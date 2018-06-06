3 августа 2018 года Китай провёл испытания гиперзвукового летательного аппарата под названием Xingkong-2. Ракетой-носителем аппарат был выведен на высоту около 30 км и целевую скорость, после чего на десятой минуте полёта он отделился и осуществил самостоятельный полёт на гиперзвуковой скорости (5,5−6 скоростей звука) с маневрированием. Продолжительность полёта самого летательного аппарата составила около 400 секунд, при этом, согласно официальной информации, испытания прошли успешно. Попробуем подробнее разобраться, о каком летательном аппарате идёт речь и на каком уровне развития гиперзвуковых технологий может сейчас находиться Китай.

Media.defense.gov «Волнолёт»

Какой тип летательного аппарата был испытан?

В китайских англоязычных СМИ Xingkong-2 называют малораспространённым термином waverider, который российскими средствами массовой информации был дословно переведён как «волнолёт» (ранее такое название практически никогда и никем в России не использовалось). На деле, судя по доступным данным, речь шла об испытании гиперзвукового планирующего боевого блока (на английском этот термин звучит как hypersonic glide vehicle). Эти летательные аппараты лишены собственного двигателя — они выводятся в космическое пространство и ускоряются до огромных скоростей баллистическими ракетами, после чего, отделившись от ракеты-носителя, входят в верхние слои атмосферы, где осуществляют управляемый полёт до цели, обладая возможностью производить маневрирование. Эта концепция более проста для реализации, чем гиперзвуковые крылатые ракеты, оснащённые специализированными прямоточными воздушно-реактивными двигателями со сверхзвуковым прохождением потока воздуха через камеру сгорания. К примеру, в России, судя по всему, уже стартовало мелкосерийное производство планирующих боевых блоков «Авангард», ранее более известных как «изделие 4202», ведутся работы по разработке таких летательных аппаратов и в США.

Archive.defense.gov Ракетные испытания

Подробнее:Какие революционные вооружения Россия скоро примет на вооружение?

С другой стороны, редактор китайского журнала Aerospace Knowledge magazine Wang Yananсчитает, что испытанный 3 августа Xingkong-2 обладает собственным двигателем. Эта информация отсутствует в официальном отчёте, поэтому вызывает пока сомнения.

Китай достаточно давно работает над гиперзвуковым оружием

Надо сказать, что прошедшие в Китае испытания летательного аппарата Xingkong-2 не вызывают никакого удивления. Более того, этот проект находится на уровне раннего прототипа. При этом Китай уже провёл не менее семи испытаний гиперзвукового планирующего блока DF-ZF с 2014 года. По данным американских СМИ, ссылающихся на источники в разведке, все эти испытания были успешными. Была даже информация о постановке этих боевых блоков на вооружение уже в 2020 году. В этом смысле Китай, возможно, опережает США, у которых испытания глайдеров проходили достаточно неудачно.

Отдельно стоит отметить, что отсутствует всякая информация по разработке в Китае гиперзвуковых крылатых ракет (в отличие от России и США), оснащённых собственным двигателем. Здесь либо имеется серьёзное технологическое отставание, либо Китай пока смог удержать в секрете эти работы.