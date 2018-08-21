Минсельхоз России повысил прогноз по сбору урожая зерна в 2018 году

Москва, , 17:28 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России повысило свой прогноз по сбору урожая зерна в 2018 году до 105 млн тонн. Об этом 21 августа сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

По словам министра, прогноз был провышен на 5% с учётом оперативных данных, поступающих из регионов.

«Несмотря на неблагоприятные погодные явления, валовой сбор будет выше среднего показателя за последние 10 лет, — сказал Патрушев. — В настоящее время мы рассчитываем на урожай зерна в пределах 105 млн тонн».

Глава Минсельхоза отметил, что данный результат позволит не только в полной мере обеспечить страну зерном и хлебом, но и направить значительный объём зерновых на экспорт.

В министерстве ожидают, что на фоне существенных потерь урожая в ряде стран Европы и других регионов мира, в текущем сельскохозяйственном году «даже традиционные экспортёры прибегнут к закупкам зерна на внешних рынках, в том числе в России», заявил Патрушев.

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