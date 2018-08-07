Китайские товары ищут путь в Иран

Тегеран, , 17:48 — REGNUM Китай продолжает искать новые пути для расширения своих транспортных связей, на этот раз — с Ираном. Так, в начале прошедшей недели очередной грузовой поезд из города Чанша в китайской провинции Хунань — крупного промышленного центра на юге КНР — отправился в Тегеран, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

За последние три месяца в Иран отправляется уже второй по счёту китайский грузовой состав, отмечает иранский источник. Контейнерный поезд должен пройти по восточной ветке международного транспортного коридора «Север — Юг» — железной дороге, соединяющей Казахстан, Туркмению и Иран, запущенной 2 года назад.

Сам маршрут Чанша-Тегеран пролегает через магистральную сеть китайских железных дорог, далее через сухопутный пограничный переход Хоргос в Казахстан на железнодорожные линии Алтынкой-Болашак, а затем через железнодорожную сеть Туркменистана в Иран. Протяженность маршрута — свыше 10 297 километров, время в пути — 14 дней, в то время как транзит по морю занимает от 25 до 30 дней.

Первый поезд из провинции Хунань проследовал в Иран по этому маршруту еще в начале января 2018 года. Тогда состав из 41 контейнерного вагона с товарами народного потребления прибыл на станцию Инчебурун в иранской провинции Гулистан. Время в пути, с учетом затраченного на перестановку колесных пар на двух пограничных переходах, составило 14 дней.

В настоящее время Иран и Китай рассматривают также и другие способы доставки китайских грузов на иранскую территорию, сообщает IRNA.

Напомним, что 26 июня 2018 года с прибытием в порт Энзели иранского судна с контейнерным грузом из КНР был открыт мультимодальный транспортный коридор «Китай — Казахстан — Иран» (ККИ).

Коридор начинается с железной дороги в Восточном Китае (провинция Цзянсу) и идет до Западного Китая (провинция Синьцзян). Затем, через пограничный переход Достык, маршрут проходит по казахстанской ж/д магистрали Жезгазган-Бейнеу и выходит в морской порт Актау (Мангистауская область), где груз уже загружается на суда иранской государственной компании Khazar Shipping и доставляется в порт Энзели (провинция Гилян). Первый контейнерный поезд, проследовавший по такому маршруту, состоял из 43 контейнеров, а транзитное время составило уже 12 дней. По приблизительным подсчётам экспертов, стоимость такой доставки составляет порядка 4 700 долларов США.