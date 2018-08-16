The Hill: От «максимального давления» на КНДР осталась одна видимость

Александр Белов, , 07:43 — REGNUM

Что случилось с планами США по обезвреживанию Северной Кореи после нашумевшего саммита в Сингапуре? Недавний доклад подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ставит под сомнение действия КНДР в плане денуклеаризации, пишет Томас Хенриксен в статье для американского издания The Hill.

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12 июня президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын пришли к соглашению о том, что Соединенные Штаты нормализуют отношения с КНДР в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия и баллистических ракет, способных нанести удар по материковой части США.

На встречу двух лидеров возлагали огромные надежды. В обмен на денуклеаризацию Ким Чен Ын потребовал отмену санкций ООН, мирный договор с Южной Кореей, официальное дипломатическое признание КНДР и вывод 28 тыс. американских солдат, находящихся в Южной Корее. Представители комиссии по запрещению ядерных испытаний предприняли попытку независимой проверки демонтажа ядерного испытательного полигона Пунгери. Комиссия хочет получить доступ на ядерный полигон, чтобы удостоверится в том, что заявления КНДР соответствуют реальности. Северная Корея считает, что сделала уже достаточно, и ожидает снижения санкционного давления, прежде чем предпринять дальнейшие шаги.

Возможно, США, сконцентрировав все свое внимание на КНДР, упустили из виду два ключевых фактора, укрепивших политику Северной Кореи в области ядерного оружия. Обедневшая коммунистическая партия не смогла бы поставить под угрозу мир и безопасность в Восточной Азии во время и после окончания «холодной войны» без дипломатической и материальной поддержки со стороны двух ее главных покровителей — Китая и России.

Все дипломатические достижения в настоящий момент омрачены недавним докладом США, согласно которому КНДР нарушила ограничения на поставки нефтепродуктов, установленные Советом Безопасности ООН, импортировав дополнительно 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год. Руководствуясь дипломатической осмотрительностью, США не стали называть страны, которые помогли организовать дополнительные поставки нефти в Северную Корею. В прошлом китайские и российские суда осуществляли подобные незаконные поставки. Кроме того, южнокорейские компании обеспечили доставку северокорейского угля в порты Южной Кореи. Получается, что некогда жесткий режим санкций оказался пористым, как швейцарский сыр.

В среду, 15 августа, министерство финансов США ввело санкции против трех компаний из Китая, России и Сингапура за нарушение ограничений, установленных в отношении КНДР. Однако маловероятно, что данные меры повлияют на поведение Москвы и Китая в отношении эмбарго, введенного со стороны ООН. Они могут разыгрывать северокорейскую карту в любой удобный для них момент.

Пхеньян не смог бы продержатся без китайской и российской поддержки. Отношения между Вашингтоном и его ключевыми противниками дополнительно обострились после саммита в Сингапуре. Трамп активизировал торговую войну против Китая. Отношения с Россией также ухудшились, даже несмотря на саммит с президентом России Владимиром Путином в Хельсинки.

Пекин начал проявлять большую уверенность в Южно-Китайском море. Всего несколько дней назад Китай заставил американские разведывательные самолеты покинуть подконтрольный КНР район, чтобы «избежать недоразумений».

Администрация Трампа также ввела новые санкции против России из-за покушения на бывшего российского разведчика в Великобритании, в котором Вашингтон обвинил Москву. В настоящий момент отношения между Вашингтоном и двумя его соперниками идут по нисходящей линии.

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В результате поддержки КНДР со стороны России и Китая эффект экономического и дипломатического давления, которое должно подтолкнуть КНДР к денуклеаризации, испарился. В Пхеньяне понимают новую реальность и осознают возможности, которые она для них открывает. США могут попытаться сохранить видимость санкций против КНДР, несмотря на нарушения со стороны Пекина и Москвы. Южная Корея — еще одно слабое звено в цепи санкций, поскольку Сеул заинтересован в мирном договоре со своим северным соседом, после подписания которого последует развитие торговли и двустороннего сотрудничества.

Вашингтон может усилить региональное сдерживание КНДР путем разворачивания систем ПРО на военных кораблях и на территории Японии и Южной Кореи. Однако Вашингтону не стоит рассчитывать на то, что Россия или Китай порвут отношения с КНДР во имя Америки.