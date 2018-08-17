Atlantic: Китай зашел слишком далеко в слежке за своими гражданами

Максим Исаев, , 06:50 — REGNUM

Сообщается, что Китай начал использовать стаи беспилотных летательных аппаратов, замаскированных под птиц, для наблюдения за своими гражданами. У беспилотных летательных аппаратов есть крылья, которые настолько реалистичны, что их трудно отличить от настоящих птиц. Роботизированные птицы могут имитировать 90% движений своих биологических аналогов, они также очень тихие, поэтому их очень сложно обнаружить, пишет Сигал Самюэль в статье для американского журнала The Atlantic.

Операция получила кодовое название Dove («Голубь»), но есть основания полагать, что эти машины пришли к нам не с миром. Как отметил один из ответственных за реализацию операции Dove Ян Вэньцин, данная технология наблюдения обладает «рядом уникальных преимуществ», которые обеспечат спрос на данные дроны в военном и гражданском секторах.

Читайте также: Global Times: ЕС должен выбрать между критикой КНР и стабильностью Европы

В СМИ с тревожной частотой появляются сообщения о внедрении в КНР различных систем наблюдения. Технология распознавания лиц теперь используют не только для поиска преступника в огромной толпе, ее также используют в процессе принятия решения, может ли человек получить дополнительный лист туалетной бумаги в общественном туалете. Некоторые сотрудники должны носить специальные шлемы, которые сканируют мозговые волны, измеряя уровень ярости, депрессии, беспокойства или усталости. В случае превышения показателей соответствующий сигнал поступает руководству компании. Кредитную систему страны, а также социальные сети и интернет-магазины используют для определения аморальности человека, что влияет на снижение его показателей как гражданина. Те, у кого высокий рейтинг гражданина, получает вознаграждение, а тех, у кого низкий рейтинг, — наказывают.

Однако в стране, и без того известной своим тщательным надзором за населением, существует усиленный надзор в отношении мусульман. В Китае на 1,4 млрд населения приходится, по разным оценкам, от 22 до 25 млн мусульман. В 2017 году вышло исследование Freedom House, в котором указано, что тщательный надзор со стороны властей затрагивает многие религиозные группы, однако мусульмане, протестанты и тибетские буддисты находились под особым контролем в течение последних пяти лет. По словам эксперта по Китаю из Технологического института Роуз-Халман Тимоти Грос, в настоящий момент значительная часть репрессий направлена против мусульман.

К настоящему моменту программа Dove была задействована в пяти провинциях. Данную программу широко задействовали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживает уйгурское мусульманское меньшинство. Правительство КНР долгое время считало, что данный регион особо подвержен сепаратизму и экстремизму. В результате этнических беспорядков в 2009 году погибли сотни человек, некоторые уйгуры приняли участие в терактах. В настоящий момент данный регион находится под особым надзором. Власти собирают ДНК, отпечатки пальцев, образцы волос и крови у местных жителей, сканируют радужную оболочку глаз.

В этом месяце 11 тыс. 500 китайских мусульман отправляются в паломничество в Мекку. Перед отъездом из страны некоторым паломникам выдали государственные устройства слежения в виде «смарт-карт», оснащенных GPS-трекером. Как заявили в Исламской ассоциации Китая, «смарт-карты» предназначены для обеспечения безопасности паломников. Действительно, существуют реальные причины для опасений: во время хаджа в 2015 году погибло более 750 паломников. Однако некоторые эксперты по правам человека утверждают, что «смарт-карты» нужны для слежки за паломниками. Правительство Китая опасается, согласно докладу Human Rights Watch, что религиозное паломничество может стать «потенциальным прикрытием для подрывной политической деятельности».

Читайте также: Asia Times: Какой глобальный порядок готовит КНР для мира?

На долю мусульман приходится большая часть нарушений прав человека в Китае. По имеющимся данным, около 1 млн уйгуров без суда были заключены в лагерь для задержанных, где они вынуждены критиковать свое прежнее религиозное поведение и даже отказываться от ислама, употребляя свинину и алкоголь. Китай опубликовал опровержение в понедельник, 13 августа, после того, как на прошлой неделе представители ООН по правам человека заявили о многочисленных достоверных сообщениях, указывающих на то, что 1 млн уйгуров втайне были заключены в массовый лагерь.

Китайские эксперименты в области наблюдения и контроля оказывают влияние и на другие регионы мира: некоторые из новых технологий, которые власти опробовали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, впоследствии более широко применяются в стране, а затем экспортируются за границу. «Синьцзян-Уйгурский автономный район превратился в испытательный полигон», — считает Грос. Китайские компании уже наладили экспорт технологий наблюдения в такие страны, как Малайзия, Пакистан и Зимбабве, и вскоре могут закрепиться в Европе.