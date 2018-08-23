В то время как уборочная кампания в России едва перевалила за половину (причём в основном за счёт Южного и Центрального федеральных округов, где по состоянию на 22 августа намолочено 25,6 и 22,7 млн тонн зерна соответственно), а прогнозы сбора урожая меняются, как погода в Сибири, в информационном поле появляется всё больше противоречивой информации, которая так или иначе влияет на снижение цены зерновых.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Хлебороб

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых

При фактически полной пассивности правительства на зерновом рынке, отсутствии действенных инструментов его регулирования, не исключено, что российские аграрии, особенно те, что работают в значительной удалённости от портов, вновь не получат должного вознаграждения за свой нелёгкий труд. Об одном из примеров зерновых спекуляций рассказывают «Крестьянские ведомости».

В статье «Жара ограничит экспорт зерна» утверждается, что российские регионы якобы опасаются нехватки зерна из-за неурожая и просят ограничить его экспорт. Действительно, в сравнении с 2017 годом мировые цены на зерно, урожай которого во многих странах в текущем аграрном сезоне оказался неважным, подскочили почти на 30% (до $230 за тонну). Но, во-первых, 21 августа Минсельхоз России повысил прогноз урожая зерна (с 103 млн тонн до 105 млн тонн).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания из кабины хлебороба

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита во Владимирскую область заявил:

«Несмотря на неблагоприятные погодные явления, валовой сбор будет выше среднего показателя за последние 10 лет. В настоящее время мы рассчитываем на урожай зерна в пределах 105 миллионов тонн. Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт».

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Во вторых, по состоянию на 22 августа 2018 года зерновые и зернобобовые культуры в России обмолочены с площади 24,3 млн га, что составляет только 52,3% к посевной площади. Менее половины посевных площадей обмолочено в Северо-Западном федеральном округе (130,3 тыс. га или 42,5%), тогда как в Сибирском федеральном округе из-за погодных условий и позднего сева намолот и вовсе составил 498,8 тыс. га или 5,6% к посевной площади. Чуть более 34% (или 112,7 тыс. га) обмолочено в Дальневосточном федеральном округе.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка овса

Тем не менее глава минсельхоза Алтайского края Александр Чеботаев уже заявил, что пшеница в этом году «будет стоить не менее 10 рублей в отличие от 8,4 рубля, которые она стоит сейчас». А министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин опасается, что в этом году стране не хватит своего зерна. Он даже подготовил письмо главе республики с просьбой приостановить экспорт. Также сообщают, что на ограничении экспорта зерна настаивают в Новосибирской области, и что якобы обсуждаются два варианта — возврат экспортных пошлин компаниям, которые продают зерно за рубеж, или ведение квот на вывоз зерна.

Такое поведение чиновников сродни хулиганству, способному обрушить рынок и способствовать наживе спекулянтов, у которых известно какая задача стоит: дешевле купить — дороже продать.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Хлебороб

Как известно, затруднения в экспорте — один из способов уронить цену зерна. Где же адекватные действия государства на манипулирование рынком при помощи системы ожидания? Почему никто из людей государевех не беспокоится о сохранении доходов крестьян? Если бы не мутная история с приватизацией Объединённой зерновой компанией (ОЗК), приватизированной братьями Магомедовыми (руководители компании «Сумма» находятся сейчас под следствием), и отказом от государственных зерновых интервенций, Россия вряд-ли испытывала бы сейчас напряжённость на внутреннем зерновом рынке.

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Излишки зерна прошлогоднего рекордного и дешёвого урожая, засыпанные в закрома родины, можно было прибыльно реализовать сейчас. Тогда бы доходы пошли не в карман спекулянтов, а в доход государства. Но увы, ОЗК тоже превратилась по сути в инструмент для спекуляций.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская нива

Поэтому земледельцам хотелось бы напомнить: всё, чем вас сейчас пугают относительно цен, — это всё разговоры спекулянтов, не более того. Не ведитесь на пустые заявления: уборочная кампания в самом разгаре, давайте надеяться на лучшее.