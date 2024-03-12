Готовность администрации президента США Дональда Трампа взять на себя нестандартные риски в отношении Северной Кореи способствовала появлению шанса, возможно, лучшего за последнее десятилетие, на мирное урегулирование на Корейском полуострове, несмотря на то, что обеим сторонам всё еще предстоит преодолеть огромные препятствия. Здесь может возникнуть вопрос: где еще подобный дипломатический стиль может оказаться эффективным? Возможно, опыт, полученный на переговорах с Северной Кореей, Вашингтон мог бы использовать в Афганистане, пишут Джонни Волш и Кортни Купер в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец. США. Угроза

Читайте также: Foreign Policy: США оказались проигравшей стороной сирийского конфликта

Почему именно Афганистан? Ситуация в Афганистане и КНДР имеет несколько совпадающих характеристик. Например, в обоих случаях США имеют дело с тупиковой ситуацией, которую нельзя разрешить с помощью военной силы. В обоих случаях Вашингтон имеет дело с отщепенцами, которые хотят установить дружеские отношения с США. В Афганистане для установления таких отношений возникло узкое окно возможностей, в основном благодаря трехдневному режиму прекращению огня, имевшему место в прошлом месяце. Вашингтон должен воспользоваться появившимися возможностями. На основе переговоров с КНДР можно выделить несколько рекомендаций, которыми Вашингтон мог бы воспользоваться в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

Во-первых, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так же как и КНДР, стремится к международному признанию, которого он мог бы достигнуть посредством переговоров с США. Переговоры с Трампом открыли для северокорейского лидера Ким Чен Ына доступ к мировой арене. Он получил новые возможности, которые ему не удалось бы достигнуть с помощью конфронтации. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заинтересованы в улучшении отношений с внешним миром, о чем свидетельствуют их просьбы о международном признании и избавлении от санкций ООН.

Во-вторых, ситуация вокруг Северной Кореи показывает, что американское военное присутствие может сыграть особую роль в переговорах. Готовность Трампа к обсуждению проблем безопасности с северокорейским лидером и отмена военных учений с Южной Кореей, которые КНДР считает провокационными, помогли удержать Ким Чен Ына за столом переговоров. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заинтересован в сокращении иностранного военного присутствия в Афганистане.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Читайте также: Foreign Policy: Индия подрывает коллективные усилия по сдерживанию КНР

Вашингтон смог бы заполучить дополнительные рычаги влияния в случае готовности сократить американское военное присутствие в рамках формального мирного процесса в ответ на значительное сокращение насилия в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани и государственный секретарь Майк Помпео поступили мудро, когда указали в июне этого года на возможность обсуждения масштабов американского военного присутствия в случае запуска серьезного переговорного процесса.

В-третьих, прямые переговоры с Пхеньяном, в отличие от переговоров через посредников, позволили США всего за несколько дней достигнуть большего прогресса, чем за последние 15 лет. Прямой дипломатический канал с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволил бы добиться значительных успехов в сфере безопасности и убедить стороны в том, что Вашингтон искренне стремится к миру на основе переговоров. В этом месяце издание The New York Times сообщило, что Трамп одобрил организацию прямого дипломатического канала с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если это так, то это серьезный шаг на пути к мирному урегулированию.

В-четвертых, меры по укреплению доверия имели решающее значение для запуска переговорного процесса с КНДР. Северокорейский лидер освободил американских заключенных, демонтировал испытательный полигон и приостановил ядерные и ракетные испытания. Трамп приостановил военные учения и продемонстрировал открытость в вопросе передислокации американских войск. В большинстве случаев данные меры по укреплению доверия содержат в себе определенный политический риск и почти всегда носят обратимый характер, но также могут стать выражением доброй воли.

Касательно «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможна реализация нескольких мер, укрепляющих доверие, включая открытие офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмену санкций в отношении боевиков, которые не принимали активного участия в мятеже после 2001 года, а также установление дополнительных режимов прекращения огня и сокращение насилия.

Читайте также: American Conservative: Трамп может оказать Вашингтону медвежью услугу

В настоящий момент сложно сказать, смогут ли переговоры с Северной Кореей достигнуть дипломатического прорыва, однако очевидно, что администрация Трампа уже далеко продвинулась, продемонстрировав готовность отказаться от общепринятых дипломатических схем и взяв на себя политический риск при решении одного из самых сложных внешнеполитических вопросов. Мирный процесс в Северной Корее уже разрушил устоявшиеся дипломатические подходы, возможно, решительные действия американской администрации смогут также сдвинуть с мертвой точки процессы в Афганистане.