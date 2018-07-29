В понедельник, 23 июля, проснувшийся мир услышал кровожадную угрозу президента США Дональда Трампа, направленную в адрес президента Ирана Хасана Рухани: «Никогда, никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам, в противном случае вы столкнетесь с последствиями, с которыми раньше мало кто сталкивался. Мы уже не та страна, которая станет поддерживать ваши безумные слова о насилии и смерти. Осторожнее!». Столь бурную реакцию вызвало заявление Рухани о том, что «американцы должны осознать, что… война с Ираном станет войной всех войн», пишет Макс Бут в статье для американского издания The Washington Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

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Реакция Трампа на заявление Рухани была явно непропорциональной. Всё это пахнет отчаянной попыткой отвлечь внимание общественности от своего подчиненного положения по отношению к России. В эфире CNN я заявил, что если кто и сеет «безумные слова о насилии и смерти», то это президент США. Если посмотреть со стороны, то руководство такой страны, как Иран, выглядит более стабильным и рациональным, чем президент Соединенных Штатов.

The White House Трамп отдает честь

В ответ на мое выступление на CNN раздался рев критики со стороны правых сил. Герман Каин, например, написал в Твиттере: «Итак, CNN считает, что люди, которые скандируют «смерть Америке!», казнят геев, обвиняют жертв изнасилования в незаконном сексуальном поведении, финансируют террористов, заключают в тюрьму журналистов… подвергают цензуре не исламские СМИ, кажутся «более рациональными», чем Трамп».

Правый веб-сайт Twitchy опубликовал заголовок: «Больной!» Макс Бут опустился до порицаний в адрес Трампа из-за Ирана и России». Как отметили в NewsBusters, особое опасение вызывает то, что «американская телевизионная станция заговорила о моральном превосходстве Ирана, это смущает, если не сказать больше».

Я уверен, что все эти сторонники Трампа были в равной степени возмущены, когда американский президент отозвался о президенте России Владимире Путине, как о «прекрасном» человеке. Или когда Трамп позвонил северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, который заключил в лагеря сотни тысяч человек.

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Twitter @realDonaldTrump Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Трамп назвал северокорейского лидера «очень талантливым» и «очень умным» человеком, который «очень любит свою страну». Или когда глава Белого дома похвалил президента Филиппин Родриго Дутерте за проделанную «невероятную работу» по борьбе с наркоторговлей. На самом деле Дутерте сформировал эскадроны смерти, которые убили тысячи граждан Филиппин. Однако я что-то не припомню, чтобы эти сторонники Трампа бурно отреагировали на его комментарии в отношении Путина, Ким Чен Ына и Дутерте. Как лицемерно!

Здесь нужно прояснить: Иран не является моральным образцом. Ираном управляет преступая клика, которая использует репрессии, экспортирует терроризм, дестабилизирует соседние государства, заключает в тюрьму и убивает граждан США, а также представляет угрозу для Израиля. Тем не менее с сожалением стоит признать, что одиозные правители Ирана смотрятся более «стабильными и рациональными», чем наш непредсказуемый президент, претендующий на роль автократа, который развязывает разрушительные торговые войны, подрывает НАТО и наносит оскорбления нашим союзникам.

Иран слишком преуспел в распространении своего жестокого влияния на Ближнем Востоке. Он контролирует «шиитский полумесяц», простирающийся от Тегерана до Бейрута. Чтобы восстановить свою экономику, Иран согласился ликвидировать большую часть своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций. После того, как воинственный Трамп занял пост президента США, Иран проявил достаточно проницательности, чтобы отказаться от дальнейшего преследования кораблей ВМС США в Персидском заливе, чтобы лишить Трампа повода для выхода из ядерного соглашения.

Иван Шилов ИА REGNUM Рухолла Мусави Хомейни

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С другой стороны, политику Трампа в отношении Ирана нельзя назвать ни стабильной, ни рациональной. Он вышел из ядерного соглашения, в рамках которого Иран согласился отказаться от 97% своего расщепляющегося материала. К тому же государственный секретарь США Майк Помпео признал, что Тегеран соблюдает взятые на себя обязательства в рамках ядерного соглашения. Трамп восстановил антииранские санкции. Иран, в свою очередь, укрепляет отношения с КНР и Россией, чтобы компенсировать ущерб, связанный с уходом европейских и американских компаний с иранского рынка.

Похоже, что Трамп намерен сместить иранский режим, хотя неясно, будет ли преемник более дружелюбным к США. Кажется, до Трампа не доходит, что вероятность того, что режим падет в результате санкционного давления — крайне низка. Несмотря на десятилетия санкций, Куба, Северная Корея и Венесуэла смогли выстоять.