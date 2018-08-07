«Уважаемый господин посол! Прошу вас принять мою искреннюю благодарность за ваше внимание к моим публикациям в ИА REGNUM. Полностью разделяю ваше мнение, что каждая публикация, посвященная внутренней и внешней политике Турции, должна быть прежде всего основана на хорошо проверенных источниках информации. Это относится ко всем журналистам.

ИА REGNUM

Особенно в моем отношении. Я, как и вы, являюсь гражданином Турции. Я, как и вы, считаю себя патриотом своей страны. Поэтому хочу коснуться важного и щепетильного вопроса. В своем письме вы утверждаете, что я состою в «террористической организации ФЕТО» (для русских читателей уточню, что название восходит к имени влиятельного общественного деятеля и религиозного проповедника Фетуллаха Гюлена). Именно этим вы пытаетесь объяснить происхождение моих политических взглядов и суждений. Довожу до вашего сведения то, что я живу и работаю в России уже почти десять лет. Меня здесь хорошо знают в научных, дипломатических и журналистских кругах.

Это первое. Второе. Весь мир знает, что такой «террористической организации», как ФЕТО, не существует. Это название было придумано ныне правящей турецкой Партией справедливости и развития на заседании своих министров с целью демонизации неправительственной организации — движения Хизмет. Напомню, что ФЕТО даже не прошло через судебную систему Турции. Без каких-либо исследований и обсуждений в ходе заседания 16 июня 2016 года уголовный суд Эрзинджана в Восточной Анатолии сообщил о наличии «террористической организацией ФЕТО» и запретил ее существование на территории Турции.

До того никакой такой организации не существовало. Так какое лично я могу иметь к этому отношение? А если говорить о «причастности» ФETO к попытке государственного переворота 15 июля 2016 года, то я, как, полагаю, и вы, внимательно слежу за расследованием этого дела. Фактом пока является то, что большинство американских и европейских юристов заявляют: турецкая сторона до сих пор не предоставила доказательства того, что «за попыткой переворота 15 июля стояло движение Гюлена». Десятки вопросов относительно переворота остаются без ответа или просто о них умалчиваются.

Для меня источниками информации на этом направлении являются многочисленные публикации турецких и зарубежных средств массовой информации, которые внимательно наблюдают за внутриполитическими событиями в Турции. Не могу сказать более чего-либо конкретного, потому что я не располагаю другими каналами информации. Как и все, слежу за судебными процессами по публикациям в СМИ, жду результатов судебных разбирательств. Я уважаю ваше мнение как посла Турции в России, но не стану скрывать, что мое отношение к тому, что сейчас происходит в нашей стране, не соответствует вашему.

Вспомните, как сразу после коррупционного скандала в декабре 2013 году полиция арестовала ряд чиновников, в том числе сыновей трех министров правительства, как последовал правительственный кризис. И занимавший тогда пост председателя правительства Реджеп Тайип Эрдоган инициировал пересмотр дел «Эргенэкона», в результате чего абсолютно все его участники были оправданы и отпущены на свободу. Обстоятельства столь неожиданного оправдания не разглашались и не разглашаются.

Может быть, вы проясните и такую ситуацию? Как получается, что введение всё более и более жестких мер публично обосновывается интересами демократии, а санкции, по данным европейской печати, запущенные в стране после попытки государственного переворота 2016 года, коснулись уже около 60 тысяч человек? Это судьи, прокуроры, адвокаты, военные, сотрудники полиции, гражданские служащие. Уволены деканы факультетов как государственных, так и частных вузов. Задержаны десятки журналистов и правозащитников. Государственным чиновникам, академикам запрещено покидать страну.

Но лично я всё-таки не драматизирую ситуацию и не спешу с выводами, чего и вам советую. Прошу вас принять мою благодарность за ваше внимание к моей персоне. Еще раз подтверждаю, что полностью разделяю ваше мнение о том, что используемый материал в публикациях должен быть тщательно проверен. Этого я всегда придерживаюсь. Надеюсь, что нам удастся сохранить турецко-российское взаимодействие и сотрудничество.

С уважением, Ариф Асалыоглу»