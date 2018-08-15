The Hill: Эр-Рияд не стал переходить грань в противостоянии с Оттавой

Максим Исаев, , 01:30 — REGNUM

Прошедшая неделя была непростой для отношений между Саудовской Аравией и Канадой. Заявление министра иностранных дел Канады Христи Фриланд в Twitter, призывающее Саудовскую Аравию уважать права человека, вызвало огненную бурю карательных мер со стороны Эр-Рияда против Оттавы, пишет Бессма Момани в статье для американского издания The Hill.

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Саудовская Аравия сформировала длинный список ответных действий против Канады, включая изгнание канадского посла из Эр-Рияда, отзыв саудовских студентов из Канады, прекращение всех новых деловых контрактов с канадскими фирмами, отказ от покупки канадской продукции, прекращение поставок канадской пшеницы. Однако, несмотря на эти решительные меры, в Эр-Рияде заявили, что продолжат продажу скромных 100 тыс. баррелей нефти восточным провинциям Канады.

Канада является крупным производителем нефти и не зависит от поставок нефти из Саудовской Аравии. Безусловно, 100 тыс. баррелей не смогут обеспечить значительный источник дохода для Саудовской Аравии. Итак, почему в Саудовской Аравии заявила, что поставки нефти в Канаду продолжатся?

Блокирование дипломатических каналов с Канадой призвано продемонстрировать миру, что Саудовская Аравия не потерпит нежелательную критику в отношении собственной внутренней политики в области прав человека при фактическом правлении наследного принца Мохаммеда Бин Салмана. Сохранение поставок нефти призвано продемонстрировать международным рынкам, что новая Саудовская Аравия будет рационально подходить к управлению ценами на нефть.

Стремясь убедить международные нефтяные рынки в том, что Саудовская Аравия будет использовать рациональный подход в рамках своей политики в области поставок нефти, Эр-Рияд руководствуется рядом причин.

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Во-первых, президент США Дональд Трамп дал понять, что он обеспокоен ростом цен на нефть. Он специально призвал Эр-Рияд обеспечить высокий уровень поставок нефти и низкие цены. Призыв Трампа в решающий момент, когда Соединенные Штаты и Саудовская Аравия придерживаются одинаковых внешнеполитических целей в отношении Ирана, важен для Эр-Рияда. Ради 100 тыс. баррелей нефти наследный принц Саудовской Аравии не станет подрывать взаимоотношения с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.

Во-вторых, акции Aramco — крупнейшей государственной нефтяной компании Саудовской Аравии — официально внесут в список допущенных к торгам на бирже. Стоимость Aramco составляет около $2 трлн. Aramco является крупнейшим продавцом нефти в мире, но компания никогда не раскрывала информацию о своих доходах и не публиковала финансовый отчет. Компания выглядит очень привлекательно для многих потенциальных покупателей, но отсутствие прозрачности также вызывает озабоченность относительно того, что Aramco не может действовать независимо от внешней политики Саудовской Аравии. Сохранение скромных и незначительных поставок нефти к Канаду является важным сигналом для будущих международных покупателей, указывающим на то, что действия Aramco могут идти в разрез с внешней политикой Эр-Рияда.

Наконец, нефтяные рынки могут столкнуться со сложным периодом, учитывая сокращение поставок нефти из Венесуэлы и Ливии. К тому же в ноябре импортеры нефти должны будут отказаться от поставок из Ирана, чтобы не попасть под американские санкции. Перспектива отключения Ирана от нефтяного рынка в момент, когда на рынке уже начались сложности, уже начинает вносить дополнительную непредсказуемость.

Пока неясно, станут ли крупнейшие импортеры иранской нефти — Китай, Турция и Япония — придерживаться инструкций американского казначейства, которое требует прекратить импорт нефти из Ирана. Международные нефтяные рынки не заинтересованы в дополнительной нестабильности цен на нефть.

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Позиция Саудовской Аравии по Канаде была жесткой, если не сказать больше. Может показаться, что Эр-Рияд использовал весь свой инструментарий для того, чтобы нанести вред Канаде. Однако Саудовская Аравия дала ясно понять, что она не намерена использовать нефть в качестве оружия. В конце концов, для самой Саудовской Аравии очень важно, чтобы ее воспринимали как надежного поставщика этого жизненно важного товара.