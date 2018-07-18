«Плохо кормили и возили»: причины «бунта гастарбайтеров» в Тобольске

Тобольск, Тюменская область, , 17:02 — REGNUM «Бунт гастарбайтеров» в Тобольске произошёл из-за претензий строителей к организации перевозок к местам работы, питанию и медицинскому обслуживанию. Оплата труда иностранным рабочим на площадке «Запсибнефтехима» производилась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проверка работниками прокуратуры инцидента, который произошёл 15 июля 2018 года на площадке строительства нефтехимического гиганта, велась 17 и 18 июля 2018 года. Были выслушаны претензии «бунтовщиков» к работодателям, проведено совещание с представителями застройщика объекта — ООО «Сибур — Тобольск», подрядной организации — ООО «Ренесанс Хэви Индастриз», а также субподрядных фирм, осуществляющих строительство.

«Из объяснений граждан ближнего зарубежья следует, что на строительстве объекта они работают по срочным трудовым договорам, вся заработная плата им выплачивается, но не два раза в месяц, как это предусмотрено трудовым договором, а единовременно», — поясняют в прокуратуре.

Проверка вскрыла факты санитарно-эпидемиологических нарушений при организации питания работников, их медицинского обслуживания, а также нарушения безопасности пассажирских перевозок.

«По данным фактам в отношении виновных лиц подготовлены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях», — сообщается в релизе тюменской областной прокуратуры.

Напомним, инцидент, который молва быстро окрестила «бунтом гастарбайтеров», произошёл в минувшее воскресенье. Предварительно причиной конфликта в местных СМИ называли невыплату иностранным рабочим зарплаты. Причём в официальном комментарии ООО «Сибур — Тобольск» инцидент был назван «обсуждением заработной платы и условий проживания».

СУ СК РФ по Тюменской области проводит на данный момент следственные действия по поводу пострадавшего от рук бунтовщиков водителя и транспортного средства.

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв держит на личном контроле выяснение обстоятельств «конфликтной ситуации с участием группы рабочих, занимающихся возведением объектов на строительной площадке нефтехимического комплекса».

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