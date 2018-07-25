Мы пока мало что знаем о том, что именно обсуждали президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на саммите в Хельсинки. Однако одним из ключевых пунктов повестки дня была Сирия. «Сотрудничество между нашими странами может спасти сотни тысяч жизней», — заявил Трамп. Глава Белого дома добавил, что США «не позволят Ирану воспользоваться успешной кампанией против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и что Россия и Соединенные Штаты будут «совместно работать» для обеспечения безопасности Израиля, пишут Александр Бик и Брайан Катулис в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Отношения между США и Россией достигли самого низкого уровня за последнее поколение. Помимо серьезных внешнеполитических разногласий по Сирии, Украине, Афганистану и другим вопросам, многие граждане США по-прежнему обеспокоены «вмешательством» России в американские выборы 2016 года и пугающей перспективой повторения «вмешательства» в выборы 2018 года.

Тем не менее у США и России есть общие интересы в Сирии: ни одна страна не заинтересована в эскалации сирийского противостояния, которое могло бы привести к масштабной войне между ядерными державами либо между Ираном и Израилем. США должны предотвратить эскалацию конфликта в Сирии.

Война в Сирии может развиваться по нескольким направлениям. В момент наступления поддерживаемых Россией правительственных войск Сирии на юге страны, турецким и американским войскам, расположенным на севере и востоке страны, удалось создать зоны стабильности и безопасности. Сложившаяся ситуация в сочетании с прошедшими переговорами между Россией, Израилем, Иорданией и другими региональными государствами открывает перед США возможности, которыми они должны воспользоваться.

Mod.gov.sy Сирийская армия наступает

Трамп должен придерживаться жесткой дипломатии в отношении России, чтобы совместно с ней выработать новые принципы урегулирования конфликта в Сирии, чтобы предотвратить дальнейшее насилие со стороны правительственных сирийских войск. Трамп мог бы использовать уже существующие три зоны контроля, чтобы заморозить конфликт и возобновить дискуссии о политическом будущем Сирии. Для этого Трамп должен сделать три ключевых шага.

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Во-первых, Трампу следовало бы сообщить своим старшим советникам подробности относительно «конкретных и интересных» предложений со стороны Москвы. Трамп не предоставил своей команде по национальной безопасности детальной информации о позиции России в отношении Сирии. Глава командования вооружённых сил США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотель не получил от Трампа никаких новых указаний после саммита в Хельсинки. По крайней мере, Трамп должен сообщить своим главным советникам, о чём ему удалось договориться с Путиным.

USSOCOM Джозеф Вотель

Во-вторых, Трампу необходимо предпринять новые дипломатические усилия в отношении России и Турции. Госсекретарь США Майк Помпео и его команда должны занять более активную позицию в формировании будущего Сирии. Речь идет уже не о смещении сирийского президента Башара Асада, который в настоящий момент находится в полной безопасности, а об использовании военных сил США, расположенных в северо-восточной части Сирии, для ограничения и полного прекращения кровопролития.

Этот процесс нуждается в участии России и Турции. Вашингтон должен сосредоточить внимание на решении трех задач: определение границ между зонами контроля для снижения риска возникновения эскалации, обеспечение обязательств в отношении реформ в сфере безопасности и определение условий для окончательного вывода из Сирии всех иностранных войск. Следует привлечь ООН к организации этих переговоров.

Новые дипломатические усилия США потребуют сохранения американских сил на востоке Сирии для того, чтобы завершить борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не позволить сирийским войскам войти в подконтрольную США зону до тех пор, пока не будет достигнут значительный прогресс в сфере национального политического урегулирования.

В-третьих, необходимо обеспечить гуманитарные поставки. Районы, освобожденные от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и удерживаемые Сирийскими демократическими силами, состоящими в основном из курдов, должны быть восстановлены в кратчайшие сроки.

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Для того, чтобы сотрудничество между Россией и США стало успешным, оно должно осуществляться в тех областях, где у Вашингтона и Москвы есть общие интересы. Ни Россия, ни США не хотят, чтобы на Ближнем Востоке вновь вспыхнула масштабная битва. В ближайшие несколько дней команда Трампа должна сосредоточиться на достижении общей для США и России цели.