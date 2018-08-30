Недавняя история о том, как на 5-м Донском проезде местные жители борются с точечной застройкой, получила неожиданное развитие. Один из членов инициативной группы противников строительства ЖК Нескучный Home&SPA выступил с видеообращением, в котором рассказал о том, что ему звонят неизвестные и предлагают всяческие блага за прекращение протестной деятельности, а в случае отказа обещают купить «деревянный макинтош». Активист призвал СМИ придать этот факт огласке. Что ж, давайте разберемся в том, что же происходит на 5-м Донском проезде.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Сразу оговорюсь, что пока не закончено следствие, делать однозначные выводы преждевременно. Тем не менее считаю, что истоки нынешних бед жителей 5-го Донского проезда лежат в другой плоскости, а их обвинения скоропалительны.

В кратком пересказе история выглядит так. В середине 1990-х годов правительство Юрия Лужкова озаботилось проблемами аварийного жилого фонда столицы. Тогда чиновники выбрали путь государственно-частного партнерства, то есть отдавали целые кварталы на реконструкцию частным инвесторам. Путем проб и ошибок в начале 2000-х годов была выработана схема взаимодействия, устраивающая столичные власти и девелоперов. Данная программа получила название «Жилище».

Вот и на 5-м Донском проезде еще в 1997 году несколько домов попали в список аварийных и малоценных, в 1999 году к ним добавился еще один корпус, тогда же было принято решение о строительстве на его месте административно-делового центра. Как известно, «аппетит приходит во время еды», и в 2005 году снос нескольких корпусов оформился в проект комплексной реконструкции района.

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Тогда-то для местных жителей и наступили трудные времена. Не вдаваясь здесь во все перипетии процесса, отмечу лишь, что стиль ведения бизнеса у застройщика оказался таков, что он долгие годы не мог приступить к реализации проекта. Очередное обострение пришлось на 2017 год, когда началась физическая реализация проекта, с тех пор жители микрорайона, объединившись в инициативную группу, воюют с застройщиком и московскими чиновниками.

При всем уважении к землякам, отстаивающим свои законные права, считаю, что занимаются они не тем, что следовало бы в подобных случаях делать. Точечная застройка стала возможна благодаря тому, что на рубеже столетия в мэрии вдруг забыли о том, что Москва была построена задолго до них, и, не считаясь с конституцией и федеральным законодательством, лишили жителей многоквартирных домов принадлежащей им придомовой территории, а на освободившихся пространствах развернули строительную вакханалию. Этому в значительной степени поспособствовали правовая безграмотность и социальная апатия ушедших «во внутреннюю эмиграцию» обывателей.

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Отсутствие у местных жителей права собственности на принадлежащую им по закону землю позволило мэрии и застройщику решать вопросы реконструкции квартала, не считаясь с их мнением. Но вместо того, чтобы восстановить утраченные права, граждане предпочитают пикетировать префектуру и искать коррупционные связи администрации и девелопера. «Приключения» застройщика дают основания считать, что данная связь есть. Вот только до решения суда, если он вдруг состоится, вряд ли стоит серьезно этот вопрос обсуждать. В то время как, вернув свою землю, многое можно было бы изменить. Тем более что есть постановления пленумов Верховного суда, досконально разъясняющие проблему, более того, есть примеры восстановления утраченных прав.

Я не первый раз пишу о проблемах, связанных с точечной застройкой, личный опыт, а также анализ подобных конфликтов позволили выявить проходящую через каждое такое противостояние закономерность. Суть в том (а началось это еще во времена Юрия Лужкова, продолжается и при нынешней администрации), что обещания девелоперов предоставить взамен старого жилья новое, подкрепленные заверениями чиновников, что права граждан будут защищены, раскалывают местное сообщество на тех, кто верит обещаниям и по тем или иным причинам готов переехать в новое жилье, и тех, кто готов насмерть стоять за место своего проживания.

Agroinfo.com Юрий Лужков

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Еще один аспект подобных конфликтов заключается в том, что московские чиновники давно выработали очень эффективный способ борьбы с протестами горожан. Они попросту их не замечают. А для «стравливания пара» существуют префектуры, в которых на нескончаемых совещаниях и встречах заматываются проблемы. В итоге редко каким инициативным группам удается отстоять свои права, и то лишь благодаря массе сопутствующих протестным действиям обстоятельств.

Вновь возвращаясь от общего к проблемам 5-го Донского проезда, нельзя не упомянуть о текущем состоянии дел застройщика. Так, газета «Ведомости» 6 августа сообщила, что: »Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на 33% ООО «Комплекс-строй» и 100% ООО «Фирма «Диорит», следует из судебного решения. Эти фирмы, по данным ЕГРЮЛ, владеют ООО «Строй-комплекс» — собственником прав на строящийся в 5-м Донском проезде многофункциональный комплекс «Нескучный Home & Spa». Проект строит девелоперская компания Gorn Development, созданная сооснователем «Донстроя» Максимом Блажко. В рамках проекта запланировано 437 000 кв. м, из них 190 000 кв. м — жилье. Сейчас строится первая очередь 69-этажной башни на 38 200 кв. м», — сообщает газета. «Истец — Внешэкономбанк (ВЭБ), которому, как сказано в материалах дела, компании Блажко задолжали более 7,6 млрд руб. Общие претензии банка к бизнесмену сейчас превышают 12 млрд руб.».

Девелопер в 2017 году допустил дефолт по кредиту и тем самым вынудил ВЭБ обратится в суд. Если верить другим деловым изданиям, ЖК «Нескучный Home & Spa» — последний крупный проект господина Блажко, в котором он отчаянно пытается сохранить свою долю. Немаловажным является и то, что в кризис 2008 года банки получили за долги большое количество девелоперских проектов. По сложившейся практике они или продаются с молотка, либо банкиры оставляют за собой такую долю, которая позволяет контролировать реализацию проекта. На какой схеме остановятся застройщик и ВЭБ, пока неизвестно.

Вынужден так подробно описать предысторию конфликта, поскольку без этого не понять, почему сделанное активистом заявление о том, что ему угрожает застройщик, представляется мне как минимум ошибочным.

В многомиллионном городе учесть мнения всех групп попросту невозможно, всегда останутся недовольные. Поэтому в мэрии распорядились городской собственностью так, как сочли нужным. Власти могут учесть мнение местного сообщества, но в основном предпочитают его не заметить. Пожалуй, единственный способ отстоять свои права описан выше. Следовательно, в таких обстоятельствах никакая инициативная группа ни на что не влияет. Зачем в таком случае подкупать или угрожать ее активистам?

Застройщик пытается сохранить свое участие в выгодном проекте. В свою очередь банкиры озабочены судьбой многомиллиардных кредитов. Да и трудно представить, что обладающие всей мощью административного ресурса госбанки прибегнут к столь сомнительным методам решения проблем. Тогда кто звонил и угрожал активисту?

У меня есть своя версия произошедшего. Часть жителей 5-го Донского проезда были согласны на предложение застройщика о переезде, который так и не состоялся. Людей не смогли переселить из-за финансовых проблем девелопера, но громче всех себя вела инициативная группа, которая в итоге и оказалась крайней. Не подменяя собой следственные органы, предположу, что активисту звонили и вымещали на нем свое разочарование его обманутые в своих ожиданиях соседи.

Не снимая личной ответственности со своих земляков, отмечу, что подобное может произойти лишь в условиях, когда власть полностью пренебрегает интересами простых людей, при этом ссылается на формальные, ею же написанные законодательные нормы. А также очень эффективно использует метод «разделяй и властвуй», раскалывая местные сообщества на враждующие группировки (насмотрелся на всяческих публичных слушаниях, собраниях собственников и тому подобном). А кроме того, умело эксплуатируя патерналистские настроения в обществе, реализовывает задуманные проекты.

Петр Данилов ИА Красная Весна Новая Москва и старая

Главное же, что не дает покоя во всей этой истории, это удивительное упрямство с которым наши сограждане не желают вставать на путь реального отстаивания своих прав. Для того чтобы вернуть свои утраченные права на придомовую территорию, стать ее полноправными хозяевами и тем самым заставить считаться с собой, возможно, придется потратить годы, дойти до Верховного суда и при этом разобраться в хитросплетениях российского законодательства. Но для этого нужно стиснуть волю в кулак, проявить упорство и приложить некоторые интеллектуальные усилия. Куда как проще осаждать ни на что не влияющую префектуру, кричать об угрозах и о том, что власть «нас не слышит».