Реакция посла Турции в России на публикацию ИА REGNUM

Хюсейин Дириоз, , 21:59 — REGNUM

В редакцию ИА REGNUM поступило написанное чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Москве Хюсейином Дириозом опровержение публикации нашего автора Арифа Асалыоглу от 19 июля 2018 года «Длинные руки турецкого фонда «Маариф». Приводим письмо г-на посла полностью и без изменений.

«Уважаемый представитель,

С сожалением и изумлением я прочёл лживую, полную клеветы и искажений публикацию Арифа Асалыоглу «Длинные руки турецкого фонда «Маариф», вышедшую 19 июля 2018 года и имеющую цель очернить Турецкий фонд «Маариф».

Совершенно очевидно, что авторы данной статьи — члены Террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО), стремящейся подорвать государственные устои нашей страны посредством проникновения в мельчайшие капилляры государства и общества. В результате предпринятой 15 июля вероломной попытки государственного переворота от их рук погибли свыше 250 наших граждан.

Предлагаю вашему вниманию информацию о деятельности Турецкого фонда «Маариф» (ТМВ) — организации, имеющей доброе имя в нашей стране.

Турецкий фонд «Маариф» — это действующая от имени Турецкой Республики образовательная организация, которая, руководствуясь накопленными человечеством за рубежом знаниями и ценностями, с целью предоставления и совершенствования широких общеобразовательных услуг открывает образовательные учреждения, причем как дошкольные учреждения, так и высшие учебные заведения.

Целями Фонда являются воспитание «добрых людей», которые оснащены отвечающими требованиям современности знаниями и добродетелью и могли бы использовать своё образование и знания в интересах мира и благополучия человечества; содействие накоплению общечеловеческого клада — универсальных ценностей посредством осуществления качественной образовательной деятельности с целью построения комфортного мира для всех, а также более тесного знакомства различных народов, активизации их социально-культурного взаимодействия; содействие установлению мира, поддерживая по линии образования укрепление дружбы между представителями народов.

Основанный 17 июня 2016 года Фонд «Маариф» в настоящей момент, работая в 25 странах, в 120 учреждениях в соответствии с мировыми стандартами весьма успешно предоставляет образовательные услуги более чем 10 тысячам студентов. Школы турецкого Фонда «Маариф» — это проект обмена опытом и культурной дипломатии, который направлен на развитие дружественных отношений между Турцией и другими странами.

Содержащееся в статье утверждение о том, что «Источником финансирования Фонда «Маариф» являются такие страны, как Саудовская Аравия и Катар», является вымыслом. И даже речи быть не может о получении помощи от какого-либо государства, кроме Турции. Источники финансирования Фонда полностью состоят из поступлений из бюджета Турции и средств, которые приходят от учащихся в качестве платы за обучение. Турции, которая в 2017 году заняла 2-ое место среди государств, больше всего оказывающих помощь нуждающимся странам, не испытывает потребности в поддержке извне для работы Фонда «Маариф», осуществляющего деятельность в сфере международного образования.

Представленная в статье информация о том, что по всей Турции по разным причинам было закрыто 123 тысячи школ, также абсолютно недостоверна. В 2017—2018 учебном году на территории Турции работало 65 566 общеобразовательных школ, и речи не шло о закрытии хотя бы одной из них. Кроме того, приведённые в статье данные о курении и использовании наркотических веществ в государственных школах неверны. Уровень наркомании и преступности в Турции находится намного ниже общемировых показателей.

Более того, начальное и среднее образование в Турции является обязательным и потому бесплатным.

В 2017—2018 учебном году в Турции 91,54% детей младшего школьного возраста, 94,47% детей среднего школьного возраста и 83,58% детей старшего школьного возраста обучались в образовательных учреждениях. Также согласно данным за 2017−2018 учебный год, процент учеников, обучавшихся в частных учебных заведениях, составил 7,6%, в то же время процент частных школ составил 17,8%.

Статистика по образовательной системе Турции доступна на официальном сайте национального Министерства образования.

http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=270

Официальная статистика за 2017−2018 учебный год в соответствии с Национальным календарем публикации данных будет обнародована 7 сентября 2018 года.

В Албании отсутствуют школы и преподаватели фонда «Маариф». Несмотря на это, в статье использована фраза «один из преподавателей фонда «Маариф» был арестован в Албании по обвинению в пропаганде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM )», что является показателем того, в какой степени текст данной статьи полон вымыслов и лживой информации. В отличие от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ) и аналогичных радикальных образований, концепция турецкого фонда «Маариф» основана на общечеловеческих ценностях.

Между Фондом и упоминаемом в тексте статьи общежитием «TURKEN», которое, как сообщается, было открыто в Нью-Йорке, нет никакой органической связи.

В странах, где школы ФЕТО были переданы ТМВ, образовательная деятельность ведётся только по просьбе этих стран в рамках двусторонних отношений и протокола. Образовательная программа и язык обучения школах разрабатываются и выбираются в соответствии с требованиями местных органов образования.

В результате договорённости, достигнутой между турецким и афганским министерствами образования, в 2009 году в провинции Джаузджан была открыта школа для девочек Акча Хабибе Кадири с целью ведения обучения на турецком языке и языке дари по совместно разработанной программе. Школа была передана в 2016—2017 ТМВ и является одной из самых успешных школ региона и Афганистана. Эти факты могут быть подтверждены Министерством образования Афганистана. Каждый год в школу подается превышающее количество мест заявлений об обучении, однако по результатам экзаменов принимается ограниченное количество учениц.

Учителя и руководители школ ТМВ выбираются посредством письменных и устных экзаменов из числа высококвалифицированных педагогов, которые в высшей степени компетентны в своей области, имеют большой опыт работы и владеют иностранными языками. Лучшие учителя и специалисты в сфере образования в странах нахождения школ ТМВ набираются для работы в школах ТМВ, каких бы затрат это ни требовало.

Представляю вашему вниманию информацию о турецком фонде «Маариф» и прошу опубликовать их на вашем информационном сайте. Также просил бы в дальнейшем воздержаться от публикации на сайте беспочвенной пропаганды, распространяемой предательской организацией ФЕТО.

Хюсейин Дириоз

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Турецкой Республики в Москве»

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