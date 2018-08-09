Удивительным в столице Чувашии выдалось расширенное заседание столичного парламента, которое венчает череду мелких и крупных собраний в муниципалитетах республики по итогам полугодовой работы. Ключевое событие в жизни Чебоксар, которое притягивало всю элиту и подавалось под столичным творческим акцентом (в виде выставок, интерактивных площадок), нивелировалось до рядового аппаратного совещания с пропагандистским упором на пенсионную реформу. Наибольший резонанс вызвало неожиданное появление у трибуны представителя Пенсионного фонда, которая заняла около 15 минут времени, едва не утерев нос по длительности выступления главе Чувашии Михаилу Игнатьеву и выступая втрое дольше, чем спикеры столичного и республиканского парламентов Евгений Кадышев и Валерий Филимонов. Пиар пенсионной реформы вызвал отповедь со стороны отдельных депутатов, которые сорвали аплодисменты зала.

Cap.ru Депутаты и приглашённые

В этот раз не было и натиска со стороны регионального правительства. Более того, даже звучали просьбы в адрес муниципальной власти и обещания рассмотреть озвученные обращения. Михаил Игнатьев, в свите которого в качестве залповой артиллерии обычно присутствовала треть кабинета министров, теперь ограничился министром транспорта (до назначения был депутатом горсобрания) и чиновниками из своей администрации.

Оптимизация, заразившая отрасли, дотянулась и до значимого события в жизни столицы. Мероприятие вернули в зал администрации из вместительного Дворца детского и юношеского творчества, который сейчас переживает трансформацию, а потому (как и всякая реформа) сопровождается жалобами. Из традиционного трёхчасового обсуждения, к которому могла присоединиться элита, на этот раз заседание сузилось до 1,5 часов. Из повестки исчез доклад спикера, который был оптимизирован до трёхминутного дежурного вступительного слова. Основным докладчиком стал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, который в этот раз ужался в полчаса вместо привычного часового выступления. Жёсткий временной лимит сказался и на контенте: доклад, который ранее отличался творческим подходом и яркими сравнениями, на этот раз напоминал сухой канцелярский отчёт.

Хотя городу есть что рассказать и показать. И несмотря на ряд недоработок, столица развивается.

Как живёт город: из отчёта мэра

Алексей Ладыков в докладе остановился на ключевых проблемах и достижениях города. В начале своего выступления мэр подчеркнул, что «любой город может успешно развиваться только вместе с жителями, на основе учета их мнения». По его словам, «именно этот принцип лежит в основе всей нашей работы».

Cap.ru Алексей Ладыков

Численность жителей продолжает расти и к началу юбилейного 2019 года (год 550-летия Чебоксар) превысит 506 тыс. человек. Экономика, судя по показателям, идёт в рост. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности оценивается в 108 млрд рублей, что на 5,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года, индекс промышленного производства составил 101,1%, объём жилищного строительства вырос на 280% (введено 157 тыс. кв. метров), реальная зарплата выросла на 8,4%, средняя номинальная — на 8,4% и составила 31 тыс. рублей. Рекордные средства выделяются на ремонт и строительство дорог: доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, возрастёт с 30% до 60%.

Доходы бюджета снизились. За I полугодие собрано 4,5 млрд рублей доходов, что на 3% меньше аналогичного прошлогоднего периода, в том числе собственные доходы сократились на 10% и составили 1,772 млрд рублей. Власти объясняют это высокой базой прошлого года, когда были погашены многомиллионные долги концерна «Тракторные заводы». Расходы увеличились на 5% — до 4,784 млрд рублей. Муниципальный долг остался на прежнем уровне (1,9 млрд рублей), расходы на его обслуживание удалось сократить на 14,7 млн рублей за счёт снижения ставок при привлечении кредитов.

Cap.ru Исполнение бюджета

Проблемой остаётся задолженность по налогам в бюджет, которая выросла на 10 млн рублей и на 1 июля составила 254,5 млн рублей. В то же время удалось сократить долги по арендной плате за муниципальное имущество на 14,6 млн рублей — до 176 млн рублей, данную задолженность планируется сократить до конца года до 152 млн рублей. Острой остаётся тема долгов ООО «Коммунальные технологии».

Cap.ru Должники

Алексей Ладыков также рассказал, почему подготовка к отопительному сезону идёт «в авральном режиме», при каких условиях может быть снесён долгострой «Сувар» («Одис-отель»), что по двум домам-долгостроям («Соляное» и по улице Гражданская, 6) планируется привлечь новых застройщиков, к 550-летию столицы ввести 10 детсадов, а в 2020 году завершить газификацию Заволжья.

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Глава администрации попросил региональные власти помочь с обеспечением инфраструктуры на земельных участках, которые предоставляются многодетным семьям в других районах Чувашии. Цена вопроса — 433 млн рублей. Ещё одна финансовая просьба касалась благоустройства четырёх общественных территорий, победивших в рейтинговом голосовании (Красная площадь, Московская набережная, сквер у «Шупашкара», кадетский парк): требуется 420 млн рублей, выделено 138 млн рублей. Кроме того, «в разы выросло количество обращений граждан» по благоустройству дворов (требуется 200 млн рублей) и ремонту пешеходных тротуаров (ориентировочные затраты — 623 млн рублей).

Cap.ru Строительство социальных объектов

«Призываем кабинет министров откликнуться на просьбы горожан, предусмотреть в дорожном фонде новое направление — «ремонт тротуаров» и перераспределить средства. Уважаемый Михаил Васильевич (Игнатьев), городское Собрание депутатов от имени горожан так же просит поддержать данное предложение. Восстановление качества чебоксарских улиц и дворов — это изменения, которые отразятся на самочувствии и настроении людей», — уверен Алексей Ладыков.

«Многое было услышано в отчёте. Отмечены важные моменты. Сделано действительно немало. И заручились поддержкой республики», — заключил вице-спикер Николай Владимиров.

Пенсионный резонанс вне повестки

Наибольший резонанс вызвало выступление начальника управления Пенсионного фонда РФ по городу Чебоксары Оксаны Тутовой, хотя её выступление не значилось в повестке. Более того, регламент внеочередного заседания не предполагает корректировки вносимых на обсуждение вопросов. На нарушение регламента обратила внимание оппозиция, на что спикер Евгений Кадышев с грустью заметил, что это для информации, и признал замечание. Отметим, что практика внедрения выступлений представителей ПФР присутствует едва ли ни на всех мероприятиях «по итогам полугодия» в муниципальных образованиях, где участвует глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Cap.ru В центре — Евгений Кадышев

Оксана Тутова волновалась и сыпала цифрами. За последние 15 лет численность пенсионеров в Чебоксарах растёт на 1−3% в год, за 2017 года прирост составил 3,6 тыс. и достиг 131,6 тыс. человек. На одного пенсионера приходится 1,9 работающих чебоксарцев (в 1970-е годы было 3,7). Порядка 26% новоиспечённых пенсионеров продолжают работать, а в первые 2−3 года после выхода на пенсию трудовую деятельность продолжает половина из них. Переходный период, в течение которого предполагается повышение пенсионного возраста, в Чебоксарах затронет 8% жителей трудоспособного возраста.

ИА REGNUM Депутаты

«В целом хочу сказать, что ситуация по обсуждению законопроекта у нас в городе достаточно стабильная. Никаких таких резких выпадов нет. Трудовые коллективы, в которых мы встречаемся, в принципе понимают необходимость этих изменений. Конечно, есть вопросы. Они прежде всего касаются возможного выравнивания пенсионного для мужчин и для женщин. Ещё один вопрос, который ставят жители, — гарантии работы лицам предпенсионного возраста», — сказала Тутова, заверив, что «наше население уже подготовлено к рассмотрению этого вопроса».

Нужно было видеть лица депутатов в этот момент… И ещё чтобы камеры прошлись крупным планом по лицу каждого из присутствовавших.

Оппозиция не выдержала, назвав «данную информацию» чиновницы «дезинформацией». Глава фракции КПРФ Дмитрий Евсеев считает отсылки к 70-м годам «совершенно некорректными», так как с тех пор «и технология изменилась, и производительность труда, и условия жизни».

"Ну как женщина-маляр может в 60 лет работать? А как вы переучите женщин, которые на стройке работают? Ссылаясь на развитые страны мира, вы не забудьте указать, сколько там средняя пенсия, средняя зарплата, в каких условиях живут люди и что могут себе позволить.

Не знаю, где вы такие трудовые коллективы нашли, которые радостно соглашаются с этой пенсионной реформой», — недоумевал Дмитрий Евсеев.

ИА REGNUM Приглашённые

Cap.ru В центре — Евгений Кадышев

«Прекрасно понимаю волнение в голосе представителя Пенсионного фонда. Это может говорить о том, что человек не считает так же, как он говорит», — высказал мнение член фракции справороссов Алексей Никитин.

Их выступления были встречены аплодисментами, раздавшимися в задних рядах.

«Просить можно, но денег нет»

В заключительном слове глава Чувашии глава Игнатьев отреагировал на просьбы сити-менеджера Алексей Ладыкова. И высказал свои.

«Мы не можем все средства направить в город, уважаемые коллеги… У кого отнимем и кому дадим? Бюджет есть бюджет, в «заначке» у нас ничего нет, уважаемые коллеги», — сказал руководитель региона, отметив, что за последние пять лет финансовая поддержка Чебоксар выросла в 4,2 раза, в других муниципалитетах — вдвое:

«То есть существенные, огромные средства вложили. Поэтому просить можно, но денег нет».

ИА REGNUM После заседания

Михаил Игнатьев особо подчеркнул, что главная задача — повышение качества жизни. Направления данной работы обозначены в новых указах президента России Владимира Путина, в их числе — борьба с бедностью и увеличение продолжительности жизни. Особая роль в них отводится работе с молодёжью.

«Должны воспитать молодёжь и тех, кто увлекается вредными привычками, балуется курением, употреблением алкогольных напитков. Должны, конечно, здесь заниматься конкретно, точечно с этим контингентом», — поручил глава Чувашии.

Михаил Игнатьев также обратился с просьбой в связи с реорганизацией в системе здравоохранения предусмотреть участки под медицинские учреждения при корректировке правил землепользования и застройки. По его словам, «горожане поднимают вопросы постоянно», больниц «на самом деле не хватает».

После заседания депутаты разбрелись по углам и кабинетам, обсуждая прошедшее заседание полушёпотом. Страшная сила страха.

ИА REGNUM Депутаты — бывшие и нынешние