Подготовка к отопительному сезону в Чебоксарах идёт в авральном режиме

Чебоксары, , 19:52 — REGNUM Долги ООО «Коммунальные технологии» (КТ), где введено наблюдение, перед муниципальным бюджетом Чебоксар составляют 245 млн рублей. В настоящее время в связи с расторжением договора аренды сетей продолжается работа по приёму имущества. Предстоит «авральная работа по обеспечению горячего водоснабжения и бесперебойного запуска тепла». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 августа, заявил на расширенном заседании столичного парламента глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Вопрос о КТ был поднят при обсуждении задолженности по сборам в бюджет. Мэр столицы Чувашии сообщил, что в I полугодии удалось сократить задолженность за аренду муниципального имущества и землю на 14,5 млн рублей — до 176 млн рублей. К концу года столичные власти рассчитывают сократить задолженность до 152 млн рублей. В то же время 118 млн рублей, по оценке мэрии, «невозможные к взысканию»: из них 62 млн рублей приходится на организации-банкроты, процедуры по которым «тянутся с 2008 года», остальная сумма долга приходится на должников, у которых нет имущества.

«Острая тема — долг «Коммунальных технологий» перед городом. С помощью правительства Чувашии администрация города провела масштабную работу. В результате выиграли суд, расторгли договор. По договорам уступки права требования на 60 млн рублей и вступившего в силу решения арбитражного суда сумма долга установлена в 245 млн рублей», — сказал Алексей Ладыков.

«Нам предстоит напряжённая, можно сказать авральная работа по обеспечению горячего водоснабжения и бесперебойного запуска тепла. До начала отопительного сезона осталось 45 дней. Жители города не должны лишаться горячей воды и мёрзнуть зимой в холодных квартирах. С этой целью создано муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть». Начали работу по приёму имущества от «Коммунальных технологий», — отметил глава администрации Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о расторжении договора долгосрочной аренды муниципального имущества с ООО «Коммунальные технологии», заключённого в 2007 году. В июле данное решение вступило в силу, начался процесс возврата сетей. В пользу муниципального бюджетного учреждения «Управление ЖКХ и благоустройства» с КТ взыскивается задолженность по арендной плате.

В Чебоксарах в июне создали МУП «Теплосеть» с уставным капиталом в 500 тыс. рублей. Учредителем компании выступила администрация Чебоксар, директором является Алексей Щепелев. Основной вид деятельности — «производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха».

Напомним, в июне 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и ввёл наблюдение в отношении ООО «Коммунальные технологии». Ранее газовики заявляли, что в Чувашии долги за потреблённый природный газ достигли 2,8 млрд рублей. Из них более 1,7 млрд рублей приходится на Чебоксары, в том числе на «Коммунальные технологии».

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