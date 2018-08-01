Неспособность президента США Дональда Трампа мыслить стратегически подрывает давние отношения с американскими партнерами, подрывает глобальный мировой порядок и способствует дальнейшему снижению глобального влияния Вашингтона, — гласит общепринятая точка зрения. Однако реальность может оказаться совсем иной, пишет Брахма Челлани в статье для издания The Strategist.

Дональд Трамп

Читайте также: Daily Sabah: Сможет ли БРИКС трансформировать глобальное управление?

Снижение влияния США было темой горячих дискуссий задолго до того, как Трамп занял должность президента Соединенных Штатов. Всё началось после того, как США, ободренные осознанием того, что они остались единственной сверхдержавой после краха СССР, начали значительно расширять свое глобальное присутствие, увеличив свой военный след и глобальные экономические обязательства и обязательства в области безопасности.

«Имперский замах» США впервые проявил себя во время администрации экс-президента США Рональда Рейгана, который отвечал за безудержное расширение военных расходов. Всё это привело к вторжению и оккупации Ирака в 2003 году при администрации бывшего президента США Джорджа Буша. 2003 год стал переломным, международному статусу США был нанесен непоправимый урон. При администрации экс-президента США Барака Обамы Китай быстро расширил свое глобальное влияние, в том числе за счет насильственного изменения статус-кво в Южно-Китайском море, причем без каких-либо международных издержек. К этому моменту всем стало ясно: эпоха гегемонии США закончилась.

U.S. Army Американские солдаты

Дело не в том, что Трампа не стоит обвинять за упадок влияния США, а в том, что некоторые его ключевые внешнеполитические шаги были сделаны в рамках грандиозной стратегии нынешней администрации, направленной на возрождение глобальной власти США.

Во-первых, администрация Трампа, похоже, стремится отказаться от прежнего «имперского замаха», в том числе избегая вмешательства в войны и требуя, чтобы союзники взяли на себя справедливую часть военных расходов. Многие члены НАТО не выполняют свои обязательства в плане расходов на оборону, предоставляя американским налогоплательщикам возможность субсидировать европейскую безопасность.

Подобные идеи звучали задолго до того, как Трамп решил баллотироваться на пост президента США. Эксперты подчеркивали, что США необходимо проводить политику сокращения расходов и резкого сокращения международных обязательств. Эксперты указывали на то, что Вашингтон должен перенести большую часть военной нагрузки на своих союзников. Позднее Трамп заявил, что у США появился лидер, который готов пойти по этому пути, даже если это подорвет ценности, которые долгое время лежали в основе внешней политики США.

Читайте также: Washington Post: США должны защитить ЕС от энергетического оружия России

Трамп сосредоточился на сдерживании Китая, который, по мнению директора ФБР Кристофера Рэя, представляет собой более сложную задачу, чем Россия, даже в области шпионажа. Противостояние с КНР хорошо вписывается в стратегию нынешней администрации. Предыдущие администрации, начиная с экс-президента США Ричарда Никсона и заканчивая Обамой, способствовали экономическому росту Китая. Однако Трамп рассматривает Китай не как экономического партнера США, а как экономического противника или как главного стратегического соперника.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Пошлины Трампа направлены на то, чтобы вернуть США контроль над собственными экономическими отношениями и сдержать раздутый торговый дефицит в торговле как с партнерами, так и с противниками. Трамп также стремится вернуть экономическую деятельность (и рабочие места) домой, на территорию США. Ни для кого не секрет, что американские пошлины прежде всего направлены против КНР — страны, которая длительное время нарушала правила международной торговли.

Тем временем Трамп также работает над тем, чтобы Китай не догнал США технологически. В частности, его администрация стремится сорвать программу «Сделано в Китае — 2025» — план, представленный правительством Китая в 2015 году, по достижению глобального господства более чем в 10 стратегических высокотехнологичных отраслях, начиная от робототехники и заканчивая автомобилями, работающими на альтернативных источниках энергии.

Дипломатическая деятельность Трампа, похоже, также направлена на восстановление позиций США. Глава Белого дома попробовал уговорить своих противников, однако когда те отказались пойти на уступки, он резко изменил свою политику. Например, несмотря на все споры о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года, факт заключается в том, что с момента вступления Трампа на пост президента США изгнали российских дипломатов, закрыли российское консульство и объявили о трех раундах санкций. Его администрация теперь угрожает применить экстерриториальные санкции, чтобы другие страны не заключали «значительных» оборонных сделок с Россией.

Трамп больше никому так не льстил, как председателю КНР Си Цзиньпину, назвав его «потрясающим» и «великим джентльменом». Однако, опять же, когда Пекин отказался подчиниться требованиям Трампа, президент США, не колеблясь, нанес удар, задействовав «китайскую тактику», включая внезапное изменение переговорной позиции и обострение отношений.

U.S. Embassy Canberra Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Читайте также: Atlantic: Торговую войну США нельзя просто взять и завершить

Нет никаких сомнений в том, что нынешний подход Трампа «Америка прежде всего», включающий в себя одно из самых значительных военных наступлений со времен Второй мировой войны, отражает стратегическое видение, согласно которому США должны остаться более могущественными, чем любой соперник США в обозримом будущем.

Возможно, более важным является то, что подобный подход к международным отношениям, на который опирается стратегия Трампа, скорее всего, сохранится после того, как он покинет свой пост. Американские партнеры и враги должны привыкнуть к тому, что Соединенные Штаты готовы пойти на всё, независимо от последствий, чтобы остановить свое стремительное падение.