В Тюменской области прокуратура возбудила восемь административных дел в связи с «бунтом гастарбайтеров» на территории строительства нефтехимического гиганта «Запсибнефтехим». В настоящее время выявлено 26 нарушений закона в шести организациях Москвы, Санкт-Петербурга и Тобольска.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Причины бунта

Напомним, 15 июля 2018 года на площадке возведения «Запсибнефтехима» под тюменским городом Тобольском произошла массовая драка иностранных рабочих с сотрудниками службы безопасности вахтового городка строителей и полиции. Причиной драки, как изначально прозвучало в социальных сетях, якобы стала невыплата заработной платы строителям одним из подрядчиков — ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис». В течение суток о событиях на площадке «Запсибнефтехима» было известно лишь из паблика «Криминальный Тобольск», где, как водится, собирались слухи о том, как глухой слышал, что немой рассказывал и слепой видел. Выжидательная позиция руководителей строительства и правоохранителей поддерживала запах жареного.

Zsnh.sibur.ru Строительная площадка «ЗапСибНефтехим»

Первыми перестали играть в молчанку в компании «Сибур-Тобольск», пресс-служба которой в официальном ответе объяснила беспорядки «обсуждением заработной платы и условий проживания», отметив, что пострадали один водитель и автомобиль. А полиция с охраной якобы проводили «профилактические мероприятия».

В пресс-службе ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» тем временем заявили об отсутствии задолженности по заработной плате и о том, что «массовой драки на нашей строительной площадке не было».

«По сведениям, дошедшим до нас, был небольшой инцидент у стороннего субподрядчика, название которого мы не хотим предавать огласке из-за соображений морали. Рабочие «Ренейссанс Хэви Индастрис» к данному происшествию не имеют отношения», — говорилось в официальном сообщении руководства фирмы.

По поручению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва была организована проверка «конфликтной ситуации».

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Отметим, на площадке «Сибура» строится промышленный гигант «Запсибнефтехим» для глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи. На возведении комбината работают свыше 25 тыс. человек, более половины из которых — иностранные рабочие.

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Первая проверка Тюменской прокуратуры показала, что «бунт гастарбайтеров» произошёл из-за претензий строителей к организации перевозок к местам работы, питанию и медицинскому обслуживанию.

«Из объяснений граждан ближнего зарубежья следует, что на строительстве объекта они работают по срочным трудовым договорам, вся заработная плата им выплачивается, но не два раза в месяц, как это предусмотрено трудовым договором, а единовременно», — гласил первый пресс-релиз регионального надзорного ведомства.

«Давайте называть вещи своими именами»

Информация было настолько неоднозначной, что заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарёв лично приехал в Тюменскую область и проверил ход работы своих подчинённых. В итоге он принял решение о создании дополнительной комиссии по выявлению нарушений законности на строительной площадке «Запсибнефтехима».

"В сфере защиты трудовых прав граждан в Тюменской области не всё так гладко. Об этом говорит инцидент, произошедший на стойке «Запсибнефтехима». Работники, участвовавшие в его возведении, в связи с невыплатой заработной платы фактически, давайте называть вещи своими именами, устроили бунт и вступили в серьезную конфронтацию с представителями работодателя. Тема должна быть в ближайшее время ликвидирована», — заявил Юрий Пономарёв.

Zsnh.sibur.ru Сварщик на строительной площадке «ЗапСибНефтехим»

Тем временем генеральный директор «Ренейссанс Хэви Индастрис» Михаил Ледовский назвал «бунт гастарбайтеров» «провокацией маленькой группы индивидуумов, которые уже выявлены», заявив о расторжении трудовых отношений с бунтовщиками. Далее, на основании судебных решений, принудительно покинули пределы Российской Федерации десять граждан Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, среди которых были и заводилы конфликта. Чтобы другим неповадно было, видимо.

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Катализаторы и ингибиторы конфликта

На пресс-конференции 26 июля 2018 года заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров сообщил прессе о катализаторе бунта иностранных рабочих. Произошёл несчастный случай: из переполненного автобуса выпал один из строителей, и транспорт переехал ему ногу.

«Но официально о ситуации не было заявлено в соответствующие органы, помощь пострадавшему оказали не своевременно», — пояснил Руфат Биктимеров.

Цитата из видео «Тюменская Империя вкуса похитила деньги, предназначенные для инвалидов» (Тюменская линия) Руфат Биктимеров

Причём большинство гастарбайтеров, работающих на возведении «Запсибнефтехима», по словам зампрокурора, не владеет русским языком, и по этой причине они не могут пожаловаться в надзорные органы как следует.

Далее выяснилось, что в бунте участвовали более 300 человек. Строители сняли каски и стучали ими по асфальту, требуя общения с руководителями субподрядных организаций. От рук бунтовщиков пострадали два человека: строитель из Таджикистана, пытавшийся их остановить, и водитель автомобиля УАЗ, уроженец Киргизии, который снимал инцидент на телефон.

После ценных указаний заместителя генерального прокурора дополнительная комиссия провела собственную проверку причин бунта. И выяснила, что гастарбайтеры напраслину не возводили. В трёх субподрядных московских фирмах — ООО «Ден-Строй», ООО «Источ-Констракшн» и ООО «Элай-Строй» — заработная плата работникам, действительно, выплачивалась один раз в месяц, хотя по трудовому законодательству должна выдаваться не реже, чем каждые полмесяца. При этом компенсация за задержку зарплаты не начислялась. В отношении каждой организации возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата зарплаты в срок»).

Zsnh.sibur.ru Строительная площадка «ЗапСибНефтехим»

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Установлено, что в холодильнике одной из столовой хранилась продукция без информации о дате изготовления и сроке ее годности. Персонал там работал без медицинских книжек и соответствующей квалификации. Возбуждены административные дела в отношении ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» (Санкт-Петербург) и его представителя на «Запсибнефтехиме» по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

В медико-санитарной части вахтового городка строителей иных нарушений, как несоблюдение температурного режима в помещении, не обнаружено. В отношении ООО «Запсибнефхим» и фельдшера медчасти возбуждено дело по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Также подтвердился факт перевозки пассажиров сверх предусмотренного количества, и нарушения правил использования тахографа (контрольный прибор в составе транспортного средства, предназначенный для контроля и регистрации таких параметров, как: скорость движения, пробег автомобиля, периоды труда и отдыха экипажа — ИА REGNUM ). Заместитель директора ООО «ТрансАвто» понесёт наказание по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ («Выпуск на линию транспортного средства для перевозки пассажиров с нарушением установленных правил использования тахографа»).

СУ СК РФ по Тюменской области проводит на данный момент следственные действия по поводу нападения на пострадавших. Комиссия прокуратуры, в которую входят сотрудники полиции, Гострудинспекции и Роспотребнадзора, продолжает проверку причин «бунта гастарбайтеров».