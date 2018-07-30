На Камчатке продолжаются протесты. Помимо федеральной повестки здесь своя, особенная: недовольство работой региональных властей. Народ скатывается в нищету, а губернатор Владимир Илюхин и его правительство игнорируют возмущение граждан. Корякскую молодёжь заманивают в различные туры на Аляску, где рассказывают, как они могли бы счастливо жить под звёздно-полосатым флагом.

Валериан Курдюмов. Разгром помещичьей усадьбы. 1911

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Вымирающий регион

Камчатка стремительно теряет население. Согласно данным Камчатстата, с января по март включительно на полуострове умерших оказалось на 41 человека больше, чем родившихся. Миграционная убыль составила 2290 человек. Ещё более неутешителен и прогноз на предстоящие годы: в 2019 году превышение смертности над рождаемостью ожидается в количестве 303 человека, миграционная убыль — 2098 человек, в 2020 году — мертвых прогнозируется на 439 человек больше, чем родившихся, а миграционные потери составят 1800 человек. В 2031 году, согласно прогнозу Камчатстата, смертность превысит рождаемость на 1076 человек, а миграционный убыток составит 612 человек. Как видим — чем выше смертность, тем меньше количество уехавших. И однажды наступит год, когда уезжать с богатейшего и красивейшего полуострова будет уже некому, потому что Камчатка попросту вымрет.

Григорий Мясоедов. Через степь. Переселенцы. 1883

В Корякском автономном округе мужчины не доживают до 52 лет.

На Камчатке не утихают митинги. Очередной прошел 28 июля. Но, в отличие от акций в других регионах ДФО, здесь «центр тяжести» смещен, скорее, в сторону региональных властей: народ недоволен, и недовольство это только растет.

На Камчатке рыбы полно. Но не для народа.

Причина растущего недовольства населения, по мнению депутата Законодательного собрания Камчатского края Михаила Пучковского («Справедливая Россия»), в катастрофически снижающемся уровне жизни населения.

«Первое, что стоит отметить: уровень жизни резко ухудшился, и падение продолжается. Цены буквально на все не оставляют людям шансов на жизнь. Цены на ЖКХ — отдельная история, так же, как отдельная история — качество услуг этого ЖКХ. На северах цены на фрукты, овощи начинаются с 400 рублей. Один из главных моментов: населению Камчатки начисто отрезали подходы к рекам. А для нашего народа это — вопрос выживания. Мало того, что федеральные структуры поставили множество ограничений, так и еще и местные рыбные олигархи, которые рыбачат на реках, понаставили постов охраны — это называется борьба с браконьерством. Бороться, конечно, надо. Но что делать нашей камчатской голытьбе, которая только в этих реках и может себе еды наловить? Не смотрите на статистику: по моим данным, Камчатстат получил указание «сверху» занижать все негативные цифры. Смертность в регионе ужасающая! Посмотрите на наши «золотые» районы, где и нерка, и икра, где вообще вся рыба — Большерецкий, Усть-Камчатский. Они ж должны процветать так, что любые японцы с американцами должны бы от зависти зеленеть! А там такая нищета и убожество — что смотреть страшно! На камчатской рыбе богатеют только рыбные воротилы — олигархи. А народ бедствует!» — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Михаил Пучковский.

Spravedlivo.ru Михаил Пучковский

Власти Камчатки недавно решили сделать подарок оголодавшему населению: целый месяц жители рыбного края смогут покупать горбушу по 45 рублей за кило.

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На Камчатке все равны. Но некоторые «равнее»?

Гнев и возмущение жителей полуострова вызвало повышение камчатскими властями пенсий себе, любимым. Напомним, в апреле 2018 года депутаты регионального Заксобрания проголосовали за повышение пенсионного пособия себе, губернатору, министрам и прочим высшим должностным лицам полуострова в два раза: до 150 тыс. Правда, было отрицательное заключение прокуратуры, вмешался даже Минюст, который спрогнозировал, что выходка камчатской «элиты» приведет к росту протестов. Но надежды камчатцев на справедливость оказались напрасны:

«Да. Прокуратура сначала дала отрицательный отзыв. А потом, на заседании Краевой думы по этому вопросу, представитель ведомства сообщил, что они провели проверку и не нашли препятствий для такого повышения пенсий чиновникам. Как это понимать? К тому же Минюст предупреждал не только о росте протестов, но и о том, что подобные действия приведут к ухудшению благосостояния населения, поскольку потребуют очень больших расходов бюджета! Но и предупреждение Минюста было проигнорировано. Причем я предложил, что подобные огромные пенсии чиновники, по выходу на пенсию, должны бы получать исключительно в том случае, если остаются жить на Камчатке. Это справедливо: ведь у простого пенсионера-северянина, отпахавшего 30−40 лет на сейнере или еще каком-то тяжелом производстве, копеечную надбавку отбирают, как только он переезжает в более теплый регион, погреть кости на старости. А чиновников, получается, это не касается?! Но куда там! Чиновники у нас неприкасаемы!» — возмущен парламентарий.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

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Некому учить, некому лечить…

Отдельная горькая беда Камчатки — молодёжь. Она покидает регион. По данным Михаила Пучковского, ежегодно в среднем 1500 молодых камчатцев покидают родной регион. И больше уже не возвращаются.

«Молодежь уезжает на учебу, на работу. Они пока зарегистрированы здесь, большинство из них. Но они уже не вернутся. Никто не возвращается. А зачем им сюда возвращаться? Наших детей здесь толком не учат — прогулял школу, ну и ладно, никто не следит! Пьянство, наркомания среди молодежи процветают. И на это властям наплевать! Корякскую молодежь обхаживают, заманивают на Аляску, не стесняясь ничего, прямо говорят: «Посмотрите, как должны жить коренные народы». И эти слова падают на благодатную почву. Сегодня от коряков можно часто услышать: «Хоть бы эти русские наловились уже нашей рыбы да свалили отсюда!» И такие эпитеты добавляют, что в СМИ их приводить просто нельзя! Молодежь и День России, и День флага России игнорирует. Страшно рассказать: мы проводили опрос, опросили 5 тыс. молодых людей. Результат получили просто шоковый: большинство и не против американского флага над полуостровом! Для них это просто вопрос цены! Вы вот пишете про ситуацию на Курилах, что примерно так себя там ведут японцы. Но на Курилах хоть что-то делается для людей. А у нас все эти посулы наших «звездно-полосатых» соседей для молодых людей просто музыкой звучат! Молодежь плохо образована, про войну им в школе рассказывают кое-как. И крыть нечем, понимаете: ты им про Родину, а они показывают на убогие улицы, на нищету вокруг. И глаза у них пустые», — сказал Михаил Пучковский.

В числе камчатских бед еще и «мёртвая», по словам парламентария, медицина: камчатцев некому лечить.

«Хотя в официальных бумагах все ровно наоборот! А у нас врачами работают гастарбайтеры! Они зачастую по-русски говорить не умеют. Некому порой рецепт выписать, а возле такого врача часто просто сажают переводчика. В Вилючинске, который гордостью России должен быть, там же наш подводный флот базируется, недавно вопрос стоял о закрытии больницы: там нечем было людей кормить, нечем инструменты мыть, некому лечить. У военных — все свое, я говорю о гражданских. Правительство на сайте пишет, что зарплата врача на Камчатке — 104 тыс. рублей. А потом ко мне идут эти врачи и несут свои платежки. А там — на две ставки получается 65 тысяч. Что при камчатских ценах на все — слёзы», — говорит депутат.

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Депутат Михаил Пучковский убежден, что ситуация на полуострове складывается не просто сложная — она достигла критической точки:

«Народ устал от этой жизни «по понятиям», когда маленькой горстке чиновников достаются все богатства Камчатки, а народ бедствует. Камчатка встаёт на дыбы. И уже недалеко до беды», — убежден депутат.

Напомним, накануне «Прямой линии» президента России Владимира Путина в июне 2018 года жительница Петропавловска-Камчатского Варвара Кононова ненадолго отвлеклась от упаковки чемоданов и написала открытое письмо в адрес камчатских властей. Письмо — крик души — называлось «Мы покидаем тонущий корабль!»:

«На семейном совете приняли решение: уезжать. Мы честно не хотели — здесь Родина. Мы — плоть от плоти этой земли. Но нас упорно выдавливают отсюда. И жить здесь с каждым днем всё труднее. А главное — все страшнее. Мы не слабаки и не лодыри. Мы те, кто последними покидает тонущий корабль. Прощайте, губернатор Илюхин и все ваши придворные! Будьте здоровы, живите богато. Скоро на Камчатке освободится еще больше места. Надеемся, что вам его хватит».

Письмо собрало сотни комментариев. Большинство жителей Камчатки высказывались за то, что, при всей любви к своему родному краю, они вынуждены уезжать, поскольку давно уже стали лишними и ненужными на своей земле.

На Камчатке с весны 2018 года не утихают митинги и прочие акции протеста. На одной из них жители собрали губернатору Илюхину «пенсионное ведро»: набросали туда мелочи, нехитрой снеди и пару сигарет, отнесли ведро к зданию правительства и предложили Владимиру Илюхину уйти на покой. Но власть на Камчатке с народом не общается.

Обнищание региона дошло до того, что в камчатских сёлах месяцами хранят умерших родственников в сараях. Камчатцы жалуются на отсутствие дорог в регионе, на сверхдорогие перелеты в центр России, на безработицу, отсутствие достойных зарплат и полную безнадегу. На митингах жители региона все чаще требуют отставки губернатора Владимира Илюхина.