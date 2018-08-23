На фоне всех изменений в политике Соединенных Штатов, произошедших после прихода администрации президента США Дональда Трампа, наиболее шокирующие изменения произошли в сфере торговли. Новая администрация теперь с подозрением относится к многосторонней системе торговых правил, ранее созданных США, пишет Роберт Дохнер в статье для Atlantic Council.

Власть. Пирамида на долларе США

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Со стороны основных торговых партнеров и международных политиков последовала настороженная реакция. Они предупредили, что поворот к протекционизму представляет собой угрозу для глобальной экономики и дальнейшего экономического роста, подчеркнув важность соблюдения правил международной торговой системы, отметив, что страны должны решать проблемы посредством диалога, а не протекционизма.

В основе этих мнений лежит предположение, так никем и не озвученное, о том, что правила международной торговли по существу являются самодостаточными и что можно успешно вести переговоры и согласовывать любые необходимые изменения, оставаясь в рамках существующих правил.

Все указывают на важность роли США в качестве хранителя торговой системы, однако все забывают про важность еще одной роли США. Вашингтон также выступает в качестве силы, которая формирует торговую систему, особенно когда система должна реагировать на стресс и изменения, которые не вписываются в системные правила. В ситуациях, когда существующие правила не работают, готовность нарушать правила часто является единственным способом для того, чтобы добиться необходимого пересмотра международных правил.

Одним из примеров является так называемый «Никсоновский шок», который представлял собой серию экономических реформ, осуществленных экс-президентом США Ричардом Никсоном в 1971 году, положивших конец послевоенной системе обменных курсов Бреттон-Вудса. В рамках этой системы каждая страна установила фиксированные (но регулируемые) обменные курсы валют. Однако лишь Соединенные Штаты не имели возможности изменить свой собственный обменный курс. 15 августа 1971 года администрация Никсона ввела 10-процентные пошлины на импортируемые товары с целью заставить другие страны пересмотреть курсы валют, от чего многие участники Бреттон-Вудской системы ранее отказались. В итоге партнеры США были вынуждены подчинить курсы валют законам рынка. С этого времени курсы валют не фиксированы, а изменяются под воздействием спроса и предложения. Система твердых обменных курсов прекратила свое существование.

Ричард Никсон в 1971 году

Ни одни глобальные правила не могли предложить выход из сложившейся ситуации, а введение пошлины на импорт явно было незаконным в соответствии с правилами Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Несмотря на то, что Соединенные Штаты столкнулись с широкой критикой за свои односторонние действия, Япония, Германия и несколько других торговых партнеров США впоследствии изменили свои обменные курсы, а США отменили пошлину на импорт. В результате возникла система с плавающим валютным курсом, при этом сложности, вызванные реформами 1971 года, не препятствовали быстрому росту экономики и торговли в последующие десятилетия.

В настоящее время глобальное торговое сообщество сталкивается с аналогичной ситуацией, в рамках которой торговая система сталкивается с методами, не вписывающимися в международные правила. Возрастающее значение технологий в экономической деятельности, значительно возросшая зависимость от компьютерных сетей и использование данных в качестве основного движущего фактора торговли и конкурентных преимуществ создали мир, значительно отличающийся от производства и обмена физическими товарами.

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Непосредственной проблемой глобального порядка является деятельность КНР по приобретению современных технологий. Хотя ни стремление Китая к технологическому развитию, ни его инициатива «Сделано в Китае-2025» не вызывают возражений.

Made in China

Какие именно методы применяет Китай? Сюда можно отнести его требования по лицензированию технологий, чтобы иностранные компании смогли получить доступ к внутреннему рынку, и создание условий, требующих инвестиций через совместные предприятия с китайскими фирмами. Также Пекин настаивает, чтобы коммерческие технологии соответствовали «безопасным и контролируемым» технологическим требованиям правительства, которое вводит соответствующий надзор за соблюдением этих требований. Китайское правительство широко поощряет приобретение иностранных технологий путем слияний и инвестиций в стартапы. Так же имеют место кибер-вторжение и шпионаж, направленные на приобретение коммерческих технологий.

Ни одна из этих практик не регулируется существующими международными правилами торговли, за некоторые из них установлена уголовная ответственность в ряде стран. Также недавно в некоторых странах были ужесточены требования к внутреннему инвестиционному отбору в ответ на китайские инвестиции в технологический сектор экономики. Китай последовательно продолжает утверждать, что он действует в рамках правил, а также отрицает участие своего правительства в кибер-кражах коммерческих технологий.

Если действия обвиняемого не вписываются в существующие торговые правила, а он продолжает отрицать свою вину, то возникает проблема. Как и в прошлом для того, чтобы преодолеть возникший тупик, часто требуется готовность нарушать существующие правила, чтобы сформировать новые. Необходимо уточнить, что международные правила торговли можно нарушать лишь временно для достижения четкой и оправданной цели. Так было и в 1971 году. Как только США получили систему с плавающим валютным курсом, они тут же отменили пошлины на импорт, которые оказались очень эффективным средством.

Американская таможня. Пошлины

Нельзя сказать, что торговая политика США в отношении Китая является столь же эффективной. Самое главное, что не понятно, чего именно хочет добиться администрация Трампа. Она хочет заставить Китай отказаться от неприемлемых способов получения технологий? Может, она хочет уменьшить или полностью ликвидировать дефицит двустороннего торгового баланса? Или сократить производственные мощности по производству стали и алюминия? А может, заключить крупную сделку с КНР о покупке американских товаров? В чём заключается четкая и ясная цель торговой политики Трампа в отношении Китая?

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Внешнее давление может быть эффективным только тогда, когда Китай окажется в технологической изоляции и столкнется с широкомасштабной критикой со стороны объединенного Запада. Но администрация Трампа упустила возможность применить согласованное международное давление, вместо этого она начала торговые бои со своими наиболее эффективными союзниками. В рамках своей торговой политики Трамп использовал ковровые бомбардировки вместо искусной хирургической операции, что привело к побочному ущербу, с которым столкнулись как экономики союзников, так и сами США. При этом нет никаких признаков того, что Китай намерен отказаться от незаконных практик в сфере приобретения технологий.