Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 25 июля, что Соединенные Штаты временно приостановят реализацию своих планов по введению новых пошлин в отношении Европейского союза и продолжат работу над устранением существующих разногласий в сфере торговли в попытке избежать полномасштабной торговой войны, пишут Меган Касселла и Ребекка Морин в статье для издательства Politico.

U.S. Air Force Противостояние

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«Новая фаза» в торговых отношениях между Вашингтоном и Брюсселем наступила после встречи Трампа с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, который вместе со своей командой направился в Белый дом, чтобы помешать введению новых пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей из Европейского союза.

«Это откроет рынки для фермеров и рабочих, увеличит объем инвестиций и будет способствовать процветанию как США, так и Европейского союза… Если мы объединимся, мы сможем сделать нашу планету лучше и безопаснее», — заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с Юнкером.

Это заявление знаменует собой разрядку в двусторонних отношениях, которые за последние несколько месяцев существенно обострились после того, как Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия. Брюссель предпринял ответные меры, объявив о введении пошлин на американские товары на общую сумму в $3,3 млрд. Под европейские пошлины также подпали джинсы, лодки и бурбон из США.

White House Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер

Юнкер прибыл в США, чтобы разрядить обстановку. В обмен на «пересмотр» американских пошлин на импорт стали и алюминия, а также приостановку введения новый пошлин, Европейский союз готов увеличить объемы закупок соевых бобов из США и начать строительство большего количества терминалов для приема сжиженного природного газа из США, заявил Юнкер.

«На данный момент основной прогресс заключается в том, что наши американские друзья согласились отказаться от повышения пошлин на автомобили и другую продукцию в период прохождения переговоров. Это достаточно серьезная уступка со стороны американцев», — заявил председатель Европейской комиссии.

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Заявление Вашингтона, озвученное в среду, является всего лишь согласием начать переговоры. Важным фактором является то, что Трамп согласился отказаться от введения пошлин на импорт автомобилей до тех пор, пока переговоры продвигаются вперед, добавил Юнкер.

Американская международная ассоциация автомобильных дилеров, например, высоко оценила «позитивную дискуссию» между двумя лидерами, отметив, что члены международной ассоциации верят в то, что «сегодняшнее соглашение приведет к прогрессу в плане устранения разногласий» в автомобильной торговле.

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем, которая прибыла в США вместе с Юнкером, заявила, что прогресс, достигнутый между обеими сторонами в среду, — это «новая страница» в двусторонних отношениях, которые за последние несколько месяцев серьезно обострились.

Security and Defence Agenda Сесилия Мальмстрем

Реакция других официальных представителей Европейского союза была менее оптимистичной. Нидерландский политик и член Европейского парламента Мариетте Шааке заявила, что неспособность Юнкера заставить Трампа отменить «несправедливые» пошлины на импорт стали и алюминия следует рассматривать как провал, который может «создать опасный прецедент».

Другие отметили, что заявление Трампа свидетельствует о позитивном изменении тона, однако вовсе не гарантирует, что Трамп откажется от введения пошлин на импортные автомобили в конце текущего года. «Это очень напоминает сделки, подписанные с Китаем в прошлом году, что, конечно же, было лишь прелюдией к полномасштабной торговой войне… Трамп не остановится. Он может ввести пошлины на импортные автомобили в конце августа или в начале сентября», — считает старший научный сотрудник Чикагского совета по глобальным вопросам Фил Леви.

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Один из официальных представителей ЕС заявил, что США не станут вводить пошлины в отношении импортных европейских автомобилей и автозапчастей. По мнению ЕС, «пошлины на автомобили в настоящее время останутся такими, какие они есть».

Перед тем, как достигнуть соглашения с ЕС, утром того же дня Трамп раскритиковал «слабовольных политиков» за то, что они не готовы поддержать его политику суровых пошлин. «Переговоры идут очень хорошо, держитесь достойно! Конечный результат стоит того!» — заявил Трамп.