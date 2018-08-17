В течение многих лет Соединенные Штаты активно участвуют в закулисных переговорах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые так и не принесли серьезных результатов. Сообщение о том, что первый заместитель помощника государственного секретаря США Элис Уэллс из бюро по делам Южной и Центральной Азии встретилась с представителями боевиков в Дохе в июле 2018 года, иллюстрирует одно из последних дипломатических усилий США, направленных на урегулирование самой продолжительной войны в истории Соединенных Штатов. Вашингтон уполномочил вести переговоры одного из своих самых опытных дипломатов, сразу же выдвинув талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) условие, что прямые переговоры боевики будут вести с женщиной. Таким образом, США одновременно реализовали требования резолюции Совета Безопасности ООН 1325, в которой говорится о необходимости включения женщин во все аспекты миротворческой деятельности, пишут Маниза Надери и Меган Коррадо в статье для американского издания The Hill.

U.S. Air Force Афганские женщины

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Лидерство женщин в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и согласие «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на участие в этих переговорах может свидетельствовать об ослаблении жесткой позиции по отношению к женщинам и молчаливом согласии с тем, что участие женщин способствует заключению более прочных и всеобъемлющих мирных соглашений.

U.S. Department of Defence Кандидатки в офицеры

В самом деле, некоторые считают, что начало переговоров, возглавляемых женщиной, вскоре после краткосрочного режима прекращения огня в Афганистане действительно может способствовать прекращению долгосрочного конфликта. Трехдневное мирное соглашение между афганским правительством и боевиками стало первым случаем прекращения огня за последние 17 лет. Это говорит о том, что, несмотря на идеологический раскол, руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) способно обеспечить соблюдение мирного соглашения со стороны рядовых бойцов. Однако эксперты относятся скептически к заявлениям о реальном стремлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к миру. После завершения режима прекращения огня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили 30 афганских солдат и развернули целую волну атак.

ISAF Media Талибы

Более того, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) последовательно отказывается прислушаться к мирным инициативам, исходящим со стороны президента Афганистана Ашрафа Гани, и настаивает на том, что он будет вести мирные переговоры напрямую с США. Однако любое прямое взаимодействие между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подрывает легитимность афганского правительства, свидетельствует о капитуляции перед требованиями боевиков и опровергает заявления представителей США о том, что любой переговорный процесс в Афганистане будет происходить исключительно между афганцами.

U.S. Department of State Ашраф Гани

Неясно, почему талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешли к дипломатии именно сейчас. Они достигли многих завоеваний и контролируют значительные территории, они фактически загнали США в военный тупик. Боевики отвергли многочисленные приглашения стать политической партией, призвали граждан Афганистана бойкотировать октябрьские выборы и постоянно атаковали центры регистрации избирателей. Действительно, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может выиграть, расстроив выборы, он может использовать переговоры с США в качестве уловки, чтобы посеять народное недоверие к афганскому правительству.

Мирный марш, прошедший по всему Афганистану, и празднование трехдневного режима прекращения огня свидетельствуют о том, что народ устал от войны. Однако готов ли афганский народ согласиться с результатами мирного урегулирования с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Многие афганские женщины, которые пострадали от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считают, что переговоры между боевиками и правительством потерпели крах с самого начала, а диалог между боевиками и США рассматривают как предательство, поскольку ранее США говорили о расширении прав и возможностей женщин. Женщины добились феноменальных успехов в осуществлении своих прав с 2001 года, и любые попытки подорвать этот прогресс не останутся без ответа. США обязаны содействовать стабильности и препятствовать возвращению в стране кровавого правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Embassy Kabul Afghanistan Афганские волейболистки

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Дипломатический процесс между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящий момент оказался в руках американских женщин. Афганские женщины также должны получить возможность выразить свою озабоченность в связи с мирными переговорами. Участие женщин должно быть обеспечено в рамках миротворческого процесса, что поможет защитить их права, изменить укоренившиеся культурные нормы и определить их полномочия до того, как будут достигнуто мирное соглашение, к которому они так отчаянно стремятся.