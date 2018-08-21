Asia Times: Осмелится ли ЕС стать истинным глобальным игроком?

Александр Белов, , 07:58 — REGNUM

Возможно, президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер всё же смогли предотвратить торговую войну, но проблемы, стоящие перед Европейским союзом, далеки от разрешения. В сегодняшней глобальной экономике ЕС может выжить только за счет увеличения своей способности демонстрировать силу и мощь — это непростая задача для организации, которая отказалась от политики проецирования власти с момента своего создания, пишет Заки Лаиди в статье для издания Asia Times.

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В соответствии с Римским договором 1957 года Европа отказалась от остатков своих милитаристских импульсов и сосредоточилась на построении единого мирного рынка. С тех пор единственным средством для проецирования власти стала торговая политика.

Тем не менее эта политика никогда не опиралась на стратегическое мышление, поэтому глобальное влияние ЕС всегда оставалось ограниченным, несмотря на огромный успех ЕС на мировых рынках. Настало время для Европейского союза вернуть себе позиции истинного глобального игрока, отказавшись от попыток подражать классической сверхдержаве.

ЕС уже располагает влиянием на установление мировых стандартов посредством так называемого эффекта Брюсселя. Недавно принятое Общее правило защиты данных (General Data Protection Regulation), например, установило руководящие принципы для сбора и обработки личной информации отдельных лиц в рамках ЕС.

Теперь цифровые платформы, включая крупные американские компании, пытаются подстроиться под новые стандарты. Американская «Большая четверка» — Alphabet, Apple, Facebook и Amazon — также сталкиваются с давлением со стороны ЕС. Однако нередко в ЕС отказывались признавать свою нормативную власть, не говоря уже о том, чтобы использовать ее на полную мощь. Это обстоятельство наносит ущерб самооценке, осведомленности о рисках и способности к действию.

Нежелание Европы развертывать свое влияние в полную силу резко контрастирует с действиями США, которые уверенно используют свою рыночную мощь для продвижения своих интересов и отстаивания своих предпочтений. Например, Вашингтон заявил о своем выходе из ядерного соглашения с Ираном и готовности восстановить санкции в отношении Ирана. Многие европейские компании, которые боятся потерять доступ к американскому рынку, решили покинуть Иран.

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Чтобы убедить европейские компании оставаться в Иране, Европейская комиссия обновила Регламент о блочном исключении от 1996 года, который запрещает субъектам, находящимся под юрисдикцией ЕС, соблюдать экстерриториальные санкции, позволяет компаниям возмещать убытки от таких санкций и аннулирует влияние в ЕС любого решения иностранного суда. Но обновление оказалось неэффективным, о чём свидетельствует ситуация, с которой столкнулось Общество всемирной межбанковской финансовой связи (SWIFT). Система SWIFT используется для глобальных трансграничных финансовых транзакций.

В 2012 году Иран осознал, что потеря доступа к сети SWIFT по существу означает потерю доступа к международной финансовой системе. Это именно то, к чему стремятся США, если Общество всемирной межбанковской финансовой связи не заблокирует доступ для Ирана, то оно столкнется с контрмерами. Если Иран потеряет доступ к SWIFT, у него больше не останется причин, оправдывающих сохранение ядерного соглашения. Это будет означать крупный политический провал для ЕС, поскольку SWIFT находится под юрисдикцией ЕС.

Европа продемонстрировала самонадеянное отсутствие уверенности в евро. Хотя евро является второй по величине валютой в мире, она отстает от американского доллара почти по всем показателям, увеличивая уязвимость ЕС к торговым санкциям США.

Во-вторых, ЕС должен устранить недостатки в сфере своей осведомленности о рисках. Например, Китай нуждается в доступе к промышленным технологиям ЕС для реализации своих экономических амбиций, ему необходим доступ к европейским портам для реализации своей инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь». В ЕС должны признать риски в сфере безопасности, связанные с деятельностью Китая.

Однако для того, чтобы это произошло, ЕС для начала необходимо выработать более единый подход к России, которая, хотя и представляют меньшую угрозу, чем Китай, однако может усилить раскол внутри блока. Как можно обвинять Грецию за то, что она продает порты КНР, в то время как Германия поддерживает проект «Северный поток — 2», который увеличит энергетическую зависимость Европы от России?

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Всё это осложняется эскалацией напряженности между ЕС и Соединенными Штатами, что, среди прочего, расстроило сотрудничество по сдерживанию Китая. Именно здесь и нужна способность к действию. Вместо того, чтобы ждать, пока администрация Трампа полностью разрушит многосторонние структуры, ЕС должен проявить инициативу, предложив систему без США. ЕС нужно не только сделать так, чтобы международная торговля смогла выжить без США, но и развить свой военный потенциал для увеличения геополитического авторитета европейского блока и изменения глобального баланса сил. Предстоящие сложности очевидны, но будущий выигрыш для ЕС и всего мира стоит того.