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«Покупайте сами»: Ляшко предложил США решение вопроса с авиадвигателями

Политика

Украинский политический деятель ответил на обвинения американской стороны в «предательских действиях» Киева по отношению к ВМС США

Киев, 20 августа 2018, 07:13 — REGNUM  Чтобы Украина не продавала свои авиационные двигатели Китаю, Соединённым Штатам следует самим приобретать продукцию завода «Мотор Сич». Об этом в своём Facebook написал лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко.

Таким образом украинский политический деятель ответил на обвинения американской стороны в «предательских действиях» Киева по отношению к ВМС США.

«Если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам, пусть сами покупают наши авиадвигатели!» — подчеркнул Ляшко.

По его словам, запрещая продавать двигатели Китаю и не приобретая из для нужд своих ВВС США ведут «Мотор Сич» к банкротству.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о поставках Китаю авиадвигателей украинского предприятия «Мотор Сич». Экс-советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт назвал действия Украины «ударом в спину американских военно-морских сил». Следует добавить, что ранее Киев отказался продавать двигатели своего предприятия России.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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