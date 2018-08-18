Прошел почти год с тех пор, как президент США Дональд Трамп направил в Афганистан дополнительные войска и объявил о своей новой стратегии в отношении 17-летнего конфликта. В прошедшие выходные боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку захватить город Газни. Это очередное напоминание о том, что подход Трампа, также как и его предшественников, в лучшем случае вновь завел США в тупик. Правительство Афганистана контролирует около половины районов Афганистана. Давление на Пакистан не привело к результатам, боевики по-прежнему пользуются безопасными убежищами на территории Афганистана и способны совершать крупные атаки, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Нет оснований полагать, что время и дополнительные американские войска приведут к существенному изменению ситуации. Однако ситуацию может изменить дипломатическая стратегия, включая прямые переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

К чести США, стоит сказать, что они, похоже, воспользовались первой попавшейся возможностью для запуска дипломатического процесса, направив в прошлом месяце своего высокопоставленного представителя государственного департамента на переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре. Это произошло после того, как руководство боевиков неожиданно согласилось на трехдневное прекращения огня в июне 2018 года в честь праздника Ид аль-Фитр, продемонстрировав, что оно готово на приостановление боевых действий при определенных условиях.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

На следующей неделе будет праздник Курбан-байрам, следовательно, может появиться предлог для очередного режима прекращения огня. Таким образом, афганские власти могли бы на раннем этапе переговоров проверить серьезность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в плане достижения мира. Как правительству, так и боевикам необходимо выяснить, каким образом соглашение о разделении власти могло бы поддержать нарождающуюся демократию в Афганистане, где на октябрь намечены парламентские выборы.

Чтобы обеспечить условия для постепенного прогресса и подготовить почву для более глубоких переговоров, США придется выстраивать отношения с другими региональными державами, которые имеют более тесные связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Иран сталкивается с попыткой американской администрации изолировать его экономику. Россия недовольна новыми американскими санкциями. Пакистан сталкивается с сокращением военной помощи США. Разумеется, Иран, Россия и Пакистан, как считают эксперты, поддержали нападения боевиков на силы США. Все эти страны вместе с Китаем, который в настоящий момент втянут в торговую войну с США, отчаянно выступают против любого постоянного американского военного присутствия в Афганистане.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Тем не менее США должны найти возможности для сотрудничества. Китай, в частности, заинтересован в стабильности в Афганистане, поскольку намерен построить с Индией железную дорогу, которая могла бы соединить его инфраструктурную сеть, созданную в рамках инициативы «Один пояс и один путь», с иранским портом Чехбехар. Пакистан, учитывая его тяжелые экономические проблемы, мог бы попробовать перезапустить отношения с США. К тому же все региональные соседи Афганистана, даже сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разделяют заинтересованность США в ликвидации растущего движения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

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Учитывая наличие общих интересов, США все же потребуется очень искусная двусторонняя дипломатия. Например, чтобы позволить строительство железной дороги в порт Чехбехар, США должны были бы отказаться от антииранских санкций. Администрации необходимо будет координировать свои дипломатические усилия с Китаем, несмотря на проблемы, с которыми обе страны сталкиваются в торговле. Чтобы заручиться региональной поддержкой кампании США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), администрация Трампа должна убедить соседей Афганистана, что она не заинтересована в создании постоянных военных баз. Вашингтону нужно пройти нелегкий дипломатический путь. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не готовы принять афганское правительство и конституцию Афганистана, отказаться от насилия или уважать права женщин и меньшинств — все это необходимо для заключения соглашения с США. У Вашингтона появляется все больше причин для подключения соседей Афганистана к постоянным усилиям в направлении мирного урегулирования.