За день до встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером никто не верил, что переговоры приведут к позитивному результату. Трамп предупредил, что в случае, если переговоры провалятся, он готов ввести 25-процентные пошлины на импортные европейские автомобили и автозапчасти. Однако Трамп и Юнкер всё же смогли достигнуть перемирия, пишет Кимберли Энн Эллиот в статье для американского издания The Atlantic.

Флаги ЕС и США

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Обе стороны согласились продолжить обсуждение сделки, предусматривающей снижение пошлин по всем направлениям. Тем не менее стремительные торговые войны Трампа имеют одно свойство: даже относительно короткие торговые споры могут нанести ущерб, который будет оказывать негативное влияние на протяжении длительного времени уже после окончания торговой войны.

Twitter.com/@realDonaldTrump Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер

Во-первых, высокие пошлины подрывают цепи поставок. Неспособность администрации Трампа быстро разрешать торговые споры и заключать новые соглашения ставит американских экспортеров в невыгодное положение. Также существует ряд других потенциальных издержек, которые могут нанести серьезный удар по американским производителям и потребителям, от которого они не смогут оправиться в течение многих лет, даже если все торговые споры буду успешно разрешены в ближайшее время. Однако в настоящий момент не похоже на то, что администрация сможет найти решение в ближайшее время. Чем дольше длятся торговые споры, тем выше риски для экономики США.

Есть и другие издержки. Например, иностранные покупатели американской продукции начинают искать новых поставщиков. После окончания торговых споров эти новые поставщики никуда не исчезнут. С другой стороны, американские предприятия перемещают свои производственные мощности за рубеж, чтобы избежать ответных пошлин. Они не вернутся назад, когда торговая война закончится, поскольку затраты, связанные с повторным переносом производства, могут оказаться непомерно высокими. Следовательно, часть американских рабочих рискуют навсегда потерять свои рабочие места.

Жёсткое противостояние

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Американские фермеры уже начинают уступать позиции своим южноамериканским конкурентам, которые будут рады увеличить поставки кукурузы и сои на быстро растущий китайский рынок. В будущем американским фермерам будет непросто отвоевать у южноамериканских конкурентов утраченные позиции на китайском рынке.

Постоянная готовность администрации Трампа к эскалации торговой войны способствует повышению уровня неопределенности, которая может еще больше подорвать цепочки поставок и заблокировать поток инвестиций. Например, объем прямых иностранных инвестиций в экономику США упал на 40% в первом квартале 2018 года по сравнению с 2017 годом, достигнув самого низкого уровня за последние четыре года.

Дональд Трамп

В минувшие выходные в Буэнос-Айресе состоялась встреча министров финансов и ведущих банкиров 20 крупнейших экономик мира, включая США, Великобританию, Францию, Японию, Бразилию, Китай и Аргентину. Участники встречи призвали к расширению диалога для снижения финансовых рисков, сопутствующих текущим торговым спорам.

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В то же время президент Трамп, похоже, намерен оградить США от остального мира. Иностранные государства продолжают обсуждать соглашения, которые приведут к еще большей дискриминации в отношении американских экспортеров. Япония намерена спасти Транстихоокеанское партнерство после ухода США. Данное партнерство позволит снизить торговые барьеры между 11 странами-участниками, что позволит молочным фермерам из Канады и Новой Зеландии получить преимущество перед американскими производителями и увеличить объем поставок на японский рынок. В текущем месяце Япония и Европейский союз подписали соглашение об экономическом партнерстве. Теперь японские автопроизводители будут освобождены от 10-процентных европейских пошлин, а американские автопроизводители как платили, так и будут. При всём при этом администрация Трампа продолжает настаивать на необходимости введения дополнительных торговых барьеров для остального мира.