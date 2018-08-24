Вторник, 21 августа, стал ужасным днем для президента США Дональда Трампа и еще более ужасным для Соединенных Штатов. Трамп столкнулся со зловещим событием, его бывший адвокат Майкл Коэн признал себя виновным в нелегальном финансировании предвыборной кампании кандидата от Республиканской партии — то есть Трампа. Главная проблема президента США сейчас заключается не в том, что ему будет предъявлено обвинение в федеральном суде (оно не будет предъявлено, по крайней мере, до тех пор, пока он является главой Белого дома), и не в том, что против него могут начать процедуру импичмента в Палате представителей (маловероятно, что Сенат согласится осудить Трампа). Главная проблема Трампа — это расследование специального прокурора Роберта Мюллера. Если у Трампа и были какие-либо перспективы успешного президентства, то во вторник все они рухнули, пишет Роберт Мерри в статье для издания The National Interest.

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Проблема США заключается в юридической двусмысленности, которая парит над Трампом. У этой двусмысленности есть два источника. Во-первых, Коэн заявил, что Трамп попросил его перевести денежные средства двум женщинам, с которыми у нынешнего главы Белого дома в прошлом были интрижки. Признавшись в том, что он передал деньги этим двум женщинам, Коэн признался в потенциальном нелегальном финансировании предвыборной кампании.

Однако правительству еще предстоит доказать, что платежи могли повлиять на перспективы предвыборной кампании Трампа, а это сделать нелегко. Только самому Трампу известно, какими именно мотивами он руководствовался.

Дональд Трамп

Рассмотрим результаты расследования, когда федеральные прокуроры предъявили аналогичное обвинение кандидату в президенты от Демократической партии Джону Эдвардсу в 2011 году. Обвинение заключалось в том, что Эдвардс позволил политическим благотворителям заплатить около $1 млн, чтобы заставить молчать его любовницу о связях с ним. В правительстве заявили, что конечная цель Эдвардса заключалась в желании сохранить политическую репутацию, следовательно, он виновен в нелегальном финансировании предвыборной кампании.

Жюри присяжных оправдало Эдвардса по одному из шести пунктов обвинения, поскольку по остальным пяти оно зашло в тупик. Вскоре после этого правительство прекратило разбирательство. Юристы заявили, что правительство не смогло доказать, что платежи были связаны с предвыборной кампанией, а не мотивированы, например, стремлением защитить его репутацию и брак.

Несмотря на то, что эти два случая отличаются друг от друга, они похожи в том, что всегда сложно доказать мотивацию, которая скрыта глубоко в мышлении человека. Возможно, существуют веские доказательства того, о чём именно думал Трамп, когда поручил Коэну передать денежные средства двум женщинам. Однако если таких доказательств нет, то двусмысленность сохранится.

Второй источник двусмысленности — это расследование специального прокурора Мюллера. В ходе обычного расследования правоохранительные органы сначала собирают доказательства преступления, а уже потом пытаются определить, кто именно его совершил. У Мюллера всё наоборот, сначала он определил подозреваемого, т. е. Трампа, а только потом начал искать доказательства, пытаясь доказать, что он совершил преступление.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

Расследование началось с предложений о том, что Россия пыталась подорвать президентские выборы 2016 года и что предвыборная кампания Трампа, возможно, была связана со «сговором». Это серьезный вопрос, заслуживающий тщательного расследования. Однако Мюллер ищет тут и там, идет по следу бывших советников Трампа, расследуя вопросы, никак не связанные с российским «вмешательством». Теперь Мюллер взялся за Коэна, человека явно сомнительной честности, чтобы привлечь Трампа по делу, аналогичному тому, по которому привлекли Эдвардса. Опыт Эдвардса показывает, что дело подобного типа с высокой вероятностью провалится.

Подход Мюллера вызывает беспокойство у многих американцев, потому что складывается впечатление, что его единственная цель — это держать Трампа под прицелом этого расследования. Импичмент президента и отмена результатов выборов — это масштабное начинание. Официальные лица США должны подойти к нему с должной серьезностью.

Можно предположить, что в расследовании против Трампа появятся новые откровения, которые помогут уничтожить существующую двусмысленность. Тогда американское общество может потребовать отставки Трампа. Однако до момента, пока сохраняется правовая двусмысленность, страна, которая и так уже сильно расколота, скорее всего, разделится еще больше.

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Как бы там ни было, признания Коэна, безусловно, послужат импульсом для запуска процедуры импичмента в судебном комитете Палаты представителей, если демократы получат там большинство в результате «промежуточных выборов» в ноябре. Расследование Мюллера может дополнительно подтолкнуть большинство Палаты представителей к запуску процедуры импичмента. Сенат, скорее всего, будет так же обескуражен, как и в случае с экс-президентом США Биллом Клинтоном.

Все эти политические баталии могут разделить США еще больше. Граждане США еще больше потеряют веру в свои политические институты. Всё это нанесет удар по почти 63 млн американцев, которые проголосовали за Трампа. Избиратели Трампа согласятся с обвинениями в его адрес только в случае, если будут предоставлены веские доказательства его вины, исключающие любую двусмысленность. США могут оказаться в ситуации, когда конституционный кризис либо будет преодолен, либо еще больше обострится.