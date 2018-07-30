Он не устал и не уходит: на Камчатке бьются за отзыв губернатора

Петропавловск-Камчатский, , 04:11 — REGNUM Жители Камчатки за последние несколько месяцев уже дважды выходили на акции протеста против действующего губернатора, в ответ на что губернатор лишь активнее держит оборону. Но не решением наболевших донельзя проблем, а усложнением процедуры, по которой он может быть отозван со своего поста. Какие отношения сложились у жителей Камчатки с главой региона Владимиром Илюхиным, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Камчатцы в конце апреля протестовали против разбитых дорогих, высочайших тарифов ЖКХ и крайне низкого уровня жизни. Губернатора обвинили в том, что он не сдержал ни одного из предвыборных обещаний, а город Петропавловск больше похож не на центр богатейшего региона, а на трущобу. На июльской акции протеста жители собрали для губернатора Илюхина «пенсионное ведро» — набросали в ведро мелочи, провианта и сигарет, передали его в правительство и предложили Илюхину уходить. Не тут-то было.

Заксобранию региона было предложено рассмотреть поправки в закон, описывающий процедуру отзыва губернатора, при том, что в закон этот, принятый в 2012 году, поправки вносились уже трижды, всякий раз усложняя процедуру отзыва. Однако и она, по-видимому, сложна недостаточно, потому что губернатор ужесточает ее до уровня фактической невыполнимости.

Какие это поправки и каков разрыв между уровнем жизни простых камчатцев и руководства региона, читайте в статье: Губернатора Камчатки не отозвать?

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