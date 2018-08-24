F-35 — это истребитель следующего поколения, предназначенный для обеспечения превосходства в воздухе для сил НАТО в течение ближайших 20−30 лет. В программе по разработке F-35 Joint Strike Fighter участвует международный консорциум из девяти стран, который включает в себя многоуровневую систему государств, которые в совокупности способствовали развитию и производству истребителей. Турция является партнером III уровня, она инвестировала в программу первоначальный взнос в размере $125 млн. Эти инвестиции предоставляют Турции возможность направить своего сотрудника в офис F-35 Joint Strike Fighter, но также это означает, что Турция не имеет права голоса при рассмотрении основных технических требований программы F-35. С 2002 года Анкара инвестировала в программу F-35 Joint Strike Fighter $1,25 млрд. Турция производит несколько ключевых компонентов F-35. Несмотря на этот объем инвестиций, будущее участие Турции в программе F-35 начинает вызывать сомнения, пишет Рейчел Росси в статье для Atlantic Council.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

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На фоне ухудшения американо-турецких отношений, введения пошлин на импорт стали и алюминия из Турции произошел крах турецкой лиры. Анкара ввела ответные пошлины в отношении американских товаров на сумму $266,5 млн. Американские законодатели угрожают исключить Турцию из программы по производству F-35. Соответствующие поправки были подготовлены для закона о национальной обороне США (NDAA). Законодатели обратились в Пентагон с просьбой подготовить доклад о том, как можно было бы заменить компоненты F-35 турецкого производства. Отчет должны подготовить в течение 90 дней с момента принятия NDAA. До тех пор передача F-35 Турции будет заблокирована, но обучение турецких пилотов будет продолжено.

MSgt John Nimmo Sr F-35

Усилия Конгресса по предотвращению передачи F-35 в Турцию обусловлены двумя проблемами. Во-первых, это арест американских граждан и консульских сотрудников в Турции, включая пастора Эндрю Брансона. Во-вторых, это решение Турции о приобретении российских систем ПРО С-400. Американские законодатели обеспокоены тем, что покупка С-400 позволит Москве использовать радиолокационные данные для лучшей идентификации F-35. По словам старшего научного сотрудника Atlantic Council Аарона Штаина, «российская ракетная система класса «земля-воздух» представляет собой уникальную угрозу для американских самолетов: радар С-400 способен выступать в качестве платформы для сбора электронных данных с F-35».

Недавно подписанный закон о национальной обороне США (NDAA 2019) от 13 августа санкционирует составление отчета об участии Турции в программе F-35 и возможных шагах по замене деталей турецкого производства. Очевидно, это может еще больше подорвать экономику Турции. В настоящее время десять турецких компаний поддерживают разработку и производство F-35. Турецкая компания Ayesas является единственным разработчиком дистанционного доступа к ракетам F-35 и внутрикабинного дисплея. Kale Aerospace поддерживает канадскую компанию Heroux Devtek в качестве единственного поставщика сборных комплектов опор шасси F-35. Турция также достигла соглашения о «глубоком техническом обслуживании» и ремонте двигателей истребителей F-35, базирующихся в Европе.

В рамках NDAA американские законодатели подвергли Турцию критике за незаконные задержания граждан США, включая Брансона. После неудачного военного переворота в Турции в 2016 году Брансон был задержан турецкими властями и обвинен в причастности к организации переворота. Задержание Брансона — это одна из наиболее напряженных точек в американо-турецких отношениях. Несмотря на интенсивные дипломатические усилия США, Турция отказалась освободить Брансона. 25 июня Брансон был помещен под домашний арест.

Tr.usembassy.gov Встреча Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс продолжают настаивать на немедленном освобождении Брансона. 1 августа администрация Трампа ввела санкции в отношении министра юстиции и министра внутренних дел Турции за их роль в задержании Брансона.

Двусторонняя напряженность в ближайшее время может еще больше обостриться. Поправка в американское законодательство, предложенная сенатором США Крисом Ван Холленом, «запрещает использование средств для передачи или упрощения передачи F-35 в Турцию», пока государственный секретарь США не подтвердит, что правительство Турции отказалось от покупки С-400. В отличие от NDAA, эта поправка немедленно блокирует финансирование передачи F-35, пока в Пентагоне не подтвердят, что Турция не получит С-400. Однако до настоящего момента Анкара не продемонстрировала никаких признаков того, что она откажется от покупки С-400.

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Учитывая всё вышесказанное, возникают серьезные сомнения относительно будущего истребительного флота турецких ВВС. На сегодняшний день компания Lockheed Martin передала турецкой стороне два истребителя F-35, которые будут находиться на авиабазе Люк в Фениксе (штат Аризона) в течение еще одного или двух лет, пока турецкие летчики будут проходить программу подготовки.

Будущее участие Турции в программе F-35 Joint Strike Fighter остается неопределенным. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона, полковник армии США Роб Мэннинг: «Правительство США пока еще не определилось с будущим участием Турции в программе F-35 Joint Strike Fighter». В значительной степени решение будет зависеть от покупки Турцией С-400. Несмотря на резкую критику со стороны США, Турция всё же может приобрести С-400, поставив под угрозу будущие поставки F-35. Если Турция закупит С-400, США необходимо будет предпринять соответствующие меры, чтобы Турция больше не смогла получить или использовать истребители F-35.