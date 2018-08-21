Теперь, когда Турция поссорилась со своим бывшим союзником США, валютный кризис в стране превратился в политическую проблему первого порядка. Другой проблемой является отказ Турции освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого держат по обвинению в терроризме, шпионаже и подрывной деятельности, подозревая в причастности к неудавшемуся военному перевороту в июле 2016 года, направленному против президента Турции Реджепа Эрдогана, пишет Ричард Н. Хаасс в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

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Правительство США имеет право возражать против задержания Брансона. Но его реакция была контрпродуктивной. В частности, введение дополнительных пошлин на импорт турецкой стали и алюминия может еще больше подорвать доверие Турции, спровоцировав более широкий кризис, который нанесет серьезный ущерб мировой экономике. Более того, американские пошлины позволяют Эрдогану утверждать, что именно США повинны в экономических проблемах страны, а не некомпетентность его собственного правительства.

По-прежнему сохраняется вероятность того, что турецкое правительство всё же освободит Брансона и что президент США Дональд Трамп, стремящийся продемонстрировать верность евангелистам, которые составляют основную часть его электоральной базы, отменит пошлины. Но даже если нынешний кризис будет разрешен, структурный кризис в американо-турецких и западно-турецких отношениях останется.

Мы являемся свидетелями постепенного, но неуклонного разрушения союзных отношений между двумя странами. От военного альянса осталось одно название. Хотя Вашингтон имеет право выразить свое недовольство относительно действий Турции, он подошел к решению данного вопроса не с той стороны.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Отношения между Турцией и Западом уже давно основываются на двух принципах. Во-первых, Турция является частью Запада, следовательно, подразумевается, что это либеральная демократия. Однако Турция не является ни либеральной, ни демократической. Фактически страна находится под полным контролем одной партии — Партии справедливости и развития. Вся власть сосредоточена в руках одного человека — президента Турции, который является лидером Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, в турецкой политической системе в основном устранена система сдержек и противовесов, президент контролирует СМИ, бюрократию и суды. Неудавшийся военный переворот послужил основанием не только для задержания Брансона, но и тысяч других. На данный момент вообще невозможно понять, как Турция Эрдогана может претендовать на членство в Европейском союзе.

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Второй принцип — это согласование внешней политики Запада и Турции. Недавно Турция купила более 100 передовых американских истребителей F-35. Тем не менее в последние годы Турция также поддерживала джихадистские группировки в Сирии, сблизилась с Ираном и заключила контракт на покупку российского ЗРК С-400.

Более того, Турция и США оказались по разную сторону баррикад в Сирии. Сирийские курды были близкими партнерами США, тем не менее Турция признала их террористами из-за их связей с курдскими группами на территории Турции, которые исторически стремились к автономии. При таком раскладе вполне можно допустить ситуацию, когда турецкие и американские силы обменяются ударами.

Турецкие башибузуки

Некоторые могут сказать, что нынешний кризис американо-турецких отношений не является чем-то новым. Турция отказалась предоставить войскам США доступ к авиабазе Инджирлик во время войны в Ираке в 2003 году. И в последние годы турецкое правительство было разъярено отказом Америки выдать мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Эрдогана, руководил попыткой военного переворота 2016 года.

Тем не менее то, что мы видим сегодня, отличается от того, что было в прошлом. Антисоветский клей, который соединял две страны в период холодной войны, давно исчез. То, что мы имеем сейчас, — это брак не по любви, обе стороны продолжают жить под одной крышей, хотя между ними уже нет никакой реальной связи. Проблема заключается в том, что в рамках НАТО не предусмотрено никакого механизма развода. Турция может выйти из альянса, но ее нельзя вытеснить. Учитывая эту реальность, США и ЕС должны придерживаться двухстороннего подхода к Турции.

Во-первых, США должны уменьшить свою зависимость от доступа к турецким базам, таким как Инджирлик, лишить Турции доступа к передовой военной технике, такой как F-35, и пересмотреть политику базирования ядерного оружия в Турции.

Более того, США не должны экстрадировать Гюлена, если Турция не сможет предоставить доказательства его причастности к попытке переворота, которые будут отвечать положениям соглашения о взаимной выдаче 1981 года. США не должны отказываться от сирийских курдов, учитывая их неоценимую роль в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фетхуллах Гюлен

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Во-вторых, США и Европа должны дождаться окончания эрдогановской эпохи, а затем предложить новому турецкому руководству большую сделку. Необходимо предложить поддержку Запада в обмен на приверженность Турции либеральной демократии и внешней политике, направленной на борьбу с терроризмом и противостояние России.

Недавно Эрдоган предупредил, что американо-турецкое партнерство «может оказаться под угрозой», и что Турция скоро начнет искать новых друзей и союзников, если США сохранят односторонность своей политики и неуважение по отношению к Турции. Фактически партнерство уже находится под угрозой, в основном из-за действий Турции, и Эрдоган уже начал процесс поиска новых друзей и союзников. Для США и Европы пришло время приспособиться к новой реальности.