Washington Post: США должны защитить ЕС от энергетического оружия России

Александр Белов, , 08:52 — REGNUM

Недавние события ясно показали, что президент России Владимир Путин не является другом Соединенных Штатов. Он очень опытный и очень хитрый противник, пишет сенатор Джон Баррассо в статье для американского издания The Washington Post.

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Все действия Путина свидетельствуют о том, что он готов использовать все, что угодно в качестве инструмента для получения экономических, политических и военных преимуществ. Одним из самых действенных инструментов являются энергетические ресурсы России. Путин использовал европейскую зависимость от этих ресурсов, чтобы укрепить свои позиции. Некоторые европейские лидеры слишком охотно «заглотили» эту энергетическую наживку.

В ходе саммита НАТО, состоявшегося в этом месяце, президент США Дональд Трамп указал на данную энергетическую зависимость Европы. Трамп напомнил официальным представителям европейских государств то, о чем все уже и так знают: зависимость Европейского союза от российского природного газа подрывает европейскую безопасность.

На переговорах с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером Трамп указал на то, что Соединенные Штаты могут и должны помочь ЕС разрешить эту проблему. Поставки американского природного газа на европейский рынок могли бы ослабить железную хватку Путина и его влияние в регионе.

В Европе быстро растет потребность в поставках природного газа. Только в период с 2014 по 2017 год потребление природного газа в одной только Германии увеличилось на 22%. Россия в настоящий момент является доминирующим поставщиком природного газа, на долю которого приходится около 40% природного газа импортируемого ЕС. Более 50% природного газа Германия импортирует из России. Некоторые европейские страны зависят от российского природного газа на все 100%.

Россия использует энергетическую зависимость ЕС для продвижения проекта по строительству трубопровода, который обеспечит поставки природного газа в Германию через Балтийское море. Этот проект получил название «Северный поток-2», он значительно расширит возможности для поставок российского газа в Германию и остальные страны ЕС. Реализация данного проекта приведет к увеличению энергетической зависимости ЕС от России, европейские страны станут более восприимчивы к принуждению и контролю.

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Этого нельзя допустить. Когда агрессивная, оппортунистическая страна, такая как Россия, контролирует большую часть энергетического рынка в европейских странах, она начинает выступать в качестве монополиста. Ранее Путин уже использовал поставки российского природного газа для давления на другие страны. Например, Россия прекратила поставки природного газа на Украину в 2006, 2009 и 2014 годах.

Некоторые европейские страны осознают опасность зависимости от российского газа. Польша раскритиковала российский проект строительства «Северного потока-2» и планирует полностью прекратить импорт российского газа к 2022 году. Украина и страны Балтии также высказались против строительства трубопровода. Эти страны хорошо помнят, как выглядит российская агрессия. Они считают, что энергетическое доминирование Путина — это экономическое и политическое оружие, которое будет использовано против них.

В прошлом году Конгресс наделил президента США полномочиями, которые позволяют ему вводить санкции в отношении российских проектор по строительству трубопроводов. Конгресс дал четко понять, что необходимо положить конец вторжению Путина в ЕС. Теперь Конгресс должен сделать следующий шаг, предупредив, что любой человек или компания, помогающие России в строительстве трубопровода, могут столкнуться с последствиями.

Увеличив экспорт американского природного газа в ЕС, Соединенные Штаты могут помочь союзникам по НАТО обезвредить энергетическое оружие России. Америка является ведущим мировым производителем природного газа. В Соединенных Штатах существует два экспортных объекта, способных отправлять природный газ за границу, — один в штате Мэриленд и один в Луизиане. Еще три объекта должны быть введены в эксплуатацию к концу 2018 года. По меньшей мере еще 20 дополнительных проектов ждут одобрения федеральных властей. Вашингтон должен ускорит процедуру согласования данных проектов, чтобы у американских союзников появилась альтернатива российскому газу.

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Независимые исследования показали, что цены на природный газ останутся низкими. Вашингтону осталось устранить существующие бюрократические препятствия и показать европейским союзникам, что природный газ из США — это более разумный вариант, нежели импорт российского газа.

Освобождение европейских союзников от российской энергетической зависимости соответствует американским интересам в сфере национальной безопасности. НАТО — это мощный военно-политический альянс, ликвидация зависимости ЕС от российского газа сделает его еще сильнее.