Желая развалить блок НАТО, Россия может нанести удар по самому молодому члену этой организации — Черногории, ожидая, что США во главе с президентом Дональдом Трампом не пойдут на выполнение своих обязательств в рамках статьи 5 Устава Североатлантического альянса. Такое развитие событий станет тем ударом, который и расколет блок, пишет Джеффри А. Стейсти в статье для американского издания The Foreign Policy.

Mod.gov.ba Саммит НАТО

Автор отмечает, что Россия раз за разом обставляет Запад, оказываясь способной играть плохими картами с поразительным умением. Москва отточила свои навыки ведения информационной и гибридной войны, полагаясь на различные методы, в том числе дипломатическое давление, распространение фальшивых новостей и осуществление вмешательства в выборы других стран. Попутно Кремль забрал силой «часть Грузии и Украины», а также нанес несколько геополитических поражений США и Великобритании.

Россия не обладает тем же могуществом, как во время Советского Союза, но благодаря стратегическому мышлению ее президента Владимира Путина она может потягаться с большими, чем она, тяжеловесами на международной арене. Россия намного более эффективно, нежели Китай, вставляет Западу палки в колеса, где только это возможно, а также постоянно ищет и часто находит пути подрыва его интересов.

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие в тренировке сборной России по дзюдо. 2016

И наибольшее беспокойство в этом отношении для Запада вызывает то, что удар может быть нанесен на Балканах, где на протяжении длительного времени продолжается соперничество Москвы и Запада. Никому не известно, о чем именно договорились президенты России Путин и США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки. Возможно, отмечает автор, глава Белого дома передал своему российскому коллеге список голосований в США, в которые Москва должна вмешаться. Более вероятно, что они говорили о НАТО, Крыме и Украине — и Путин получил от Трампа то, что он хотел. Действительно, создается впечатление, что Трамп подыгрывает российскому замыслу, который может расколоть альянс НАТО и заключается в ударе по самому молодому члену блока — Черногории.

«Черногория — маленькая страна с очень сильным народом», — заявил ведущий телепередачи Fox News и большой почитатель Трампа Такер Карлсон на следующий день после встречи в Хельсинки.

«У них очень агрессивные люди. И они могут пойти на агрессию, столкновение, и вот началась Третья мировая война», — добавил он.

Вооруженное вторжение России в Черногорию, включающее в себя гибридные и классические методы войны, дает Трампу возможность сдержать свое слово и отказаться придерживаться статьи 5 Устава НАТО, отказав в помощи Черногории. В условиях неучастия США в операции Сил быстрого реагирования НАТО от поддержки Подгорицы быстро откажутся и другие страны Европы, которые не будут отвечать на внезапное нападение России. Это нападение, подчеркивает автор, будет осуществляться не с российских наземных баз, для чего потребуется преодолеть территории большого числа ориентированных на Запад стран. Удар, скорее всего, будет наноситься по морю и воздуху.

При таком сценарии развития событий по НАТО будет нанесен смертельный удар, который приведет к непоправимому расколу альянса. Так, уверен Стейси, Москва уже предпринимала попытку государственного переворота в Черногории для предотвращения вступления ее в НАТО. Недавно Москва также предприняла те же попытки в Македонии и Греции с целью не дать договориться Афинам и Скопье по вопросу изменения названия Македонии, в результате чего были высланы два ее дипломата.

Флаги Черногории и ООН

И хотя Россия никогда не совершит прямого нападения на США или другие страны Запада, как показал инцидент с уничтожением американскими силами «нескольких сот российских наемников» в Сирии, Москве и не нужно идти в лобовую: нанести смертельный удар по НАТО она может и без прямого столкновения. Кремль не только все активнее применяет «ФСБ и ГРУ» против балканских стран, но и развернул на своей западной границе «бо́льшую часть своих наиболее эффективных военных сил».

Черногория — самый молодой член НАТО и по многим показателям наиболее слабый. Отделившись от Сербии лишь в 2006 году, государство обладает микроскопическим населением в 630 тыс. человек, а также вооруженными силами, насчитывающими около 2 тыс. человек. Это маленькая и мирная страна, единственная из бывших республик бывшей Югославии, которая не была втянута в кровавое противостояние после развала бывшей социалистической республики.

Тем не менее даже до того, как стать независимым государством и членом НАТО, страна делала вклад в операцию сил альянса в Афганистане, благодаря чему участие Черногории стало наиболее значительным по соотношению с численностью ее населения. Более того, по требованию Вашингтона Подгорица увеличила численность своего контингента в Афганистане в 2017 году. И Россия на протяжении десятилетий оказывала давление на страну.

CRNAGORAMNE Войска Черногории

В частности, в 2017 году после ратификации парламентом страны вступления в НАТО МИД РФ заявил, что черногорское правительство «проигнорировало голос разума и совести», тогда как сама Москва оставила за собой «право предпринимать шаги, направленные на защиту своих интересов и национальной безопасности». В скором времени Москва ввела запрет на импорт всего черногорского вина, а также призвала не ездить в Черногорию. В свою очередь, официальный представитель главы Кремля Дмитрий Песков пригрозил «ответными мерами».

В самой Черногории ответственность за попытку государственного переворота против нынешнего президента Мило Джукановича, занимавшего на тот момент пост премьер-министра, возлагают на Россию. Подгорица обвиняет Москву в том, что она планировала совершить нападение на государственные учреждения и ликвидировать Джукановича. Более того, именно нынешнего премьер-министра страны Душко Марковича Трамп оттолкнул во время своего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

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После войны с Грузией, где США не стали отвечать на «вторжение» Москвы, в результате которого «Россия по-прежнему оккупирует часть» этой страны, в Кремле поняли, что могут бросать вызов американским интересам, не рискуя столкнуться с каким-либо ответом со стороны Запада. В результате за «революцией» на Украине и приглашением Киева «вступить в ЕС» Москва «аннексировала» Крым и «захватила восточную Украину». Также кажется, что Москва осуществила успешное вмешательство в референдум по Brexit и в выборы президента США в 2016 году, а также отравила бывшего «шпиона» на территории Великобритании. Нанеся столь значительный урон Западу, Россия, возможно, уже начинает неправильно оценивать терпимость НАТО и играть слишком рискованно.

Саммит в Хельсинки носит характер настоящего кризиса национальной безопасности потому, что пока российские власти заявляют о том, что они стремятся к выполнению заключенных на встрече договоренностей, высокопоставленные официальные лица и военные чины США остаются в полном неведении о его содержании. По намекам российской стороны можно сделать вывод, что речь шла о референдуме на востоке Украины, визите Путина в Вашингтон, а также переселении сирийских беженцев.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция президента России Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Хельсинки. 2018

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Основной вопрос заключается в том, обусловлено ли поведение Трампа его капризным желанием навредить интересам национальной безопасности США или же все-таки ниточки действительно тянутся из Москвы. Уже в ходе президентской кампании Трамп неоднократно говорил о том, как НАТО пользуется американским народом, называя конкретные балканские страны и заставляя в еще большей степени сомневаться в том, будет ли соблюдаться условия статьи 5 Устава НАТО.

По меньшей мере, заключает автор, замечания Трампа относительно Черногории лишь приводят к ослаблению альянса и дают Москве большее пространство для маневра в дестабилизации самого молодого члена НАТО, повышая риски новых конфликтов на Балканах. В худшем же случае эти высказывания Трампа отражают взгляды самого Путина, что вызывает серьезную озабоченность о том, что оба президента за закрытыми дверьми в Хельсинки достигли определенного взаимопонимания по Черногории. Если НАТО не будет полностью готово к ответу на военную угрозу, непосредственные последствия российского нападения на Черногорию будут, по сути, окончанием наиболее могущественного военного альянса в истории человечества.