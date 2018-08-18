Asia Times: В афганском мирном процессе скрыто много противоречий

Максим Исаев, , 08:00 — REGNUM

Во второй половине июля 2018 года появились сообщения о том, что официальные лица США и представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели переговоры в Дохе (Катар). Интересный факт заключается в том, что на данных переговорах отсутствовали представители афганского правительства, хотя Вашингтон и Кабул заявили, что совещание было организовано после тщательных консультаций с афганским правительством, пишет Раджешвари Кришнамурти в статье для издания Asia Times.

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Тем не менее, встреча между представителями США и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) породила дискуссии в разных кругах Афганистана и за рубежом о том, действительно ли мирный процесс в Афганистане контролируется афганцами, и какие последствия это будет иметь для страны? Также встреча с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свидетельствует об отмене политики США, которая исключает прямые переговоры с афганскими боевиками.

Одним из основных требований движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является вывод иностранных войск из Афганистана. Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже на протяжении долгого времени придерживаются позиции, согласно которой они готовы вести переговоры о мире только с США, а не с афганским правительством. Учитывая этот контекст, прошедшие в июле переговоры, содержали в себе два аспекта: во-первых, сам факт прямых переговоров с США подкрепил одно из ключевых заявлений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что они не считают афганское правительство легитимным, во-вторых, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали понять, что они не только не заинтересованы в переговорах с афганским правительством, но также будут говорить с Вашингтоном на равных. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что они — это «правительство, которое ожидает своего назначения», как утверждают афганские эксперты, а не просто движение или политическая партия. Сегодня «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерен действовать и вести переговоры с позиции силы.

Июльская встреча и предшествующие события произошли через несколько месяцев после того, как президент Афганистана Ашраф Гани предложил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переговоры без предварительных условий и вариант интеграции боевиков в афганское общество в качестве политической партии.

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Со своей стороны президент Гани смело предложил существенные уступки, включая возможный пересмотр конституции. Получается, что Гани готов поставить под риск свои политические перспективы в попытке заставить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить боевые действия. Эксперты указывают на то, что Гани был непропорционально уступчив, так и не добившись взаимного встречного движения от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нельзя сказать, что это хорошее предзнаменование для страны.

Часто при посредничестве в урегулировании вооруженных конфликтов одна из сторон соглашается на дополнительные уступки, чтобы продемонстрировать свою добросовестность и активизировать участие противоположной стороны в мирных переговорах. Однако также важно учитывать характер уступок, определенный контекст, их окружающий, согласованность действий и их символизм, а также характеристики самих субъектов, вовлеченных в переговоры. Успех или провал переговоров часто могут зависеть от каждого из перечисленных факторов.

Поэтому крайне важно, чтобы ход переговорного процесса был тщательно продуман до начала каких-либо посреднических усилий, направленных на урегулирование конфликта. Также крайне важно, чтобы посредник был не только беспристрастным по факту, но и считался таковым.

Представители США часто заявляли о том, что мирный процесс в Афганистане должен быть возглавлен исключительно самими афганцами и что Вашингтон полностью готов поддержать эти усилия. Однако статус сверхдержавы и широкое участие США в афганском конфликте не позволяют Вашингтону выступить в качестве беспристрастного посредника. Как заявил один из официальных представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после июльских переговоров с США, единственное требование, которое выдвинул Вашингтон — это сохранение американских военных баз в Афганистане.

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Если утверждение представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соответствует действительности, то возникают несколько вопросов: почему США обсуждали условия своего военного присутствия в Афганистане именно с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Законность военного присутствия США в Афганистане зависит от приглашения и согласия афганского правительства. Почему Вашингтон ведет переговоры об условиях своего военного присутствия с организацией, которая очевидным образом не является афганским правительством? Чьими интересами США руководствовались на этих переговорах? Также неясно, направлены ли нынешние усилия на достижение мирного соглашения или устойчивого прекращения конфликта — эти вещи взаимосвязаны, но не равны друг другу.

Афганский мирный процесс и конфликт действительно бесконечно затянулись, однако есть весомые опасения, что нынешние дипломатические усилия, похоже, слишком торопят события, стремясь достигнуть устойчивого результата в короткий срок. Сомнительно, что темп переговоров и используемые методы приведут к эффективному результату.