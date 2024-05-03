Приморский край, 3 августа, 2004, 05:24 — ИА Регнум. 2 августа впервые стартовал на шлюпках поход "Мореход - 2004" морских и военно-патриотических клубов Приморского края. Маршрут перехода протяженностью 75 миль разбит на 4 этапа и пройдет по акватории Амурского залива.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, основные цели и задачи похода: популяризовать среди молодежи занятия водными видами спорта и морским делом, привить любовь к морю и морской службе, закалить ребят физически и воспитать высокие моральные и волевые качества.

"Старшеклассники научатся морскому делу в экстремальных условиях, гребле на ялах, управлению яла под парусом и подвесным мотором, а также нырять, плавать под водой, использовать спасательные средства.. Полученные знания помогут подготовить лучших воспитанников клубов к экзаменам на звание "Шлюпочный старшина".

Руководство Школы Юных Мореходов разработало детальную программу. Развернут палаточный лагерь на 80 человек для совместной подготовки экипажей клубов, предоставлен весь необходимый инвентарь", - добавили в пресс-службе.