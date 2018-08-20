Чтобы Украина не продавала свои авиационные двигатели Китаю, Соединённым Штатам следует самим приобретать продукцию завода «Мотор Сич». Об этом заявил лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко. Таким образом украинский политический деятель ответил на обвинения американской стороны в «предательских действиях» Киева по отношению к ВМС США. «Если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам, пусть сами покупают наши авиадвигатели!» — подчеркнул Ляшко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогноз

Заявляя то, что он заявляет, лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко исходит, видимо, из понимания американо-украинских отношений как отношений равноправных партнёров. Мне даже думается, что это не пиар, что Ляшко искренне в это верит…

Выглядит это глупо, но не как нечто из ряда вон выходящее для современной Украины: она всё более обретает черты некой «территории бессмыслицы» — взять хотя бы известные идеи по поводу прекращения транспортного сообщения с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

Понятно, что никакого равноправия в отношениях между Украиной и США нет и не планируется. Да, Украина нужна американцам в качестве одного из их таранов против России. Да, она небесполезна им как поляна для экономического освоения. Да, украинский фактор работает в пользу американцев против Европы.

Всё это так, но нынешний украинский режим существует только за счёт военно-политической поддержки США и, соответственно, Вашингтон всегда будет требовать от Киева того, что надо ему, и предлагать взамен только то, что требуется самим США. Пора бы украинским политикам эту очевидную реальность понять и принять. А украинским гражданам сделать соответствующие выводы.