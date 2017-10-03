В Новосибирске продолжается реконструкция Михайловской набережной. По данным мэрии города, по плану работ в 2018 году должны быть обустроены новые клумбы и зелёные комнаты, пешеходные дорожки на променадах, танцевальная и детская площадки, произведён монтаж ливневой канализации, линий освещения, малых архитектурных форм, отремонтированы лестничные сходы.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

«Благоустройство общественных пространств и создание зелёных зон — один из приоритетов развития Новосибирска, обозначенных мэром города Анатолием Локтем на ближайшие годы», — утверждает пресс-служба городской администрации.

Сейчас идёт второй этап работ — от Коммунального моста до парка «Городское начало». Уже завершён ремонт водоотвода поверхностных ливневых вод с Октябрьского моста на правом берегу реки Обь. Идёт приёмка работ. С 10 августа планируется приступить к озеленению.

На благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске в 2017 году затрачено почти 142,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 90,9 млн рублей, из областного — 49 млн рублей. На строительно-монтажные и благоустроительные работы из этой суммы выделено почти 125 млн рублей, на проектирование — 12,4 млн рублей и технологическое подключение — 5,2 млн рублей. Такие данные ИА REGNUM привели в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.

Анна Алябьева ИА REGNUM Строительные работы на Михайловской набережной

Строительно-монтажные работы выполняло ООО «Перлит-строй». Организация, в частности, устанавливала бордюры и светильники, укладывала брусчатку и плитку, монтировала клумбы и сборные лотки ливневой канализации. Озеленением занималось ООО «Технострой». Сотрудники этой организации отвечали за посадку деревьев на променаде и устройство газонов.

«Для завершения первого этапа благоустройства Михайловской набережной согласно проектно-сметной документации необходимо 148,196 млн рублей (федеральный бюджет — 102,9 млн рублей, областной — 29 млн рублей, городской — 16,2 млн рублей)», — уточнили в департаменте.

В апреле 2018 года был подписан муниципальный контракт между МУП ПКиО «Михайловская набережная» и «Перлит-строем» на оставшиеся строительно-монтажные работы. Сумма контракта составила почти 137 млн 786 тысяч рублей. В мае МКУ «Горзеленхоз» заключил контракт на сумму 5,88 млн рублей с ООО «Биоплант» на работы по озеленению набережной.

До 15 октября должны быть завершены все работы по благоустройству второй очереди набережной, в том числе оборудование для маломобильных групп населения.

Общая стоимость первого этапа благоустройства набережной — 289,9 млн рублей.

«Изменения коснуться верхнего променада: будет сформировано новое мощение брусчаткой, обустроены газоны и клумбы, высажены многолетние растения, сформированы «тихие комнаты» для отдыха, заменена полностью парковая мебель (лавочки, урны) и освещение, отремонтированы лестничные спуски, проложена тактильная плитка», — заявляют в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики города.

Авторский надзор выполняет МУП города Новосибирска «УЗСПТС», разработчик проектно-сметной документации. Проверка, заявляют городские власти, проводится в еженедельном режиме под руководством заместителя мэра города Валерия Шварцкоппа. ООО КБ «Стрелка» (г. Москва) также осуществляет авторский надзор (производит ежемесячные выезды на объект), так как является разработчиком дизайн-проекта благоустройства набережной. Ежемесячно на общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной постановлением мэрии города Новосибирска, заслушиваются и принимаются отчёты по реализации приоритетного проекта, в том числе по благоустройству Михайловской набережной.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная

Несмотря на это, в середине мая 2018 года представители Общероссийского народного фронта в Новосибирской области, проверив качество выполненных в 2017 году работ на набережной, заявили, что «те средства, которые были потрачены из бюджета на первый этап реконструкции объекта, можно было бы истратить более эффективно».

«По крайней мере, контроль за выполняемыми подрядчиком работами должен был быть в прошлом году более жестким», — отмечал член регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев.

В ходе проверки набережной, активисты ОНФ усмотрели явные отступления от проекта — «очень опасная узкая велодорожка, по которой одновременно несутся велосипедисты, бегут люди и дети на роликах», нарушения принципов безбарьерности среды и доступности для лиц с ограниченными возможностями, а плитка после зимы местами вспучилась, бордюрный камень вспучился.

«Народный фронт продолжит общественный контроль за реализацией этого проекта. Параллельно мы будем добиваться устранения выявленных нами в ходе мониторинга замечаний по качеству прошлогодних работ», — заявлял тогда координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Новосибирской области Сергей Аверьяскин.

«По работам, произведённым в 2017 году, заказчиком является МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». Именно МКУ «УДС» осуществляло технический надзор за работами по благоустройству и производило приёмку объекта по завершению работ подрядчиком в октябре 2017 года. Кроме того, в мае и июне 2018 года, МКУ «УДС» произвело комиссионный осмотр объекта по итогам прошедшей зимы, составлен акт осмотра с перечнем замечаний, которые подрядчик исправил в рамках гарантийных обязательств. Укладки плитки, устройство велодорожки производились строго по технологии и принятым строительным нормативам. Официальных обращений от ОНФ по вопросу качества выполненных работ на Михайловской набережной в мэрию города Новосибирска не поступало», — заявила ИА REGNUM начальник управления по взаимодействию со СМИ мэрии города Новосибирска Татьяна Клюкина.

Однако к позитивному настрою городских властей стоило бы добавить, что в июне стало понятно: яблони сорта «Рудольф», закупленные в Германии в 2017 году для озеленения Михайловской набережной и вызвавшие нарекания со стороны некоторых общественных активистов (которые утверждали, что в сибирских условиях эти яблони не выживут), не перезимовали.

Около 80 саженцев яблони сорта «Рудольф» были высажены на новосибирской набережной в середине октября 2017 года в торжественной обстановке с участием мэра Новосибирска Анатолия Локтя, спикера регионального Законодательного собрания региона Андрея Шимкива и спикера Горсовета Дмитрия Асанцева. Осенью прошлого года на вопросы о необходимости закупки плодовых деревьев именно в Германии, новосибирские власти отвечали, что такого количества деревьев в питомниках Новосибирской области и соседних регионов не нашлось.

Novo-sibirsk.ru Высаживание яблонь

После того как яблони погибли, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова объяснила это тем, что в прошлом году их высадили слишком поздно и поэтому они не прижились. Новосибирские власти утверждают, что поставщик заменит их в рамках гарантийных обязательств и подготовит к зиме.

«Я считаю, что те, кто говорил, что яблоня «Рудольф» здесь не приживется, — это просто скептики. Наша задача все-таки менять облик города и привносить что-то новое. Мы, конечно, можем посадить липы, но они у нас растут везде, а мы хотим сделать новой и комфортной городскую среду. И мы берём на себя ответственность за это. Я считаю, что когда мы заходим на такие большие проекты, мы обязаны брать на себя ответственность, потому что мы хотим изменить наш город», — говорила тогда же Терешкова.

Завершить все работы на Михайловской набережной городские власти планируют осенью 2018 года.

Напомним, что обновлённую Михайловскую набережную открывали дважды: один раз технически, с участием первых лиц области и города; второй — в торжественной обстановке, в присутствии замминистра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса.

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