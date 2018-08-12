В Оренбурге задержан экс-глава строительной компании, подконтрольной мэрии

Оренбург, , 16:33 — REGNUM В Оренбурге задержан бывший руководитель компании «УКС» Александр Г. Фирма полностью контролируется администрацией города, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Примечательно, что задержание прошло на фоне коррупционного скандала и может быть связано со ставшим громким делом в отношении вице-мэра. Напомним, что 8 августа в областном центре силовики задержали заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова. По данным СУ СКР, чиновник получил 2 млн рублей от гендиректора одной из фирм города за покровительство в области строительства.

Информресурсы отмечают, что в мэрии прошли обыски, в том числе и у главы города Евгений Арапова. У него в кабинете якобы нашли крупную сумму денег. Официальных данных по этому поводу нет. После задержания Борисова Арапов ушёл на больничный. Стоит отметить, что в целях самосохранения некоторые чиновники используют такой метод, когда их приближённые подчинённые попадают под пристальное внимание силовиков. В таких случаях говорят, что человек «лёг на сохранение».

Между тем, стоит также обратить внимание и на то, что после задержания Геннадия Борисова по городу поползли слухи об обысках и задержании начальника градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергея Бренёва. Однако сам чиновник опроверг эти домыслы, заявив, что у него всё в порядке.

По данным информресурсов, крупную взятку Геннадию Борисову передал генеральный директор компании «УКС-инвест» Александр Е. Эта фирма в свою очередь имеет связь с компанией «УКС». Ранее «УКС-инвест» была подконтрольна управлению капстроительства, но впоследствии у УКС в собственности осталось только 20% уставного капитала.

Коррупционное дело об аресте вице-мэра претендует на статус скандала месяца. Горожане внимательно следят за разворачивающимися в мэрии событиями. Из-за недостатка официальной информации появляются слухи. Активные жители обсуждают политику городских чиновников и вспоминают неоднократные акции протеста, когда требовали, в том числе, и отставку Евгения Арапова.

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Поговаривают также, что в городе воюет городская и областная власть, а действия силовиков — итог этого конфликта. И дело вовсе не в том, что силовики так доблестно работают и «копают» на коррупционеров, а в том, что кто-то кому-то во власти перешёл дорогу или не поделился чем-то, компромат поступил правоохранителям от «доброжелателей». Народ в такие тонкости особо не вникает, но позитивно воспринимает информацию о задержании чиновников за коррупцию. Здесь срабатывает посыл: «Вор должен сидеть!». Если коррумпированные чиновники и руководители фирм в ходе междоусобицы пересажают друг друга, то обществу это на руку. Другое дело — кто придёт на смену тем, кого посадят. Да и вопрос посадят ли — остаётся открытым…

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