:20 — REGNUM

В октябре 2018 года интервенции США в Афганистане исполнится 17 лет. Человеческие и материальные издержки, связанные с самой длинной войной в истории Соединенных Штатов, колоссальны. Более 2 тыс. военнослужащих США были убиты, еще более 20 тыс. получили ранения. По оценкам ООН, почти 20 тыс. афганских мирных жителей были убиты и еще 50 тыс. получили ранения только с 2009 года. Соединенные Штаты потратили около $877 млрд на войну в Афганистане. Недавняя инициатива администрации Трампа и поиск прямых мирных переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — первая подобная попытка с 2001 года — свидетельствует о том, что Вашингтон активно ищет новые пути для прекращения своего участия в конфликте. Интересно, почему интервенция США длится так долго, пишут Таниша М. Фазал и Сара Крепс в статье для издания Foreign Affairs.

Читайте также: Bloomberg: Глобальное лидерство США может быть восстановлено

Как заявили в The New York Times Макс Фишер и Аманда Тауб, смесь из «государственного краха, гражданского конфликта, этнического раскола и многостороннего вмешательства» образовала порочный круг, из которого сложно найти выход. В этом есть известная доля правды. Однако суть проблемы заключается в относительном безразличии американского общества, именно по этой причине война в Афганистане затянулась.

Теоретически демократические лидеры должны прислушиваться к общественным предпочтениям. Общественное противостояние сделало бы продолжение конфликта несостоятельным. Однако когда дело касается Афганистана, общественность в лучшем случае придерживается сохранения статуса-кво, а в худшем — выражает глубокую неопределенность. Социологические опросы, проведенные год назад, показали, что только 23% граждан США считают, что Соединенные Штаты выигрывают войну в Афганистане, а 37% выступили за сокращение численности войск. В то же время 44% опрошенных выступили за сохранение нынешнего уровня военного присутствия или его увеличение, а 19% заявили, что у них нет какого-то определенного мнения по данному вопросу. Другой социологический опрос показал, что 71% респондентов согласились с тем, что «полный вывод американских войск из Афганистана создаст вакуум, который заполнят террористические группы, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Американцы без энтузиазма относятся к отправке большего количества войск в Афганистан, но они, безусловно, не требуют их вывода.

Разница между сегодняшним общественным мнением и протестами, проходившими в период войны во Вьетнаме, налицо. Всё началось с небольшого антивоенного движения в 1964−65 годах, которое к 1966−67 годам переросло в массовые протесты: 100 тыс. человек маршировали в Вашингтоне, полмиллиона протестующих вышли на улицы Нью-Йорка. Антивоенное движение отражало оппозицию в обществе в целом. Большинство граждан США мало интересовались войной, пока администрация экс-президента США Линдона Джонсона не увеличила численность войск. Когда стало понятно, что война будет длительной и затяжной, недовольство элитой резко возросло. Социологические опросы показали, что в 1965 году 24% граждан США заявили, что отправка войск во Вьетнам является ошибкой. Через три года процент недовольных увеличился до 46%, а к 1970 — до 57%. До конца войны уровень недовольства сохранялся примерно на 60%.

Читайте также: National Interest: Боевики усилили свою хватку в Йемене

Сегодня ситуация изменилась, американская общественность до сих пор не смогла привлечь внимание лидеров, чтобы положить конец войне в Афганистане, хотя мало кто считает, что страна выигрывает в афганской войне. Протестов против войны было очень мало. Широкий протест отсутствует, потому что общественность больше не подвергается прямому воздействию войны юридически, лично или финансово.

Во-первых, сегодняшние войны менее заметны, потому что они становятся всё более неофициальными. Время от времени это выражается в отказе от подписания международных соглашений: президенты США не желают ратифицировать договор, на основе которого был создан Международный уголовный суд, чтобы американских военных не могли преследовать за военные преступления. Государство уклоняется от всего, что однозначно поставило бы их в правовое поле войны. В результате Соединенные Штаты постепенно отошли от юридических формальностей, которые на протяжении веков определяли начало войны. Вашингтон ни разу не опубликовал официального заявления о начале войны после окончания Второй мировой. Конгресс не стал объявлять войну в соответствии с ч. 8 ст. 1 Конституции США перед отправкой войск в Афганистан.

Аналогичным образом Соединенные Штаты не подписали ни одного мирного соглашения после Парижского мирного соглашения 1973 года. Эта тенденция служит хорошим предзнаменованием для переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так как подобные договоры стали заключаться реже, граждане США больше не ждут официального окончания войны. Сегодняшние неформальные войны легче нормализуются и даже скрываются от общественного мнения, что позволяет избежать общественного давления.

Во-вторых, большинство граждан США лично не испытывают на себе влияние войны. Окончание призыва и создание военной службы по контракту в 1970-х годах привело к увеличению разрыва между большинством граждан и военными. В 1980 году 18% населения относилось к ветеранам боевых действий. К 2016 году это число сократилось до 7%, а это означает, что среднестатистический гражданин США гораздо реже испытывает на себе влияние войны, следовательно, он не представляет, как именно обстоит реальная обстановка на военной службе. Сегодняшняя общественность больше изолирована от издержек войны, чем предыдущие поколения.

В-третьих, характер этих физических издержек изменился. На каждого солдата США, погибшего во время Второй мировой войны, приходилось еще четверо раненых. Это соотношение раненых и убитых в основном сохранялось в период Корейской войны и войны во Вьетнаме. Однако в Афганистане показатели увеличились больше чем в два раза. Теперь на каждого убитого приходится еще 10 раненых. Однако СМИ говорят только о количестве погибших, скрывая статистику раненых и умалчивая о реальных потерях в живой силе.

Читайте также: Foreign Policy: США совершают военные преступления, даже не понимая зачем

Наконец, война больше не оказывает прямого финансового влияния на граждан США. До войны во Вьетнаме Соединенные Штаты взимали военные налоги. В результате общественность была полностью осведомлена о расходах на войну. По официальным оценкам, война в Афганистане к 2017 году обошлась США в $714 млрд. Но налогоплательщики не обращают на это внимание, поскольку нет военного налога, эти расходы просто прибавляются к государственному долгу. Поскольку факторов, влияющих на увеличение государственного долга США, очень много, налогоплательщики просто упускают из вида финансовые последствия войны.

Не сталкиваясь с мрачными реалиями войны, американская общественность вряд ли будет использовать рычаги давления, которыми она пользовалась в прошлом, принуждая лидеров прекратить войну. А без давления снизу Конгресс вряд ли начнет действовать. Бесконечная война станет не исключением из правил, а правилом.