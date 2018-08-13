«Россия вот-вот нападёт на Литву, а Третья мировая начнётся с оккупации Россией Сувалкского коридора — территории, зажатой между Белоруссией и Калининградской областью», — это уже избитая в Литве, но постоянная и регулярная «пугалка» от местных властей, вплоть до действующего президента Дали Грибаускайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Читайте также: Литва: «Запад-2017» закончился, истерия продолжается

О скором «нападении на Литву» местным жителям сообщали так часто, что в 2018 году на очередные заявления, кажется, не сильно обращает внимание даже внутренний потребитель. Неудивительно, когда весь 2017 год в Литве говорили о скорой атаке под прикрытием учений «Запад-2017», в этом, 2018 году, президент Даля Грибаускайте пугала уже ядерной атакой, а в 2016-м глава на тот момент парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Артурас Паулаускас рассказывал журналистам, что на Литву Россия уже нападала — мол, на Куршскую косу высадились диверсанты, но литовцы смело отбили атаку. Почему после такой агрессии срочно не созвали Совбез ООН, где контратака НАТО, да и вовсе — какие подробности такого прямого конфликта России с коллективным Западом, политик не уточнил.

И так — практически в ежедневном формате. Однако эта ситуация может резко измениться и перерасти из обычной паранойи литовских властей в действительно полноценную «горячую точку», где любое неосторожное движение — действительно война. И виной этому — сама Литва, которой не без удовольствия пользуются США. Эта «горячая точка» может вспыхнуть уже осенью 2018 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Итак, что случилось? Всё дело в военном полигоне под небольшим литовским городком Казлу-Руда. Это — обычный полигон, на котором батальон НАТО быстрого реагирования, под командованием Германии, рутинно тренировался в наземных стрельбах. Ничего необычного — то же самое делают все армии мира на полигонах на своих территориях. Включая и российские вооружённые силы в Калининградской области.

Однако 13 августа минобороны Литвы официально объявило, что весь последний год инженеры армии США из Пенсильвании модернизировали этот полигон. Цель — создать первый в Прибалтике авиаполигон для отработки бомбардировки наземных целей. Всё бы ничего, да он находится в фактически приграничной территории Литвы и РФ. До погранперехода Чернышевское-Кибартай — рукой подать, менее 50 км.

И вот тут, как объявило минобороны Литвы, с осени 2018 года регулярно будет летать авиация НАТО, в том числе и тяжёлые бомбардировщики B-52, которые бомбами, ракетами и всеми прочими имеющимися средствами будут учиться уничтожать наземные цели. Грохотать обещают так, что жители того же Нестерова обязательно услышат.

Полигон модернизировали без рекламной кампании. Вряд ли эти работы остались незамеченными российской разведкой, но в Литве широкой публике о них уже постфактум объявили только сейчас. Причём с горделивым пафосом: мол, американцы очень долго искали место для таких тренировок по всей Прибалтике, но вот пришли к выводу, что самое лучшее место — приграничье с Калининградской областью.

Что из этого следует? Для этого нужно понимать, что такое для боевой авиации расстояние в 50 км. Несколько секунд — и ты в пространстве России. Выпущенная под неточным градусом ракета воздух-земля — и она разорвётся в том же Нестерове, Гусеве, Черняховске, а то и Калининграде. Далеко за примером ходить не надо. 7 августа с авиабазы Зокняй под литовским Шяуляй в воздух поднялся истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000. Насквозь пролетев Латвию, в Эстонии пилот случайно выпустил ракету воздух-воздух, которая разорвалась, предположительно, всё же где-то в Эстонии. Но обломки или хотя бы какие-то следы не нашли до сих пор, а эстонские военные испуганно перешёптываются, не улетела ли она в Россию.

Кто застрахован от подобного инцидента, если уничтожение наземных целей происходит прямо на границе с Россией? Если ракета не воздух-воздух, а воздух-земля?

PACAF Пилот бомбардировщика B-52 ВВС США

ПВО России в Калининградской области, разумеется, тоже «видит» воздушное пространство, которое не ограничивается границами российского региона. Каждый такой пролёт натовской авиации — это автоматический захват цели российскими ПВО. Литва, как и в целом Латвия и Эстония, постоянно устраивают панические протесты из-за перелётов российской боевой авиации по нейтральному коридору над Балтийским морем. Ноты протеста, что якобы российские самолёты на минуту-другую вторгаются в воздушное пространство Прибалтики, — регулярная история. Россия, впрочем, спокойно и успешно это опровергает, а прибалты не в состоянии предоставить доказательства.

В этом случае — участок, который в 50 км от границы. Что, если штурмовик или бомбардировщик залетит в Калининградскую область? Ведь это, стоит повториться, вопрос одной-двух секунд. Сбивать? Российский западный анклав — территория небольшая. Случайно или специально долететь до Калининграда и назад — вопрос очень короткого промежутка времени. А если такую цель захватят российские ПВО, а, при углублении, прозвучит команда «сбить», а такая цель вернётся в Литву, но выпущенные ракеты не признают границ и собьют захваченную цель уже в воздушном пространстве Литвы? Опять виновата Россия? Агрессия? Вот оно, «долгожданное» нападение?

А если такой объект вторгнется в соседнюю Белоруссию? А там совсем рядышком Островецкий район Гродненской области, где заканчивают строить Белорусскую АЭС, а Минск уже объявил, что только зоной с запрещением любых полётов не ограничится и пространство будет защищать своя батарея ПВО?

Читайте также: НАТО будет бомбить участок у Калининградской области на литовском полигоне

На взгляд неспециалиста, такие перспективы выглядят действительно жутковато, хотя своё слово по поводу авиаполигона в приграничье должно сказать Минобороны России. Одно ясно точно: курс на эскалацию со стороны НАТО и Литвы — совершенно осознанный и просчитанный. Остаётся понять — для чего?