Литва потеряет миллионы евро на ремонте железной дороги в Латвию

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) восстанавливает железную дорогу в Латвию, некогда разобранную собственноручно. Времена монополии литовской госкомпании на польский нефтетранзит уходят в прошлое, сообщает информационный портал Baltnews.lt.

Напомним, что в 2008 году Литва под предлогом ремонта демонтировала участок железной дороги между литовским городом Мажейкяй и латвийским Реньге. Однако сам ремонт не был завершен даже 10 лет спустя. В итоге 20 километров разобранных путей сильно ударили по транзитной мощи Латвии, а Клайпедскому порту, напротив, помогли увеличить грузооборот, так как именно здесь проходил кратчайший путь от Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода в порты Латвии и Эстонии.

Закрытие этого железнодорожного участка фактически лишило польскую нефтяную компанию Orlen Lietuva альтернативы поставок, а «Литовским железным дорогам» позволило стать монополистами и устанавливать высокие тарифы на услуги нефтетранзита.

На протяжении многих лет Оrlen Lietuva и латвийские портовики несли колоссальные убытки, однако в 2011 году руководство Orlen Lietuva обратилось с жалобой в Еврокомиссию, обвинив литовскую железнодорожную госкомпанию в нечестной конкуренции.

Уже в 2017 году Еврокомиссия признала действия Lietuvos geležinkeliai недобросовестной конкуренцией и обязала Литву восстановить разрушенную железную дорогу в Латвию, а также выплатить штраф в размере 28 млн евро.

И вот только сейчас «Литовские железные дороги» начинают непосредственное восстановление разобранного ими участка путей из Мажейкяя в Латвию, сообщает Baltnews.lt. По предварительным подсчетам, восстановление дороги обойдется литовскому бюджету в 20 млн евро.

По оценке экспертов, конечный ущерб, который будет причинен бюджету Литвы этой авантюрной ситуацией, может существенно превысить доходы, полученные за годы существования монополии.

Товарный состав

Новый контейнерный маршрут из Китая в Европу снова прошел мимо Латвии

Российский оператор «РЖД Логистика» в партнерстве с китайской платформенной компанией Hunan Xiangou Express разработал и запустил новый контейнерный маршрут из Китая в Европу. Состав будет отправляться два раза в месяц, сообщает «РЖД-Партнер».

Сам маршрут Чанша (Китай) — Тилбург (Нидерланды), по которому и будет следовать состав, пролегает через территории Монголии, России, Беларуси, Польши и Германии. Транзитное время составит предположительно 16 суток.

Первый состав из 41 сорокафутового контейнера с непродовольственными товарами народного потребления (одежда, аксессуары, канцтовары) отправился в путь 17 августа и должен прибыть в Тилбург уже к концу этой недели.

«Сегодня мы видим, что Чанша постепенно превращается в центр притяжения грузов из центральной части Китая. Здесь хорошие перспективы роста, связанные с развитием ряда отраслей экономики. Тилбург, в свою очередь, является вторым по масштабу транспортно-логистическим узлом Голландии и обладает современной инфраструктурой, необходимой для обслуживания транзитных поездов с большими объемами грузов. Соединив эти две точки, новый сервис, безусловно, внесет вклад в развитие транзитного потенциала России», — заявила представитель «РЖД Логистики» Ольга Степанова.

В транзите китайских грузов заинтересованы многие государства, включая страны Прибалтики. Особенно активную работу по привлечению китайских партнеров и инвесторов вела Латвия, однако особых успехов на этом направлении страна так и не добилась.

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До сих пор до Латвии добрались всего три грузовых поезда из Китая: первый прибыл в страну весной 2008 года, второй поезд в Рижском порту торжественно встретили в ноябре 2016-го, а третий прибыл в середине октября 2017 года. В основном китайские поезда были загружены пищевыми добавками, которые затем поставлялись в Роттердам по морю. Первый же и единственный на данный момент контейнерный поезд в обратном направлении отправился в мае прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Пояс и путь

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, в принятии решений о выборе маршрутов, включая возможность налаживания транзита через Прибалтику, огромную роль играет надстроечная структура для торговли — АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК), учрежденное в 2014 году ОАО «Российские железные дороги», ГО «Белорусская железная дорога» и АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы», а также компания «Трансконтейнер», 50% + 2 акции которой принадлежит ОТЛК.

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Литва загнала себя в угол покупкой у Норвегии газохранилища Independence

Литовские власти после 2024 года выкупят у норвежской компании Hoegh LNG плавучий СПГ-терминал Independence в Клайпеде. Такое решение на прошлой неделе приняла комиссия правительства по развитию экономической инфраструктуры Литвы, сообщает Sputnik Латвия.

По оценкам чиновников, это наиболее экономически выгодное и стратегически обоснованное решение. «Литва сохранит в своих руках выход на международные рынки СПГ и одновременно получит огромную гибкость и возможности быстро реагировать в будущем на изменения рыночной ситуации», — полагает литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

При этом в самом министерстве энергетики Литвы в апреле признали, что СПГ-терминал можно считать полезным только в связи с тем, что он может служить как противовес «Газпрому»: показать, что у Литвы есть альтернативная возможность обеспечения газом, пусть и гораздо дороже, чем российское топливо.

Эксперты отмечают, что за покупку Independence дороже всего заплатят сами потребители: терминал обеспечивает порядка 50% газа в стране, однако его потребление неравномерно. Латвия и Эстония уже объявили, что литовский сжиженный газ они покупать не намерены. Плюс, до сих пор непонятно, кто будет обслуживать плавучее газохранилище — судно хоть и стоит в Клайпеде, ни одного литовского специалиста на нем не работает, отмечает также Sputnik Латвия.

AB Klaipėdos Nafta Плавучая регазификационная установка в составе Клайпедского регазификационного терминала

Ранее государственное предприятие Klaipedos Nafta уже предлагало выкупить танкер, поскольку его аренда превышает стоимость природного газа. Сейчас предприятие ежегодно платит норвежскому собственнику 60 млн евро. Для того чтобы выкупить СПГ-терминал, Литва намерена взять кредиты в коммерческих банках. Стоимость покупки, по предварительным данным, может составить от 121 до 160 млн евро.

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Иран планирует наладить новый торговый маршрут в Крым

Иран, в отношении которого Вашингтон не так давно возобновил экономические санкции, заинтересован в ведении бизнеса с Крымом, сообщает иранская деловая газета Financial Tribune.

Новый торговый маршрут соединит порты Крыма с иранским побережьем Каспийского моря через Волго-Донской канал, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов российской деловой газете «Известия».

Морской границы Крым с Ираном не имеет, однако полуостров связан с Каспием через реки Волга и Дон, которые впадают в Азовское море. Кроме того, развитию торговли должен поспособствовать и запуск нового железнодорожного маршрута, отметил Мурадов: «Торговля станет возможной благодаря запуску железнодорожного сообщения. Планируемый железнодорожный маршрут: Крым — Северный Кавказ — Азербайджан — Иран».

Связь между Крымом и Ираном может быть частью гораздо более масштабного проекта, отмечает Financial Tribune. Москва и Тегеран уже давно заинтересованы в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг», часть которого пройдет по западному побережью Каспийского моря из России в Иран через территорию Азербайджана.

Ожидается, что использование этого транзитного маршрута значительно сократит время транспортировки грузов из Индии в Центральную Азию и Россию. В настоящее время для доставки товаров из Мумбаи в Москву требуется около 40 дней. Новый же маршрут позволит сократить этот срок до 14 дней, а цена доставки при этом будет ниже, чем стоимость транспортировки по традиционному маршруту через Суэцкий канал.

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michael clarke stuff Шлюз Цимлянской ГЭС

Севморпуть заинтересовал мировую судоходную индустрию

Уже на этой неделе датская судоходная компания Maersk впервые отправит одно из своих судов по Северному морскому пути вдоль северного побережья России, сообщает европейская медиаплатформа EurActiv.

Компания Maersk, в свою очередь, является крупнейшим морским грузовым перевозчиком в мире. Впервые из Китая в Северную Европу через Арктику она намерена отправить один из своих новейших кораблей ледового класса Venta Maersk, рассчитанный на 3 600 контейнеров. Свой путь с востока на запад судно начнет 1 сентября, как только пройдет через Берингов пролив.

По заявлениям руководства датской компании, первое плавание корабля Maersk сквозь северные льды имеет целью сбор научных данных, то есть фактически будет только разведкой. Ранее Maersk заявляла, что пока не рассматривает Севморпуть как альтернативу своим традиционным маршрутам.

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Северный морской путь может на две недели сократить морское путешествие грузов по сравнению с южным маршрутом через Суэцкий канал. Однако из-за льда Севморпуть является проходимым только три месяца в году, поэтому грузоперевозчики до сих пор предпочитали южный маршрут, соединяющий Европу и Дальний Восток.

Кроме того, на сегодняшний день по Севморпути проходить могут только дорогостоящие корабли ледового класса, защищенные от айсбергов, или же корабли в сопровождении атомных ледоколов. Однако на этой неделе самый старый и толстый лед в регионе начал трескаться — впервые за всю историю наблюдений, открыв тем самым для судоходства воды к северу от Гренландии, которые обычно остаются замерзшими даже летом.

Так, по мере постепенного таяния арктического льда, северный маршрут стал все больше интересовать мировую судоходную индустрию, которая до сих пор перевозит порядка 90% всех грузов в мире, отмечает EurActiv.

Тем не менее Maersk — не единственная компания, проявляющая интерес к новому маршруту: Китай и Россия уже посылали по Севморпути суда без сопровождения ледоколов. Ранее российская газовая компания «Новатэк» отправила этим маршрутом специальные танкеры, а китайская государственная компания привела этой осенью свой грузовой корабль в российский порт.