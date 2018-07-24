Politico: За встречей Трампа и Путина следила суперсекретная служба США

Максим Исаев, , 14:16 — REGNUM

Настойчивое желание президента США Дональда Трампа провести встречу с его российским коллегой Владимиром Путиным «один на один» поставило спецслужбы США, привыкшие к возможности наблюдать за подобными переговорами, в тупик. Тем не менее среди целого ряда закрытых ведомств есть такое, которое может оказаться способным составить картину обсуждаемых глава двух государств вопросов, пишет Джош Майкер в статье для американского издания Politico.

Основной проблемой для спецслужб США стало то, что у них нет полного текста обсуждения, которое имело место за закрытыми дверьми в Хельсинки. Из-за этого становится невозможным отреагировать на смену или изменение курса, осуществленное Трампом. Сам Трамп заявил, что «ничего не отдавал» своему российскому коллеге, с которым они «лишь общались».

При этом, по словам ряда сотрудников американских спецслужбы, обязательным условием на таких критически важных мероприятиях являются аудио и видеозаписи. Они делаются особенно тогда, когда в комнате для переговоров нет помощников главы государства. У России же такие записи, наверняка, имеются.

Без них, как подчеркнул бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Джон Шиндлер, о том, что обсуждалось за закрытыми дверьми в Хельсинки, американская разведка может узнать лишь на основании сказанного о ней российской стороной, а также информации МИД Франции и других стран. Шиндлер также указал на то, что из-за отсутствия у США собственной версии событий, Москва может спокойно лгать о сделанных там заявлениях.

Осложняет ситуацию для американских спецслужб и то, что даже если они и смогут получить полную версию записи встречи, они смогут использовать ее крайне ограниченным образом, опасаясь гнева президента США. Он может заявить, что подобный сбор информация носит незаконный характер. Кроме того, из-за короткого периода подготовки к саммиту спецслужбам США пришлось в сжатые сроки направлять в столицу Финляндии, где, возможно, состоялась самая важная встреча за все правление Трампа, своих агентов.

Тем не менее есть основания полагать, что так называя Специальная служба сбора данных (Special Collection Service), сразу после объявления о месте проведения саммита приступившая к работе, уже обладает не только текстом двухчасовой встречи Путина и Трампа, но данными о том, что о ней думают в самих кремлевских спецслужбах и как ее преподносят своим коллегам.

Напомним, узнать о существовании и названии этой службы удалось лишь в 2013 году, после публикации бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом громадного числа документов своего ведомства. По некоторым данным, в ее задачи входит установка прослушивающего оборудования в труднодоступные места, такие посольства иностранных государств, центры связи и здания иностранных правительств.