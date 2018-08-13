НАТО будет бомбить участок у Калининградской области на литовском полигоне

Вильнюс, , 16:35 — REGNUM Министерство обороны Литвы сегодня, 13 августа, раскрыло подробности строительства инженерами США единственного в Прибалтике полигона, на котором ВВС США и НАТО с осени 2018 года начнут отрабатывать удары с воздуха по наземным целям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полигон у городка Казлу-Рудай расположен всего в 50 км от границы с Калининградской областью и КПП Нестерово-Кибартай. В настоящий момент и до этого времени он использовался для сухопутных стрельбищ, отрабатывались миномётные удары, РПГ, стрельбы из стрелкового оружия. Однако ещё три года назад военные инженеры из США начали искать по всем трём странам Прибалтики место, где можно будет отрабатывать удары с воздуха. Такого полигона в Прибалтике до сих пор не существовало. По странному стечению обстоятельств было решено, что самое лучшее место — практически на границе с Калининградской областью. Именно для этого полигон в Казлу-Рудай было решено модернизировать.

«Модернизируемый полигон Казлу-Рудай — один из примеров модернизации литовской армии и усиления мощи», — цитирует минобороны Литвы слова вице-министра ведомства Гедиминаса Еглинскаса.

По его словам, превращение территории в плацдарм для отработки авиаударов — в первую очередь заслуга США, а средства были выделены из так называемой «Инициативы по укреплению безопасности Европы». Литовский вице-министр не скрывает, что появление такого объекта в непосредственной близости к территории России — это некий акт политики «сдерживания России».

«Реализуя этот проект, имея на территории Литвы увеличенную авиагруппировку, мы несомненно способствуем усилению политики сдерживания», — заявил Елгинскас.

Работы на полигоне стартовали осенью 2017 года. Был подготовлен как сам проект, так и стали создавать необходимую инфраструктуру и регламент бомбометания и ракетных стрельб по наземным целям. Министерство транспорта Литвы присвоило новый статус воздушному пространству над полигоном, которое теперь напрямую контролируют военные. В июне 2018 года полигон впервые протестировали. Удары с воздуха нанёс бомбардировщик ВВС США B-52 — один из крупнейших в боевой авиации такого типа. Тогда бомбометание прошло в рамках учений Saber Strike 2018.

В настоящий момент на полигоне проходят последние приготовления инфраструктуры, которую готовят прибывшие из Пенсильвании инженеры Национальной гвардии США из роты Red Horse.