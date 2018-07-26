Президент США Дональд Трамп — это первый американский президент, который считает, что мировой порядок, возглавляемый США, подрывает американские интересы. Несмотря на то, что существующий мировой порядок приносит пользу Соединенным Штатам, Трамп убежден, что существующий порядок вещей приносит гораздо большую пользу Китаю, чем США. Опасаясь расширения влияния КНР, Трамп запустил проект творческого разрушения старого миропорядка с тем, чтобы создать новый порядок, который будет работать исключительно на благо США, пишет Марк Леонард в статье для издания The Strategist.

openDemocracy Флаги США и ЕС

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Трамп хочет достигнуть поставленной цели за счет выстраивания двусторонних отношений с другими государствами, причем США всегда намерены проводить двусторонние переговоры с позиции силы. Трамп проявил особое презрение к традиционным союзникам США, обвинив их в том, что они пользуются теми или иными выгодами за счет США. Трамп также не выносит многосторонние организации, укрепляющие позиции слабых стран по отношению к США.

Руководствуясь своей стратегией «Америка прежде всего», Трамп решил подорвать деятельность таких институтов, как Всемирная торговая организация, и вышел из многосторонних соглашений, таких как Транстихоокеанское партнёрство (ТТП), ядерная сделка с Ираном и Парижское соглашение по климату.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Последние несколько недель Трамп ополчился на Европейский союз. Как отметил научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Крастев, теперь перед ЕС встает необходимость «сохранить статус-кво, который прекратил свое существование». Для Европейского союза пришло время пересмотреть собственные интересы и разработать новую стратегию их защиты.

Прежде всего, европейцам придется научиться думать самим за себя, а не полагаться на внешнюю политику США. ЕС явным образом заинтересован в сохранении порядка, основанного на правилах, который Трамп намерен разрушить. К тому же интересы ЕС на Ближнем Востоке, особенно в отношении Турции и даже России, всё больше расходятся с интересами Соединенных Штатов. Конечно, ЕС необходимо работать вместе с США, когда это возможно, в противном случае им пришлось бы подчинить их собственные интересы интересам США.

ЕС также необходимо начать инвестировать в обеспечение своей военной и экономической автономии, при этом не отрываясь от США. Автономность потребуется тогда, когда США откажутся от выполнения своих обязательств. К счастью, в европейских столицах уже начались продуктивные дебаты о необходимости увеличения оборонных расходов до 2% от ВВП. Продвигается работа по созданию системы постоянного структурированного сотрудничества европейских стран. Также рассматривается инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по созданию единого парламента для стран ЕС, которые имеют общую европейскую валюту.

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На экономическом фронте Европа столкнулась с дилеммой: европейские ценности или деловые интересы. Бывший министр иностранных дел Бельгии Марк Эйскенс однажды назвал Европу «экономическим гигантом, политическим карликом и военным червем». Однако в настоящий момент ЕС может превратиться в экономического карлика. Угроза введения американских вторичных санкций против европейских компаний, ведущих бизнес с Ираном, вызывает глубокое беспокойство. Конечно, ЕС может сколько угодно указывать на международное право, ему не уйти от тирании долларовой системы.

Michiel Hendryckx Марк Эйскенс

ЕС необходимо разработать стратегию политического взаимодействия с другими державами. Считалось, что «Большая семерка» — это своеобразная капитанская рубка Запада. Однако последний саммит в Квебеке показал, что это не так. Некоторые высокопоставленные европейские официальные лица стали задумываться о необходимости создания независимого союза, чтобы выжить между сходящимися скалами подымающегося Китая и отступающих Соединенных Штатов. Новая «Большая шестерка» могла бы обеспечить защиту системы, основанной на правилах.

Тем не менее возникает следующий вопрос: сможет ли ЕС выступить единым фронтом. Когда блок раскалывается на отдельные политические сегменты, другим державам становится легче реализовывать принцип «разделяй и властвуй». Этот принцип взяла на вооружение не только Россия, но также Китай и США. Например, в 2016 году южные и восточные страны-члены ЕС, полагающиеся на китайские инвестиции, отказались поддержать совместное заявление ЕС о территориальных посягательствах Пекина в Южно-Китайском море.

Флаг ЕС

Трамп также стремится посеять раздор внутри европейского блока. Сообщалось, что представители государственного департамента США намекнули Румынии, что Вашингтон закроет глаза на нарушение принципа верховенства права, если она откажется поддержать единую позицию ЕС и перенесет свое израильское посольство в Иерусалим.

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Неясно, как именно ЕС должен отреагировать. Следует ли ему вводить санкции против европейских стран, которые вносят смуту в совместную внешнюю политику блока, либо ЕС должен направить инвестиции на укрепление обороны, чтобы даже страны, находящиеся на периферии, почувствовали, что они могут многое потерять, подорвав сплоченность ЕС? Как бы там ни было, ЕС срочно нуждается в разработке нового курса. ЕС должен проводить свою собственную внешнюю политику и проявить готовность противостоять поведению Трампа.