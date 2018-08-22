В течение трех месяцев, прошедших с того момента, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неосмотрительно вышел из ядерного соглашения с Ираном, лидеры европейских государств обещали предпринять усилия, чтобы сохранить ядерное соглашение. Теперь им предстоит осознать то, что уже давно стало очевидным для представителей бизнеса со всего мира: данное соглашение невозможно возродить. Чем раньше начнется работа по заключению нового соглашения, тем лучше для всех участников, говорится в редакционной статье американского издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Не было никаких реальных шансов на то, что ядерное соглашение, предполагавшее снятие антииранских санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана, удастся спасти после того, как Вашингтон вышел из соглашения. После восстановления антииранских санкций весьма немногие компании посмеют вести бизнес с Исламской Республикой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Однако европейские лидеры всё же держатся за свои тщеславные надежды, утверждая, что соглашение всё еще можно заставить работать, игнорируя не только призывы администрации Трампа, но и четкие сигналы, исходящие от их собственных компаний, которые (так же как их американские коллеги) начали сворачивать свой бизнес в Иране.

После того, как в начале августа вступил в силу первый пакет антииранских санкций, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поклялась сделать «всё возможное, чтобы удержать Иран в рамках сделки». Она призвала европейские компании отказаться от поддержки антииранских санкций, упомянув Регламент о блочном исключении от 1996 года, чтобы предотвратить уход компаний из Ирана. Этот призыв никого не впечатлил. Компании продолжают бежать из Ирана.

Могерини вряд ли является единственным официальным представителем, чья риторика относительно ядерного соглашения разбилась о гранит реальности. Ранее министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что ее страна готова соблюдать только санкции, установленные Советом Безопасности ООН, а не санкции, которые вводит одна-единственная страна. После этого в крупнейшей нефтехимической компании Индии Reliance Industries заявили, что она откажется от иранского импорта, если США введут санкции. Теперь в Нью-Дели начинают задумываться о том, чтобы вдвое сократить импорт из Ирана и избежать негативного воздействия американских санкций. Россия также заявила о своем желании «сделать все необходимое», чтобы спасти ядерное соглашение, однако российские власти не смогли убедить свою вторую по величине нефтегазовую компанию «Лукойл» в необходимости сохранения совместных проектов с Ираном.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

Все эти компании четко осознают, что ядерное соглашение приказало долго жить. Сейчас Европейский союз должен начать работу над новым соглашением, в котором будут устранены все недостатки Совместного всеобъемлющего плана действий. Уже можно определить контуры новой сделки. Иран должен увеличить период, в течение которого ему будет запрещено развивать собственное ядерное оружие, согласиться на более тщательную проверку своих ядерных объектов, ограничить программу по развитию баллистических ракет и отказаться от других разрушительных действий в регионе.

Конечно, будет нелегко. Европейский союз еще не забыл, как высокомерно Трамп проигнорировал мнение европейских лидеров относительно ядерного соглашения. В то же время Тегеран по-прежнему возмущен тем, что они рассматривают как двойные американские стандарты. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи даже запретил проведение любых переговоров с США.

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Однако углубляющийся экономический кризис в Иране всё же может убедить Тегеран пойти навстречу США. Второй пакет антииранских санкций, направленный против экспорта иранской нефти, вступит в силу в ноябре 2018 года. Со своей стороны, Трамп заявил, что он открыт для встречи с иранским руководством, когда оно выразит свою готовность. Всё еще сохраняется призрачная надежда на то, что Иран согласится на долгие и тяжелые переговоры. Это лучше, чем ложные надежды, которыми тешат себя европейские лидеры.