В Сибири, и в частности Алтайском крае, заканчивается уборка озимых сортов пшеницы. Но крестьяне, многим их которых до 1 сентября предстоит вернуть проценты за взятые кредиты, уже столкнулись с несколькими проблемами.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агротехника

Помимо высокой цены на дизельное топливо и низкой — на реализацию пшеницы (порядка 7 тыс. рублей за тонну 3-го класса дают сейчас посредники), в регионе весьма явственно проявляется прошлогодний сценарий с элеваторами: они перестали принимать пшеницу. Об этом, в частности, заявил руководитель кооператива «Колос» (Алтайский край) Виктор Гроо.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница в колосе

«Беда у нас одна на всех — нет нормальных цен на нашу продукцию, но финансовое положение кооператива терпимое. Однако при таком диспаритете цен, возможно, будет тяжело. Плохо, что встали все элеваторы, сегодня сдать зерно проблематично, наверное, хотят обрушить цены», — цитирует слова земледельца районная газета «На земле Троицкой».

Напомним, аналогичная ситуация в регионе наблюдалась ровно год назад: когда в сравнении с 2016 годом цена пшеницы 3-го класса упала в 1,5 раза. В ожидании ещё большего падения цен элеваторы попросту остановили скупку зерна. Поэтому у единственного на тот момент работавшего — Ребрихинского зерноперерабатывающего комбината — сотни машин, гружённых пшеницей, вынуждены были стоять сутками, чтобы получить заветный «нал».

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Очевидно, что такая «политика» выгодна только посредникам, а для хлеборобов выращивание пшеницы становится сродни игре в рулетку, и проигрыши происходят всё чаще.

«В эту уборочную кампанию одна проблема — нас, крестьян, вернули к состоянию девяностых годов: цены на зерно ушли вниз, а на «горючку» и запасные части — взлетели до небес. На старых запасах мы еще пока держимся, но если такое положение продлится и государство не задумается об этом вопросе, то ещё год-два — и придет конец, работать в «ноль», тем более в «минус», нельзя. И это очень печально», — поделился наболевшим руководитель крестьянской-фермерского хозяйства Николай Токарев.

Он, как и многие другие земледельцы, полагает, что государство должно управлять рынками.

«Например, в странах Евросоюза наблюдается полный контроль, кому-то говорят: «сей рапс», а кто-то выращивает пшеницу. Там управляют своими рынками, а мы — нет. На западе России пшеница сейчас стоит 12−14 тысяч рублей за тонну, а у нас — только семь.

В нашем регионе пшеница хорошего качества, но она лежит в складах. За овес больше пяти тысяч за тонну никто не дает. Про гречиху ничего не скажу, эта культура в плане цены непредсказуема — то дают за нее 30 тысяч, то пять. Как будет в этом году, какая сложится цена, неизвестно. Хотелось бы стабильности», — заключил Николай Токарев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM КамАЗы в ожидании разгрузки у Ребрихинского элеватора

А что же государство? В Алтайском крае меняется руководство (в мае 2018 года скоропостижно ушел в отставку губернатор Александр Карлин, руководивший регионом более 12 лет), но всё, что интересует сейчас врио губернатора региона Виктора Томенко, — это выборы.

ИА REGNUM неоднократно отмечало бездействие чиновников.

«Почему наши власти не вышли с предложением о переносе сроков выплат? Если я сейчас рассчитаюсь с долговыми обязательствами, то у меня совсем не останется денег на солярку. Кстати, где обещанные компенсации за взлетевшее топливо? А перекупщики уже пугают низкими ценами на урожай. Чем дальше — тем страшнее», — делился ранее проблемой алтайский фермер из Ребрихинского района Николай Жданов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Обед хлебороба

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Едва ли понятна позиция антимопопольщиков, которые уже давно должны были поинтересоваться причинами такой низкой закупочной цены зерновых и действиями элеваторов.

«Каждый год элеваторы с чьего-то молчаливого согласия или без него повторяют этот трюк с неприёмкой. Это делается с одной-единственной целью — обрушить цену алтайского зерна. Не исключаю варианта, что и в 2018 году повторится прошлогодняя ситуация с низкими ценами на пшеницу из-за спекуляций», — пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор компании «Агроцентр» Сергей Твердохлеб.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Озимая пшеница

Напомним, в 2017 года Алтайский край получил рекордный урожай зерновых — более пяти миллионов тонн, но его цена упала практически в два раза (с 12 тыс. за тонну до 5 тыс.) задолго до окончания уборочных работ.

На спекуляцию сейчас весьма похожи и последние действия «Объединённой зерновой компании» (ОЗК), являющейся государственным агентом по закупочным интервенциям. Эта организация должна была покупать зерно задорого, когда все дают минимальную цену, и демпинговать, когда зерно начнет дорожать. В 2017 году, несмотря на многочисленные просьбы из регионов, интервенций не проводилось. Распродажа закромов родины началась в начале лета 2018 года, весте с обвалом рубля и ростом мировых цен на пшеницу.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеничное поле

Судя по реализуемым объемам и срокам начала торгов (с июня 2018 года), речь идёт не о регулировании рынка, а о необходимости заработать денег. К примеру, сегодня, 29 августа, с торгов планируется продать 10 нестандартных лотов. К примеру — 3806,87 тонны мягкой пшеницы 3-го класса урожая 2009 (!) года, хранящегося в Оренбургской области (стартовая цена торгов — 9450 рублей за тонну).

Очевидно, что попытка госрегулирования зернового рынка, начатая в 2009 году с создания «Объединённой зерновой компании», особого успеха не принесла. Закрома родины почему-то несколько лет не обновлялись, а перекупщики продолжают наживаться на крестьянском труде. Судя по тому, с каким «свистом» скупленное за копейки зерно идёт сейчас на экспорт, для обычных граждан ситуация чревата удорожанием хлебной продукции или даже хлебным дефицитом в регионах, наиболее пострадавших от погодных катаклизмов.

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